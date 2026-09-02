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Beleza | Notícia

5 paletas de sombra perfeitas para brilhar em ocasiões especiais por menos de R$100

Descubra 5 paletas de sombra incríveis para você brilhar em ocasiões especiais gastando menos de 100 reais. Confira as escolhas perfeitas!

Por Eduarda Barreto Publicado em 02/09/2026 às 12:06
Paleta de sombras
Paleta de sombras - Pinterest

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Uma maquiagem para uma ocasião especial não precisa custar uma fortuna. Com uma boa paleta de sombras, é possível criar desde produções mais discretas e sofisticadas até makes marcantes, com brilho e bastante personalidade.

Para quem está procurando opções acessíveis para renovar o nécessaire, há paletas por menos de R$ 100 que reúnem tons versáteis, diferentes acabamentos e até funções extras, como blush e iluminador.

Confira cinco opções que podem ser usadas para montar uma maquiagem especial sem ultrapassar o orçamento.

5 paletas que vão mudar sua rotina de maquiagem

1. 4 Eyeshadow Palette Cosmic - Océane

Océane
Paleta de Sombras - 4 Eyeshadow Palette Cosmic - Océane

Para quem gosta de uma maquiagem com bastante brilho, a 4 Eyeshadow Palette Cosmic Océane Edition é uma das opções que mais combinam com ocasiões especiais.

A paleta reúne quatro sombras com textura wet e efeito cintilante, pensadas para iluminar o olhar e criar produções mais glamourosas.

A proposta é justamente facilitar aquele visual mais elaborado sem precisar carregar uma paleta enorme. As sombras podem ser usadas sozinhas ou combinadas para intensificar o resultado, seja para uma festa, casamento, jantar ou evento noturno.

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No site oficial da Océane, o produto aparece de R$ 116,90 por R$ 59,90, embora os valores possam mudar de acordo com promoções e disponibilidade.

2. Paleta de Sombras Quarteto Turbo Eudora Make - Eudora 

Eudora
Quarteto Turbo Eudora Make - Eudora

A Paleta de Sombras Quarteto Turbo Eudora Make é uma alternativa para quem prefere ter poucas cores, mas bastante versatilidade. O quarteto reúne quatro tons pensados para transitar entre maquiagens diurnas e noturnas, com acabamentos matte, acetinado e de brilho.

A textura macia facilita o esfumado, enquanto a combinação de acabamentos permite criar profundidade no olhar e acrescentar pontos de luminosidade. Para uma ocasião especial, uma estratégia é utilizar os tons matte para construir a base e finalizar com a sombra de brilho no centro da pálpebra.

A embalagem também tem espelho integrado, o que torna a paleta prática para levar na bolsa e fazer retoques durante o evento. O preço encontrado no site da Eudora é de R$ 55,99.

3. Paleta Multifuncional Roselelê - Quem Disse, Berenice?

Quem Disse, Berenice?
Paleta De Maquiagem Multifuncional Roselelê - Quem Disse, Berenice?

A Paleta Multifuncional Roselelê, da Quem Disse, Berenice?, é uma opção interessante para quem gosta de tons rosados e quer aproveitar o mesmo produto em diferentes etapas da maquiagem.

A paleta conta com um tom degradê acetinado que pode ser utilizado tanto nos olhos quanto como blush, além de quatro sombras matte aveludadas e um iluminador cintilante. Assim, é possível construir uma maquiagem completa utilizando diferentes combinações da própria paleta.

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Os tons rosados funcionam especialmente bem para quem busca uma produção romântica e elegante, enquanto o iluminador ajuda a levar a maquiagem para uma proposta mais festiva. O produto aparece atualmente por R$ 64,90 em promoção no site oficial.

4. Paleta Multifuncional Nudelele - Quem Disse, Berenice?

Quem Disse, Berenice?
Paleta De Maquiagem Multifuncional Nudelele - Quem Disse, Berenice?

Para quem prefere uma maquiagem sofisticada e atemporal, a Paleta Multifuncional Nudelele, da Quem Disse, Berenice?, aposta em uma combinação de tons neutros.

O produto reúne um tom degradê acetinado multifuncional, que pode ser usado como sombra ou blush, quatro tons matte e um iluminador cintilante.

A variedade permite construir desde um esfumado neutro mais delicado até uma produção mais intensa para eventos noturnos.

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Outro ponto interessante é a praticidade. Por ser compacta e reunir produtos para olhos e rosto, a paleta pode ser uma boa escolha para quem vai viajar ou precisa levar a maquiagem na bolsa. No momento da consulta, a Nudelele aparece por R$ 64,90, em promoção, no site do grupo O Boticário.

5. Paleta de Sombras Nádia Tambasco To Go My Glam - Océane

Océane
Paleta de Sombras Nádia Tambasco - Océane

A To Go My Glam, assinada por Nádia Tambasco em parceria com a Océane, é uma alternativa para quem quer mais variedade de cores sem investir em uma paleta grande.

São nove tons entre acabamentos matte, cintilante e duo-cromático. Essa combinação permite criar diferentes propostas, desde uma maquiagem mais básica até um olhar mais elaborado para festas e outras ocasiões especiais.

O tamanho compacto também favorece a praticidade, especialmente para quem gosta de ter uma paleta coringa sempre à mão. No site oficial da Océane, ela aparece atualmente por R$ 55,90, com preço original de R$ 79,90.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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