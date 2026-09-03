Toner pads: o que são, como usar e qual escolher para cada tipo de pele

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A tendência da K-Beauty promete deixar a rotina facial mais prática, mas nem todo toner pad tem a mesma função: veja como escolher e evitar erros.

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Pequenos discos retirados de potes com o auxílio de uma pinça e aplicados diretamente no rosto se tornaram presença frequente nos vídeos de skincare.

Conhecidos como toner pads, eles são uma evolução dos tradicionais tônicos faciais e chamam atenção principalmente pela praticidade.

Popularizados pela rotina de beleza coreana, os pads já chegam embebidos em uma solução cosmética. Dependendo da fórmula, podem ter ativos com propostas hidratantes, calmantes, iluminadoras ou esfoliantes.

A Osang Cosmetic, divisão de beleza do grupo sul-coreano Osang, é uma das empresas que trabalham com produtos inspirados na K-Beauty no mercado brasileiro.

Mas, antes de aderir à tendência, vale entender que o nome do produto não determina sozinho o efeito. É a composição que indica para que tipo de necessidade aquele disco pode ser mais interessante.

O que são toner pads e para que eles servem?

Na prática, os toner pads são discos de material macio embebidos em uma solução cosmética. Eles podem ser deslizados delicadamente pelo rosto para distribuir os ativos de maneira uniforme.

A função varia conforme a formulação. Alguns priorizam hidratação e conforto, enquanto outros apostam em ingredientes esfoliantes ou voltados para luminosidade e textura. Por isso, olhar a lista de ativos é mais importante do que escolher apenas pela popularidade do produto.

Como usar toner pads na rotina de skincare?

De maneira geral, o produto entra depois da limpeza e antes de séruns e hidratantes. O disco deve ser passado suavemente pelo rosto, sem esfregar. Uma possibilidade é começar pela zona T, formada por testa, nariz e queixo, e seguir em direção às laterais do rosto.

A região dos olhos e áreas irritadas devem ser evitadas. Também não é necessário aplicar força para potencializar o resultado: o atrito excessivo pode sensibilizar a pele.

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Qual toner pad escolher para cada tipo de pele?

Imagem ilustrativa de toner pads - Divulgação/Osang Cosméticos/Wati for Skin

Para quem procura hidratação , ingredientes como ácido hialurônico, glicerina, pantenol e ceramidas podem ser interessantes.

, ingredientes como ácido hialurônico, glicerina, pantenol e ceramidas podem ser interessantes. Já ativos como centella asiática e aloe vera aparecem em fórmulas com proposta calmante .

. Em peles oleosas ou acneicas, os pads com AHA, como os ácidos glicólico e lático, ou BHA, como o ácido salicílico, podem oferecer uma esfoliação mais suave e auxiliar na melhora da textura.

Nesses casos, o uso precisa ser mais moderado; o material indica até três vezes por semana para fórmulas esfoliantes.

“A marca Wati For Skin contém os já famosos PDRN (DNA do salmão) e Madecassoside, extraído da Centella asiática”, aconselha Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic.

Já quem busca mais luminosidade e uniformidade pode encontrar niacinamida e derivados de vitamina C em produtos com essa proposta.

Quais são os erros mais comuns ao usar toner pads?

Um deles é pular a limpeza. Apesar de o disco ajudar a remover alguns resíduos superficiais, ele não substitui o sabonete ou cleanser facial.

Outro erro é esfregar o rosto com força. O movimento deve ser leve, especialmente quando o produto contém ativos esfoliantes. E, como acontece com qualquer cosmético, vale observar como a pele reage e seguir as orientações de uso da fórmula escolhida.

A tendência dos toner pads pode, sim, simplificar algumas etapas do skincare. Mas a melhor escolha não é necessariamente o produto mais comentado nas redes: é aquele cuja composição conversa com as necessidades da própria pele.

