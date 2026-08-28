fechar
Beleza | Notícia

O Senhor dos Anéis ganha coleção de maquiagem da SHEGLAM; veja os produtos

A coleção reúne primer, blush, pó, iluminador, sombras e gloss em versões que apostam em referências a Frodo, Sauron, Gandalf, Arwen e ao Anel.

Por Myllena Wu Publicado em 28/08/2026 às 11:07
Imagem: coleção de maquiagem da SHEGLAM inspirado em O Senhor dos Anéis
Imagem: coleção de maquiagem da SHEGLAM inspirado em O Senhor dos Anéis - Divulgação/SHEGLAM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Quem gosta de maquiagem e também tem um carinho especial pela Terra-média ganhou uma novidade para colocar no radar.

A SHEGLAM lançou uma coleção global inspirada no universo de O Senhor dos Anéis, transformando personagens, objetos e elementos marcantes da saga em embalagens de produtos de beleza.

A linha, que chega ao portfólio global da marca em agosto, reúne itens para diferentes etapas da maquiagem, passando pela preparação da pele, blush, pó e iluminador até sombras e gloss.

O destaque fica tanto nas referências visuais quanto em algumas propostas de fórmula, como um blush que muda de tonalidade de acordo com o pH da pele.

Quais produtos fazem parte da coleção de O Senhor dos Anéis da SHEGLAM?

A preparação começa com o Guiding Star Hydrating & Soothing Priming Serum, primer inspirado na luz que guia Frodo durante sua jornada.

A fórmula combina glicerina e extrato de centella asiática e busca hidratar, proporcionar conforto e acalmar a pele antes da maquiagem. A embalagem ainda tem um efeito óptico que muda de cor conforme o ângulo da luz.

Já o Eye of Sauron Blush chama atenção pela proposta de mudar de tom em contato com a pele, de acordo com o pH. O produto aparece inicialmente em um laranja intenso e revela uma tonalidade diferente durante a aplicação.

Outra opção para as maçãs do rosto é o Wizard's Touch Blush Duo, inspirado em Gandalf. O item combina blush cremoso e blush em pó matte, que podem ser utilizados separadamente ou juntos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para finalizar a pele, o Shire Serenity Setting Powder aposta em textura ultrafina e acabamento matte, enquanto o Evenstar Glow Highlighter, inspirado em Arwen, tem brilho prateado de subtom frio e acabamento construível.

Leia Também

E a maquiagem dos olhos e dos lábios?

Nos olhos, o Forces of Fate Eyeshadow Duo reúne três duplas de sombras: Hope & Sacrifice, Loyalty & Courage e Temptation & Purity. As opções têm pigmentos perolados, textura ultramacia e proposta de alta pigmentação e brilho.

Nos lábios, o My Preciousss Lip Gloss faz referência ao Um Anel e traz tons luminosos, textura sedosa e acabamento espelhado.

Com a variedade, a coleção permite montar uma maquiagem inspirada na franquia sem ficar limitada a um único tipo de produto.

A SHEGLAM aposta, assim, em uma experiência que mistura o caráter colecionável das embalagens com itens que podem ser incorporados a diferentes etapas da produção.

VEJA TAMBÉM: 4 dicas para o seu batom durar mais

Leia também

Vanillove: Melu aposta na baunilha gourmand em nova linha corporal
Melu

Vanillove: Melu aposta na baunilha gourmand em nova linha corporal
8 produtos para reduzir etapas na rotina de skincare e haircare
PRODUTOS MULTIFUNCIONAIS

8 produtos para reduzir etapas na rotina de skincare e haircare

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu