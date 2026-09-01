Natura UNA e PatBO anunciam parceria para celebrar a beleza latina

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Natura UNA e PatBO se unem em collab exclusiva para celebrar a exuberância da beleza latina. Confira os detalhes desse encontro de destaque!

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A Natura UNA, linha de maquiagem de alta performance da Natura, anuncia uma colaboração inédita com a marca de moda PatBO.



Inspirada na coleção Latin Soul, a parceria apresenta uma edição especial de maquiagem que combina sofisticação, autenticidade e expressividade por meio de cores intensas, texturas marcantes e design autoral.

“A maquiagem é uma linguagem que comunica quem somos. Com a curadoria artística da PatBO, desenvolvemos uma coleção que convida a mulher a usar a cor como elemento de poder, ocupando seu espaço com a sofisticação e a autoridade da essência latina”, afirma Tatiana Ponce, CMO e head de Inovação da Natura.

Coleção une moda e beleza

A parceria entre Natura UNA e PatBO valoriza a riqueza cultural latino-americana e aproxima os universos da moda e da beleza.

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Para Patrícia Bonaldi, fundadora e diretora criativa da PatBO, a coleção Latin Soul celebra a força, a sensibilidade, a alegria e a autenticidade da mulher latina.

A estilista destaca ainda elementos presentes no trabalho da marca, como o artesanato, os bordados e a elegância natural, traduzidos em uma proposta vibrante, feminina e atemporal.

Identidade visual é inspirada na Latin Soul

A coleção de maquiagem acompanha o universo visual da Latin Soul, marcado por estampas e texturas em tons de rosa, vermelho e vinho, além de acessórios dourados e elementos em fibras naturais.

Um dos destaques da inspiração é o cobogó, elemento da arquitetura brasileira reinterpretado em um exclusivo cobogó de orquídea, criado especialmente para a campanha. A peça projeta sombras e nuances rosadas que remetem à intensidade da coleção.

As embalagens também incorporam referências aos bordados e tecidos utilizados pela estilista, reforçando a identidade visual da parceria.

Conheça os produtos da collab Natura UNA + PatBO

Paleta de Sombras Latin Soul — R$ 299,90

Paleta de sombras Natura UNA + PatBo - Divulgação

Com alta pigmentação, a paleta reúne acabamentos matte, metálico e brilhante em tons inspirados na coleção Latin Soul. A combinação de roxos, marrons e dourados permite criar diferentes produções e destacar o olhar.

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Paleta Duo Cremoso Blush e Iluminador — R$ 199,90

Disponível em duas combinações, o duo traz cores intensas, alta pigmentação e fórmula balm de toque macio.

Lotus: blush rosé com iluminador rosado

blush rosé com iluminador rosado Peony: blush vermelho com iluminador dourado

Batom Balm — R$ 109,90

Batom Natura UNA + PatBo - Divulgação

Disponível nas cores Rose e Coral, o Batom Balm possui acabamento brilhante e cobertura média. A fórmula conta com ingredientes que auxiliam na hidratação, proporcionando cor e luminosidade aos lábios.

Lançamento acontece em setembro

A coleção Natura UNA + PatBO tem lançamento previsto para setembro de 2026. Os produtos estarão disponíveis em edição limitada no e-commerce da Natura, enquanto durarem os estoques.

