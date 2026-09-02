It’s a Stretch: nova máscara da Sephora promete cílios mais longos e definidos
Conhecida pelos cílios marcantes, Flavia Pavanelli volta a protagonizar campanha de beleza anos depois de viralizar com seu tutorial de máscara.
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Quem acompanhou a beleza nas redes sociais na década passada provavelmente se lembra dos cílios marcantes de Flavia Pavanelli. O visual virou uma de suas assinaturas e até rendeu o famoso vídeo “Como eu passo rímel?”, publicado no YouTube.
Mais de dez anos depois, a influenciadora volta a colocar o olhar no centro das atenções em uma campanha da Sephora Collection.
A conexão não é apenas nostálgica. Flavia foi escolhida como principal influenciadora para apresentar no Brasil a It’s a Stretch, nova máscara de cílios da marca, que aposta em uma tecnologia que vem ganhando espaço na maquiagem: a tubing.
O que é uma máscara de cílios tubing?
Em vez de simplesmente depositar pigmento sobre os fios, a tecnologia tubing envolve cada cílio individualmente, formando pequenos “tubos” ao redor deles. Na It’s a Stretch, a proposta é combinar esse mecanismo com alongamento, definição e volume.
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Segundo a Sephora Collection, a máscara proporciona alongamento de até duas vezes e foi desenvolvida para entregar um efeito marcante sem depender de um ângulo específico. A campanha trabalha justamente essa ideia ao apresentar o resultado “de todos os ângulos”.
Outro diferencial está na remoção. Os tubos formados pela fórmula se desprendem dos fios com água morna, sem a necessidade de recorrer a um removedor específico.
É uma característica que pode interessar especialmente a quem considera a retirada da maquiagem tão importante quanto a aplicação.
LEIA TAMBÉM: Rare Beauty lança no Brasil lip oil 3 em 1 com oito cores; saiba maisQuanto tempo dura a nova máscara da Sephora?
A It’s a Stretch foi desenvolvida para durar até 24 horas e, conforme as informações divulgadas pela marca, promete manter os cílios definidos sem borrar ou formar grumos durante o uso.
O aplicador também foge do modelo tradicional. Chamado de “ouriço 360°”, ele tem microcerdas flexíveis que alcançam os cílios desde o canto interno até o externo, incluindo fios mais curtos.
Na prática, a proposta é concentrar em um único produto três efeitos bastante procurados na maquiagem dos olhos: comprimento, volume e definição.
Flavia Pavanelli estreia a campanha
A escolha da influenciadora conversa diretamente com sua trajetória. Flavia ganhou notoriedade nas redes sociais, a partir de 2014, também pelo destaque dado aos cílios volumosos.
Agora, ela retoma essa característica em uma campanha que faz referência ao conteúdo que ajudou a consolidar sua imagem no universo da beleza.
Além dos conteúdos nas redes sociais, a parceria inclui um vídeo especial no YouTube, plataforma em que o antigo tutorial de Flavia ganhou repercussão.
A It’s a Stretch Mascara, da Sephora Collection, chega aos canais da Sephora no Brasil a partir de 1º de setembro, incluindo lojas físicas, site e aplicativo. O preço informado é de R$ 126.