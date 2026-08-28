O Senhor dos Anéis ganha coleção de maquiagem da SHEGLAM; veja os produtos
A coleção reúne primer, blush, pó, iluminador, sombras e gloss em versões que apostam em referências a Frodo, Sauron, Gandalf, Arwen e ao Anel.
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Quem gosta de maquiagem e também tem um carinho especial pela Terra-média ganhou uma novidade para colocar no radar.
A SHEGLAM lançou uma coleção global inspirada no universo de O Senhor dos Anéis, transformando personagens, objetos e elementos marcantes da saga em embalagens de produtos de beleza.
A linha, que chega ao portfólio global da marca em agosto, reúne itens para diferentes etapas da maquiagem, passando pela preparação da pele, blush, pó e iluminador até sombras e gloss.
O destaque fica tanto nas referências visuais quanto em algumas propostas de fórmula, como um blush que muda de tonalidade de acordo com o pH da pele.
Quais produtos fazem parte da coleção de O Senhor dos Anéis da SHEGLAM?
A preparação começa com o Guiding Star Hydrating & Soothing Priming Serum, primer inspirado na luz que guia Frodo durante sua jornada.
A fórmula combina glicerina e extrato de centella asiática e busca hidratar, proporcionar conforto e acalmar a pele antes da maquiagem. A embalagem ainda tem um efeito óptico que muda de cor conforme o ângulo da luz.
Já o Eye of Sauron Blush chama atenção pela proposta de mudar de tom em contato com a pele, de acordo com o pH. O produto aparece inicialmente em um laranja intenso e revela uma tonalidade diferente durante a aplicação.
Outra opção para as maçãs do rosto é o Wizard's Touch Blush Duo, inspirado em Gandalf. O item combina blush cremoso e blush em pó matte, que podem ser utilizados separadamente ou juntos.
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Para finalizar a pele, o Shire Serenity Setting Powder aposta em textura ultrafina e acabamento matte, enquanto o Evenstar Glow Highlighter, inspirado em Arwen, tem brilho prateado de subtom frio e acabamento construível.
E a maquiagem dos olhos e dos lábios?
Nos olhos, o Forces of Fate Eyeshadow Duo reúne três duplas de sombras: Hope & Sacrifice, Loyalty & Courage e Temptation & Purity. As opções têm pigmentos perolados, textura ultramacia e proposta de alta pigmentação e brilho.
Nos lábios, o My Preciousss Lip Gloss faz referência ao Um Anel e traz tons luminosos, textura sedosa e acabamento espelhado.
Com a variedade, a coleção permite montar uma maquiagem inspirada na franquia sem ficar limitada a um único tipo de produto.
A SHEGLAM aposta, assim, em uma experiência que mistura o caráter colecionável das embalagens com itens que podem ser incorporados a diferentes etapas da produção.