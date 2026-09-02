Qual máscara de cílios escolher? Veja o tipo de aplicador para cada efeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A máscara de cílios pode mudar seu olhar, mas escolher a primeira que aparece nem sempre é a melhor estratégia. Veja o que observar antes de comprar!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Poucos itens de maquiagem conseguem transformar o olhar em poucos segundos como a máscara de cílios. Mas, diante de tantas opções nas prateleiras, escolher entre uma fórmula para volume, alongamento, curvatura ou definição pode gerar dúvidas.

Além da fórmula, o formato da escovinha influencia diretamente na maneira como o produto é distribuído pelos fios.

Por isso, entender as diferenças entre os aplicadores pode ajudar a encontrar uma opção mais adequada ao resultado desejado — e até às características naturais dos próprios cílios.

Qual máscara de cílios escolher para ter mais volume?

Quem busca cílios mais cheios pode apostar em máscaras com fórmulas mais encorpadas, que depositam uma quantidade maior de produto ao redor dos fios.

Nesse caso, escovinhas maiores e mais densas também costumam carregar mais máscara e envolver vários cílios de uma vez.

Aplicadores em formato de ampulheta, mais estreitos no centro e largos nas extremidades, também são associados ao efeito volumoso, já que conseguem alcançar diferentes regiões dos cílios enquanto depositam bastante produto.

LEIA TAMBÉM: Rare Beauty lança no Brasil lip oil 3 em 1 com oito cores; saiba mais

Qual máscara ajuda a alongar e definir os cílios?

Para quem prefere um olhar mais definido, aplicadores com dentes curtos e espaçados funcionam como pequenos pentes, ajudando a separar os fios e diminuir a aparência de cílios grudados.

Já as máscaras desenvolvidas para alongamento buscam distribuir o produto de maneira uniforme, favorecendo a aparência de fios mais compridos. O resultado, porém, também depende do comprimento, da quantidade e da curvatura natural dos cílios.

Qual escovinha é melhor para curvar os cílios?

As escovas curvadas acompanham o desenho da linha dos cílios e podem ajudar a levantá-los durante a aplicação. Elas são uma alternativa para quem procura mais curvatura no olhar.

Aplicadores cônicos, por outro lado, têm uma ponta mais fina que facilita alcançar os fios menores dos cantos interno e externo dos olhos. Para os cílios inferiores, escovas estreitas e pequenas podem oferecer mais controle.

“Nem sempre a maior escovinha entrega o melhor resultado. Quem tem olhos menores ou cílios curtos pode conseguir muito mais precisão com um aplicador fino”, ensina Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine.

“O importante é pensar tanto no efeito desejado quanto na anatomia dos olhos e dos cílios”.

E as máscaras à prova d'água e tubing?

Imagem de máscaras de cílios - Divulgação/Bruna Tavares/Dailus/Ruby Kisses

As versões à prova d'água são indicadas para situações em que a maquiagem pode entrar em contato com calor, umidade ou lágrimas.

A resistência também pode ajudar a preservar a curvatura dos cílios, embora a remoção normalmente exija mais cuidado e produtos específicos.

Outra opção são as máscaras tubing, que utilizam polímeros capazes de formar pequenos “tubos” ao redor dos fios. Dependendo da fórmula, elas apresentam resistência a borrões e podem ser retiradas com água morna e uma leve pressão.

Entre as opções citadas pelo Jacques Janine estão:

Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume, da Dailus;

Magic Curls, da Ruby Kisses;

Máscara BT Wonder Lash, da Bruna Tavares.

VEJA TAMBÉM: 4 dicas para o seu batom durar mais

