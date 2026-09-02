Quer acertar no batom? Descubra quais cores valorizam seu tom de pele

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Quer ajuda para acertar na escolha do batom? Descubra agora quais cores valorizam o seu tom de pele e transforme o seu visual com as dicas certas!

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Escolher o batom ideal vai muito além de seguir tendências. A cor que mais valoriza os lábios também pode depender do tom e, principalmente, do subtom da pele.

Esses fatores ajudam a entender quais nuances criam harmonia com o rosto e quais podem destacar ainda mais a maquiagem.

Embora não existam regras rígidas na maquiagem, conhecer essas características pode facilitar a escolha entre diferentes opções de vermelho, rosa, nude, marrom e outras cores. O resultado é uma produção mais equilibrada e alinhada ao efeito que você deseja criar.

Como descobrir o seu subtom de pele?

O subtom é a tonalidade que fica por baixo da cor aparente da pele e está relacionado à chamada temperatura, que pode ser fria, quente ou neutra.

Uma das formas mais conhecidas de identificar essa característica é observar as veias na região do pulso, de preferência em um ambiente com luz natural.

1. Subtom frio

Quem apresenta veias com aparência mais azulada ou arroxeada geralmente possui subtom frio. Nesse caso, cores com fundo igualmente frio tendem a criar uma combinação harmoniosa.

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Na maquiagem, batons rosados, cereja, framboesa, vinho e alguns vermelhos com fundo azulado são boas opções. Para quem gosta de uma produção mais delicada, os rosas frios podem funcionar bem, enquanto os tons de vinho ajudam a criar um visual mais marcante.

2. Subtom quente

Se as veias parecem mais esverdeadas, o subtom pode ser quente. Nesse caso, cores com fundo amarelado, alaranjado ou terroso costumam conversar bem com a pele.

Batons pêssego, coral, laranja, terracota e marrom são alternativas interessantes. Os tons quentes também podem deixar a maquiagem com uma aparência mais iluminada e são especialmente versáteis para produções do dia a dia.

3. Subtom neutro

Quando as veias apresentam uma mistura de azul e verde, é possível que o subtom seja neutro. Essa característica costuma permitir maior liberdade na escolha das cores.

Rosas, vermelhos, nudes, marrons e tons de vinho podem ser usados de diferentes maneiras. Nesse caso, além do subtom, vale considerar o efeito que você deseja criar e o restante da maquiagem.



Quais batons combinam com pele clara?

Para quem tem pele clara, os tons suaves podem criar uma maquiagem delicada e elegante durante o dia. Rosas claros, pêssegos e nudes rosados são opções que ajudam a destacar os lábios sem pesar no visual.

Já para quem prefere uma produção mais intensa, os vermelhos vibrantes podem fazer bastante diferença. Os vermelhos com fundo azulado são uma alternativa interessante para a noite, principalmente quando a intenção é criar contraste com a pele.

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A escolha também pode variar de acordo com o subtom. Peles claras de subtom frio podem se beneficiar de rosas e vermelhos frios, enquanto os tons quentes podem harmonizar melhor com pêssegos, corais e nudes de fundo quente.

Quais cores valorizam a pele morena?

A pele morena combina com uma grande variedade de cores e permite explorar tanto tons discretos quanto opções mais intensas. Para a rotina, marrom claro, terracota, coral e pêssego são escolhas versáteis e fáceis de incorporar à maquiagem.

Em ocasiões especiais, os tons mais fechados podem ganhar destaque. Vinho, vermelho escuro e marrom quente ajudam a criar uma maquiagem sofisticada e podem deixar os lábios como protagonistas da produção.

Os nudes também podem ser usados, mas é interessante buscar tonalidades que tenham contraste suficiente com a pele. Nudes muito próximos da cor natural dos lábios podem acabar deixando o resultado apagado, dependendo do acabamento e da preferência pessoal.

Quais batons ficam bem em pele negra?

A pele negra permite explorar cores intensas e contrastantes, que podem criar resultados sofisticados na maquiagem. Roxo, vermelho escuro, vinho, ameixa e marrom chocolate estão entre as opções que ajudam a destacar os lábios.

Para quem prefere um resultado mais discreto, os nudes também funcionam muito bem. Tons de caramelo podem proporcionar um efeito elegante e natural, principalmente quando escolhidos de acordo com o subtom da pele.

Os vermelhos profundos e os tons de ameixa são boas alternativas para eventos e produções noturnas, enquanto os marrons e caramelos podem ser incorporados com facilidade ao visual cotidiano.

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