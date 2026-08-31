Rare Beauty lança no Brasil lip oil 3 em 1 com oito cores; saiba mais

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Novo produto da marca de Selena Gomez combina características de lip oil, gloss e batom em um só item e chega ao país com oito tonalidades.

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Quem gosta de maquiagem prática provavelmente já se deparou com a busca por um produto que entregue mais de um efeito.

É justamente nessa proposta que aposta o novo Soft Pinch Lip Oil Stick, da Rare Beauty, que chega ao mercado brasileiro em 1º de setembro.

A novidade combina características de três categorias bastante conhecidas da maquiagem: o sensorial de um lip oil, o brilho associado ao gloss e a intensidade de cor de um batom.

O produto estará disponível exclusivamente na Sephora Brasil, no site, aplicativo e lojas físicas da rede, com oito tonalidades.

Como funciona o novo lip oil 3 em 1 da Rare Beauty?

Imagem do novo lançamento de Rare Beauty Soft Pinch Lip Oil Stick - Divulgação/Rare Beauty

O Soft Pinch Lip Oil Stick foi desenvolvido com óleos nutritivos na fórmula. A proposta é ajudar a reter a hidratação e fortalecer a barreira natural dos lábios, deixando a região com aparência mais macia e lisa.

Outro ponto destacado no lançamento é o sensorial: o produto não deixa sensação pegajosa e tem uma fragrância suave de maçã. A marca afirma ainda que a hidratação pode ser mantida por até oito horas.

Na prática, a proposta coloca o produto entre diferentes categorias de maquiagem para os lábios. Em vez de escolher entre um acabamento mais brilhante ou uma cor mais evidente, a ideia é reunir essas características em um único bastão.

Quais são as cores do Soft Pinch Lip Oil Stick?

A coleção chega ao Brasil com oito opções que percorrem diferentes famílias de cores, dos nudes e rosados aos vermelhos e fúcsias.

As tonalidades são Muse, Success, Wish, Bloom, Embrace, Dream, Fortune e Journey.

Imagem das oito cores do Soft Pinch Lip Oil Stick - Divulgação/Rare Beauty

Entre elas está Wish, cor que ganhou atenção nas redes sociais após Selena Gomez aparecer usando o tom no casamento de Taylor Swift. O produto foi lançado globalmente em julho de 2026.

A variedade permite que a proposta seja adaptada a diferentes estilos de maquiagem: tons mais discretos podem acompanhar produções do dia a dia, enquanto os mais intensos funcionam como ponto de destaque.

Quanto custa o novo produto da Rare Beauty no Brasil?

O Soft Pinch Lip Oil Stick custa R$ 189 e começa a ser vendido em 1º de setembro, exclusivamente nas lojas físicas, no site e no aplicativo da Sephora Brasil.

Na mesma data, chegam cinco novas tonalidades do Kind Words Matte Lip Liner, lápis labial à prova d'água e de longa duração da Rare Beauty.

As novas cores são Sweet, Lovely, Intuitive, Proud e Alluring, com preço sugerido de R$ 139.

Criada por Selena Gomez em 2020, a Rare Beauty tem entre suas propostas uma abordagem de beleza voltada à inclusão e ao uso simplificado dos produtos.

O novo lançamento segue essa ideia ao apostar em um item que reúne diferentes funções para a maquiagem dos lábios.

