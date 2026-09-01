fechar
Beleza | Notícia

Dailus lança nova mini bruma fixadora com proposta prática para a maquiagem

Com embalagem compacta para caber a nécessaire, o lançamento aposta em praticidade sem abrir mão da proposta de fixação da versão original.

Por Myllena Wu Publicado em 01/09/2026 às 9:20
Imagem da Bruminha Fixadora Fix Tudo Mini, com 40 ml
Imagem da Bruminha Fixadora Fix Tudo Mini, com 40 ml - Divulgação/Dailus

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Levar maquiagem na bolsa costuma exigir escolhas: entre os produtos que ocupam espaço no nécessaire, a bruma fixadora é uma daquelas que podem ficar para trás quando a embalagem é grande.

Pensando justamente na praticidade, a Dailus apresenta uma versão mini da Bruminha Fixadora Fix Tudo, com 40 ml.

A proposta é concentrar em uma embalagem menor as características da versão original, incluindo resistência à água e ao atrito. O produto chega ao mercado por preço sugerido de R$ 34,90 e aposta também em uma fórmula sem álcool.

Leia Também

O que a Bruminha Fixadora Fix Tudo promete?

A novidade utiliza uma resina de alta resistência e um blend de ativos naturais com extratos de rosa mosqueta, amora e cereja. Segundo a Dailus, a combinação foi desenvolvida para ajudar na fixação da maquiagem enquanto contribui para a hidratação da pele.

Outro ponto destacado pela marca é a resistência à água e ao atrito. A fórmula também é livre de parabenos, vegana e cruelty-free.

Divulgação/Dailus
Imagem: Dailus lança Bruminha Fixadora Fix Tudo - Divulgação/Dailus

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Versão mini foi pensada para a bolsa

Com 40 ml, a Bruminha Fixadora Fix Tudo ocupa menos espaço do que uma embalagem convencional e pode ser uma alternativa para quem costuma carregar maquiagem para o trabalho, viagens ou compromissos ao longo do dia.

A Dailus relaciona o lançamento ao interesse crescente por produtos compactos. Uma pesquisa realizada para a Mintel no ano passado apontou que 72% das entrevistadas consideraram formatos menores um fator decisivo para facilitar a manutenção da maquiagem fora de casa.

Leia Também

Fórmula não leva álcool

A ausência de álcool é outro diferencial apresentado pela marca. De acordo com a Dailus, a composição foi desenvolvida para não ressecar a pele, nem provocar ardência nos olhos.

Além disso, a empresa informa que o produto mantém a proposta de alta resistência da Bruma Fixadora Fix Tudo original, agora em uma embalagem menor.

VEJA TAMBÉM: 4 dicas para o seu batom durar mais

Leia também

7 cuidados para pele com acne que ajudam a evitar irritações e marcas
Pele acneica

7 cuidados para pele com acne que ajudam a evitar irritações e marcas
Rare Beauty lança no Brasil lip oil 3 em 1 com oito cores; saiba mais
SELENA GOMEZ

Rare Beauty lança no Brasil lip oil 3 em 1 com oito cores; saiba mais

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu