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Beleza | Notícia

7 cuidados para pele com acne que ajudam a evitar irritações e marcas

Limpeza excessiva e espinhas espremidas pode atrapalhar mais do que ajudar. Confira 7 cuidados para manter a pele acneica equilibrada no dia a dia!

Por Myllena Wu Publicado em 01/09/2026 às 9:01
Imagem ilustrativa de uma mulher com acne e pele oleosa
Imagem ilustrativa de uma mulher com acne e pele oleosa - Magnific

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Cravos, espinhas e lesões inflamadas são comuns, mas a acne está longe de ser apenas consequência da oleosidade ou da falta de higiene.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) define a condição como uma doença inflamatória crônica do folículo pilossebáceo, que pode aparecer, tanto na adolescência, quanto na vida adulta.

Por isso, uma rotina para pele acneica não deve buscar eliminar completamente a oleosidade. O equilíbrio e a preservação da barreira cutânea também são importantes.

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Quais cuidados ajudam a controlar a acne?

1. Evite a limpeza agressiva

Sabonetes muito adstringentes, esfoliação frequente, água quente e fricção podem aumentar a sensibilidade. A professora Alice Lisboa, da Wyden, resume: “A pele acneica precisa de equilíbrio, e não de agressão.”

2. Mantenha a hidratação

Mesmo a pele oleosa precisa de hidratante. Formulações leves e não comedogênicas podem ajudar a preservar a barreira cutânea sem aumentar o desconforto.

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3. Use protetor solar

A fotoproteção é especialmente importante para quem apresenta manchas depois das inflamações. A hiperpigmentação pós-inflamatória pode permanecer por meses.

4. Não esprema as espinhas

Manipular as lesões pode aumentar a inflamação e favorecer marcas, cicatrizes e até infecções.

5. Observe os cosméticos

Maquiagens, hidratantes e protetores devem ser escolhidos considerando as características da pele. Produtos não comedogênicos são formulados para reduzir a probabilidade de obstrução dos poros, mas não funcionam necessariamente da mesma forma para todos.

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6. Não culpe apenas a alimentação

A relação entre dieta e acne é complexa. A American Academy of Dermatology Association aponta possíveis associações entre dietas de alto índice glicêmico e agravamento do quadro em algumas pessoas, mas ressalta que são necessárias mais pesquisas.

7. Procure um dermatologista

Casos persistentes, dolorosos, extensos ou que deixam cicatrizes precisam de avaliação médica. O acompanhamento profissional ajuda a identificar a gravidade da condição e definir o tratamento adequado.

“O cuidado estético tem um papel importante na saúde e na autoestima, mas é fundamental reconhecer os limites de atuação”, afirma Alice Lisboa.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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