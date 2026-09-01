Dailus lança nova mini bruma fixadora com proposta prática para a maquiagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com embalagem compacta para caber a nécessaire, o lançamento aposta em praticidade sem abrir mão da proposta de fixação da versão original.

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Levar maquiagem na bolsa costuma exigir escolhas: entre os produtos que ocupam espaço no nécessaire, a bruma fixadora é uma daquelas que podem ficar para trás quando a embalagem é grande.

Pensando justamente na praticidade, a Dailus apresenta uma versão mini da Bruminha Fixadora Fix Tudo, com 40 ml.

A proposta é concentrar em uma embalagem menor as características da versão original, incluindo resistência à água e ao atrito. O produto chega ao mercado por preço sugerido de R$ 34,90 e aposta também em uma fórmula sem álcool.

O que a Bruminha Fixadora Fix Tudo promete?

A novidade utiliza uma resina de alta resistência e um blend de ativos naturais com extratos de rosa mosqueta, amora e cereja. Segundo a Dailus, a combinação foi desenvolvida para ajudar na fixação da maquiagem enquanto contribui para a hidratação da pele.

Outro ponto destacado pela marca é a resistência à água e ao atrito. A fórmula também é livre de parabenos, vegana e cruelty-free.

Imagem: Dailus lança Bruminha Fixadora Fix Tudo - Divulgação/Dailus

Versão mini foi pensada para a bolsa

Com 40 ml, a Bruminha Fixadora Fix Tudo ocupa menos espaço do que uma embalagem convencional e pode ser uma alternativa para quem costuma carregar maquiagem para o trabalho, viagens ou compromissos ao longo do dia.

A Dailus relaciona o lançamento ao interesse crescente por produtos compactos. Uma pesquisa realizada para a Mintel no ano passado apontou que 72% das entrevistadas consideraram formatos menores um fator decisivo para facilitar a manutenção da maquiagem fora de casa.

Fórmula não leva álcool

A ausência de álcool é outro diferencial apresentado pela marca. De acordo com a Dailus, a composição foi desenvolvida para não ressecar a pele, nem provocar ardência nos olhos.

Além disso, a empresa informa que o produto mantém a proposta de alta resistência da Bruma Fixadora Fix Tudo original, agora em uma embalagem menor.

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