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Beleza | Notícia

Blush 2 em 1, iluminador e máscara: conheça os novos produtos de Nah Cardoso

Blush que também funciona como sombra, iluminador 3 em 1 e máscara de cílios com efeito de curvatura estão entre as novidades da parceria.

Por Myllena Wu Publicado em 28/08/2026 às 13:52
Imagem: Nah Cardoso x Quem Disse, Berenice?
Imagem: Nah Cardoso x Quem Disse, Berenice? - Divulgação/Quem Disse, Berenice?

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A parceria entre Quem Disse, Berenice? e Nah Cardoso ganhou novos produtos em agosto. Desta vez, a colaboração chega às etapas de pele e olhos com três lançamentos que apostam em diferentes acabamentos e, principalmente, em mais de uma possibilidade de uso.

  • Entre as novidades estão um blush que pode ser aplicado também como sombra, um iluminador com três funções e uma máscara de cílios desenvolvida para dar volume e curvatura.

Os itens fazem parte da coleção Hello Universe e já estão disponíveis no e-commerce e nas lojas físicas da marca.

Quais são os novos produtos de maquiagem de Nah Cardoso?

O Blush Hello Cloud é a opção mais versátil do trio. O produto pode ser usado tanto nas bochechas quanto nos olhos e tem textura leve e acabamento aveludado. A proposta é criar o chamado efeito “nuvem”, com uma cor mais difusa e sem marcações.

  • São quatro tonalidades: Red Flame, Lunar Ginger, Brown Meteor e Cosmos Rose. A intensidade pode ser construída em camadas, indo de um resultado mais discreto a uma maquiagem mais marcada. O preço sugerido é de R$ 84,90.

Outro destaque é o Iluminador Hello Shine, que reúne três funções no mesmo produto: pode ser usado como primer glow antes da base, iluminador nos pontos altos do rosto ou sombra nas pálpebras.

  • A fórmula permite construir diferentes níveis de brilho. A cartela também foge um pouco dos iluminadores tradicionais, com opções como Eclipse Bronze, Gold Supernova, Pink Nebula e Moon Pearl, que traz reflexos perolados e holográficos. O produto custa R$ 84,90.

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Como funciona a nova máscara de cílios?

Para completar a coleção, a Máscara de Cílios Hello Space aposta no efeito chamado de “Gravidade Zero”. O aplicador curvo foi desenvolvido para alcançar inclusive os fios mais curtos, enquanto a fórmula busca combinar volume e curvatura desde a raiz.

  • A aplicação indicada é da raiz às pontas, com movimentos de zigue-zague. Para intensificar o resultado, é possível construir novas camadas. O preço sugerido é de R$ 69,90.

Com os três produtos, a parceria aposta menos em uma maquiagem de uso único e mais na possibilidade de adaptar cada item ao visual desejado — seja uma produção discreta para o dia a dia ou uma make mais elaborada para festas e festivais.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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