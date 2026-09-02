Como preparar a pele para a maquiagem durar em shows e festivais?

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Vai passar horas no meio da multidão? Limpeza, hidratação e proteção solar podem fazer diferença no conforto e no acabamento da maquiagem.

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Entre calor, suor, exposição ao sol e muitas horas fora de casa, manter a maquiagem bonita durante um show ou festival pode ser um desafio. Antes de pensar na base, no blush ou no glitter, porém, existe uma etapa que faz diferença: a preparação da pele.

Uma rotina adequada ajuda a deixar o rosto confortável e cria uma superfície mais favorável para receber a maquiagem. O segredo está em não exagerar na quantidade de produtos e escolher cada etapa de acordo com as necessidades da própria pele.

O que fazer antes da maquiagem para ela durar mais?

1. Comece pela limpeza

O primeiro passo é remover oleosidade, suor e impurezas sem agredir a pele. A escolha do produto deve levar em conta o tipo de pele.

Entre as opções da Dermotivin estão o Dermotivin Soft, para peles secas ou sensibilizadas; o Dermotivin Original, indicado para peles mistas a oleosas; e as linhas Oil Control e Salix, voltadas, respectivamente, para peles muito oleosas e muito oleosas e acneicas.

A ideia é chegar à maquiagem com a pele limpa, mas sem aquela sensação de repuxamento.

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2. Não pule a hidratação

Mesmo quem tem pele oleosa precisa de hidratação. Para o pré-maquiagem, produtos de textura leve podem ser mais confortáveis, principalmente quando o evento será longo.

Uma alternativa é o Dermotivin Oil Control Hidratante Matificante, que tem toque seco e efeito primer, além de ser desenvolvido para ajudar no controle do brilho.

Outra possibilidade são hidratantes faciais da Cetaphil, marca que também possui opções voltadas a diferentes necessidades da pele.

“Quando a pele está limpa, hidratada e protegida, a make se distribui melhor, fixa com mais facilidade e permanece bonita por muito mais tempo”, explica a dermatologista Gleyce Fortaleza.

"A preparação também ajuda a evitar desconfortos, como irritações e obstrução dos poros, comuns após muitas horas de uso da base”.

3. Protetor solar também faz parte da make

Se o festival acontece durante o dia, a proteção solar não pode ser deixada de lado. A maquiagem, mesmo quando possui FPS, não deve substituir o protetor solar.

“A maquiagem não substitui o protetor solar. Hoje existem fórmulas leves que funcionam muito bem sob a produção e ajudam a preservar a saúde da pele durante toda a exposição ao sol”, reforça a dermatologista.

A Cetaphil possui produtos de proteção solar que podem ser incorporados à rotina antes da maquiagem. O ideal é escolher uma fórmula compatível com o próprio tipo de pele e seguir as orientações de uso do produto.

E o que fazer depois de um festival?

A preparação não termina quando o show acaba. Depois de horas usando maquiagem e exposta a suor, poluição e outros resíduos, a pele precisa ser limpa novamente.

A Loção de Limpeza Cetaphil, por exemplo, é uma opção para a higienização facial e pode fazer parte da rotina de remoção das impurezas e da maquiagem.

O importante é não dormir com a produção no rosto e completar a limpeza antes de seguir para os cuidados habituais.

No fim, mais do que apostar em uma grande quantidade de produtos para fazer a maquiagem durar, o cuidado está em construir uma preparação coerente: limpar, hidratar e proteger a pele, escolhendo produtos de acordo com suas características e necessidades.