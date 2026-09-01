Harmonização de glúteos: até onde é seguro aumentar o bumbum? Médica explica os limites
Quer o bumbum cada vez maior? Médica faz alerta sobre o limite da harmonização glútea e revela os riscos do exagero. Confira como se cuidar!
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Cada vez que uma celebridade aparece nas redes sociais exibindo uma nova harmonização glútea, a discussão volta à tona: existe um limite para o tamanho do bumbum?
Entre novas aplicações e a busca por mais projeção, a questão vai além da estética. Afinal, até onde é possível aumentar os glúteos sem comprometer a proporção com o restante do corpo?
Segundo a médica Danuza Alves, referência em harmonização glútea da Clínica Leger, o procedimento não deve ser pensado apenas como uma forma de aumentar o volume da região.
A avaliação considera características individuais para definir quais pontos precisam ser trabalhados e alcançar um resultado equilibrado.
Harmonização glútea vai além do volume
A técnica pode atuar em diferentes aspectos da região, como contorno, projeção, sustentação e correção de assimetrias. Para isso, é necessário observar o formato original dos glúteos e as características de cada paciente.
“Quando falamos em harmonização glútea, não estamos falando simplesmente em colocar volume. Primeiro é preciso entender o formato daquele glúteo e o que realmente precisa ser trabalhado”, explica Danuza.
A médica destaca que cada corpo apresenta uma estrutura diferente e, por isso, não existe uma medida de aumento que possa ser aplicada de forma geral.
Quando uma nova intervenção é necessária?
Após realizar uma primeira harmonização glútea, é comum que a paciente fique satisfeita com o resultado e considere um novo procedimento para buscar ainda mais projeção. O alerta está quando a ideia de aprimorar o resultado passa a ser associada apenas ao aumento de volume.
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Nesse momento, a avaliação médica é importante para identificar se ainda há pontos que podem ser corrigidos ou se o resultado já alcançou um equilíbrio adequado.
O que define o limite do procedimento?
De acordo com Danuza Alves, o limite é determinado por diferentes características, como estrutura corporal, formato dos glúteos, grau de projeção, assimetrias, qualidade da pele e proporção entre cintura, quadril e bumbum.
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“Não existe um número que sirva para todo mundo. Eu observo o que aquele corpo comporta, onde existe necessidade real de intervenção e se acrescentar mais volume ainda melhora o desenho. Quando começa a pesar na proporção ou a descaracterizar a anatomia, esse é o sinal de que chegou ao limite”, conclui.