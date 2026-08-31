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Beleza | Notícia

Primer roll-on com ácido hialurônico: conheça o lançamento da Make B.

Com esfera metálica e ácido hialurônico, novidade da Make B. combina preparação da pele e maquiagem em um formato pensado para facilitar a aplicação.

Por Myllena Wu Publicado em 31/08/2026 às 10:28
Imagem do Primer Roll-On Make B. Hyaluronic
Imagem do Primer Roll-On Make B. Hyaluronic - Divulgação/Make B;

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O primer ganhou um novo formato no nécessaire de maquiagem. Em vez do tradicional tubo ou frasco, o Primer Roll-On Make B. Hyaluronic, da Make B., chega com uma esfera metálica que desliza pelo rosto durante a aplicação.

A proposta combina a preparação da pele com características associadas aos cuidados de skincare.

Com 45 ml, o produto tem Ácido Hialurônico na fórmula e textura de rápida absorção. A Make B. afirma que o primer ajuda a suavizar a aparência dos poros, deixa a pele com toque aveludado e facilita a aplicação da base. A marca também indica auxílio na duração da maquiagem por até oito horas.

Para que serve o primer roll-on da Make B.?

O primer é usado na preparação da pele antes da maquiagem e pode ajudar a criar uma superfície mais uniforme para receber os produtos aplicados posteriormente.

No caso do lançamento da Make B., a fórmula foi desenvolvida para deixar a pele mais lisa e facilitar a aplicação da base.

O Ácido Hialurônico é o ativo de destaque da composição. O produto também foi pensado para ter uma textura leve e de absorção rápida, sem deixar a pele com sensação oleosa ao longo do dia, segundo a fabricante.

A proposta, portanto, é aproximar duas etapas que costumam aparecer separadas na rotina: o cuidado com a pele e a preparação para a maquiagem.

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O que muda no primer com aplicador roll-on?

A principal diferença está na forma de aplicação. A esfera metálica entra em contato direto com a pele e proporciona uma sensação refrescante durante o uso. O formato roll-on também permite espalhar o produto acompanhando os contornos do rosto.

Além da experiência sensorial, o aplicador busca tornar a distribuição da fórmula mais prática e uniforme. Para quem gosta de transformar a preparação da pele em uma etapa mais rápida, o formato pode ser um diferencial em relação aos primers convencionais.

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Quanto custa o Primer Roll-On Make B. Hyaluronic?

O preço sugerido do Primer Roll-On Make B. Hyaluronic 45 ml é de R$ 139,90. O produto está em uma ação promocional da Make B. por tempo limitado.

  • Na condição divulgada pela marca, uma unidade sai por R$ 111,90, o equivalente a 20% de desconto. Na compra de dois ou mais produtos de Make B., o valor do primer fica em R$ 97,90 por unidade, representando 30% de desconto.

A promoção torna o lançamento uma opção para quem já pretendia investir em um primer e quer aproveitar a combinação entre preparação da maquiagem e um formato diferente de aplicação.

Como a condição é temporária, é importante conferir a disponibilidade e o preço no momento da compra.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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