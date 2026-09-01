Dailus lança nova mini bruma fixadora com proposta prática para a maquiagem
Com embalagem compacta para caber a nécessaire, o lançamento aposta em praticidade sem abrir mão da proposta de fixação da versão original.
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Levar maquiagem na bolsa costuma exigir escolhas: entre os produtos que ocupam espaço no nécessaire, a bruma fixadora é uma daquelas que podem ficar para trás quando a embalagem é grande.
Pensando justamente na praticidade, a Dailus apresenta uma versão mini da Bruminha Fixadora Fix Tudo, com 40 ml.
A proposta é concentrar em uma embalagem menor as características da versão original, incluindo resistência à água e ao atrito. O produto chega ao mercado por preço sugerido de R$ 34,90 e aposta também em uma fórmula sem álcool.
O que a Bruminha Fixadora Fix Tudo promete?
A novidade utiliza uma resina de alta resistência e um blend de ativos naturais com extratos de rosa mosqueta, amora e cereja. Segundo a Dailus, a combinação foi desenvolvida para ajudar na fixação da maquiagem enquanto contribui para a hidratação da pele.
Outro ponto destacado pela marca é a resistência à água e ao atrito. A fórmula também é livre de parabenos, vegana e cruelty-free.
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Versão mini foi pensada para a bolsa
Com 40 ml, a Bruminha Fixadora Fix Tudo ocupa menos espaço do que uma embalagem convencional e pode ser uma alternativa para quem costuma carregar maquiagem para o trabalho, viagens ou compromissos ao longo do dia.
A Dailus relaciona o lançamento ao interesse crescente por produtos compactos. Uma pesquisa realizada para a Mintel no ano passado apontou que 72% das entrevistadas consideraram formatos menores um fator decisivo para facilitar a manutenção da maquiagem fora de casa.
Fórmula não leva álcool
A ausência de álcool é outro diferencial apresentado pela marca. De acordo com a Dailus, a composição foi desenvolvida para não ressecar a pele, nem provocar ardência nos olhos.
Além disso, a empresa informa que o produto mantém a proposta de alta resistência da Bruma Fixadora Fix Tudo original, agora em uma embalagem menor.