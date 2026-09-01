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Harmonização de glúteos: até onde é seguro aumentar o bumbum? Médica explica os limites

Quer o bumbum cada vez maior? Médica faz alerta sobre o limite da harmonização glútea e revela os riscos do exagero. Confira como se cuidar!

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/09/2026 às 16:38
Imagem de mulher medindo o bumbum
Imagem de mulher medindo o bumbum - Magnific

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Cada vez que uma celebridade aparece nas redes sociais exibindo uma nova harmonização glútea, a discussão volta à tona: existe um limite para o tamanho do bumbum?

Entre novas aplicações e a busca por mais projeção, a questão vai além da estética. Afinal, até onde é possível aumentar os glúteos sem comprometer a proporção com o restante do corpo?

Segundo a médica Danuza Alves, referência em harmonização glútea da Clínica Leger, o procedimento não deve ser pensado apenas como uma forma de aumentar o volume da região.

A avaliação considera características individuais para definir quais pontos precisam ser trabalhados e alcançar um resultado equilibrado.

Harmonização glútea vai além do volume

A técnica pode atuar em diferentes aspectos da região, como contorno, projeção, sustentação e correção de assimetrias. Para isso, é necessário observar o formato original dos glúteos e as características de cada paciente.

“Quando falamos em harmonização glútea, não estamos falando simplesmente em colocar volume. Primeiro é preciso entender o formato daquele glúteo e o que realmente precisa ser trabalhado”, explica Danuza.

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A médica destaca que cada corpo apresenta uma estrutura diferente e, por isso, não existe uma medida de aumento que possa ser aplicada de forma geral.

Quando uma nova intervenção é necessária?

Após realizar uma primeira harmonização glútea, é comum que a paciente fique satisfeita com o resultado e considere um novo procedimento para buscar ainda mais projeção. O alerta está quando a ideia de aprimorar o resultado passa a ser associada apenas ao aumento de volume.

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Nesse momento, a avaliação médica é importante para identificar se ainda há pontos que podem ser corrigidos ou se o resultado já alcançou um equilíbrio adequado.

O que define o limite do procedimento?

De acordo com Danuza Alves, o limite é determinado por diferentes características, como estrutura corporal, formato dos glúteos, grau de projeção, assimetrias, qualidade da pele e proporção entre cintura, quadril e bumbum.

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Não existe um número que sirva para todo mundo. Eu observo o que aquele corpo comporta, onde existe necessidade real de intervenção e se acrescentar mais volume ainda melhora o desenho. Quando começa a pesar na proporção ou a descaracterizar a anatomia, esse é o sinal de que chegou ao limite”, conclui.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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