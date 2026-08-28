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Beleza | Notícia

Western makeup: 6 produtos para criar uma maquiagem em tons terrosos

Marrom, terracota, caramelo e dourado ajudam a construir uma maquiagem inspirada na estética country, podendo ir de um visual discreto ao marcante.

Por Myllena Wu Publicado em 28/08/2026 às 13:14
Imagem da cantora Dua Lipa com uma maquiagem country no clipe de Love Again
Imagem da cantora Dua Lipa com uma maquiagem country no clipe de Love Again - Reprodução/Youtube

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A estética country não precisa aparecer apenas nas botas, chapéus e peças de couro. Na maquiagem, o estilo também pode ser traduzido de uma maneira mais discreta — e talvez justamente por isso mais fácil de levar para o dia a dia.

É aí que entra a western makeup, com uma paleta que passeia por marrons, caramelo, terracota e dourado. A proposta combina com a temporada de grandes eventos sertanejos, mas não precisa ficar restrita aos shows.

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Uma pele com aparência aquecida, olhos em tons terrosos e pontos de brilho podem formar desde uma produção delicada até um visual mais intenso para a noite.

Entre as opções do Grupo Boticário, há produtos de Vult, Make B. e Quem Disse, Berenice? que conversam com essa cartela de cores. Confira algumas possibilidades para reproduzir a estética.

Como fazer uma maquiagem country com tons terrosos?

 

Divulgação/Grupo Boticário
Imagem de produtos sugeridos para criar uma western makeup - Divulgação/Grupo Boticário

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1. Comece pelos olhos marrons

A Paleta de Sombras Soleil Sunset, da Vult, reúne cinco cores com diferentes efeitos. As tonalidades quentes permitem criar tanto um esfumado mais discreto quanto uma produção mais intensa.

A paleta custa R$ 15,90 (preço sugerido) e ainda pode ser usada em outras áreas do rosto, ampliando as possibilidades de maquiagem.

2. Aposte no brilho dourado

Se a ideia é iluminar o visual sem abandonar a paleta quente, o Gloss Labial Bronzeada Soleil Sunset, da Vult, acrescenta partículas douradas aos lábios. A fórmula contém ácido hialurônico e blend de óleos e tem preço sugerido de R$ 11,61.

Outra possibilidade é levar a luminosidade para o rosto com o Iluminador Stick Sun Hit Bronze, de Make B.. O produto em bastão tem textura cremosa e permite construir a intensidade do brilho em camadas. O preço sugerido é R$ 83,90.

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3. Aqueça a pele com marrom e terracota

O Blush em Pó Mate Luminoso Brown, de Make B., combina tonalidade marrom com acabamento luminoso. Com preço sugerido de R$ 71,90, pode ser usado para aquecer as maçãs do rosto e conversar com sombras marrons e iluminadores dourados.

Nos lábios, o Batom Líquido Instamatte Terracotali, de Quem Disse, Berenice?, leva o terracota para o centro da produção. A textura fina e o acabamento supermate fazem da cor um ponto de destaque. O preço sugerido é R$ 49,90.

4. Misture acabamentos para não deixar o look óbvio

Para quem prefere variar entre opacidade e luminosidade, a Palette Multifuncional Plural, de Quem Disse, Berenice?, reúne texturas mate, cintilante e brilhante. Com preço sugerido de R$ 79,90, permite combinar profundidade e pontos de luz na mesma maquiagem.

A graça da western makeup está justamente em não precisar seguir uma fórmula única. Os tons terrosos podem dominar a produção, enquanto o dourado entra apenas em detalhes — ou os dois podem ganhar mais intensidade para uma maquiagem noturna.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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