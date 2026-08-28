Blush 2 em 1, iluminador e máscara: conheça os novos produtos de Nah Cardoso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Blush que também funciona como sombra, iluminador 3 em 1 e máscara de cílios com efeito de curvatura estão entre as novidades da parceria.

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A parceria entre Quem Disse, Berenice? e Nah Cardoso ganhou novos produtos em agosto. Desta vez, a colaboração chega às etapas de pele e olhos com três lançamentos que apostam em diferentes acabamentos e, principalmente, em mais de uma possibilidade de uso.

Entre as novidades estão um blush que pode ser aplicado também como sombra, um iluminador com três funções e uma máscara de cílios desenvolvida para dar volume e curvatura.

Os itens fazem parte da coleção Hello Universe e já estão disponíveis no e-commerce e nas lojas físicas da marca.

Quais são os novos produtos de maquiagem de Nah Cardoso?

O Blush Hello Cloud é a opção mais versátil do trio. O produto pode ser usado tanto nas bochechas quanto nos olhos e tem textura leve e acabamento aveludado. A proposta é criar o chamado efeito “nuvem”, com uma cor mais difusa e sem marcações.

São quatro tonalidades : Red Flame, Lunar Ginger, Brown Meteor e Cosmos Rose. A intensidade pode ser construída em camadas, indo de um resultado mais discreto a uma maquiagem mais marcada. O preço sugerido é de R$ 84,90.

Outro destaque é o Iluminador Hello Shine, que reúne três funções no mesmo produto: pode ser usado como primer glow antes da base, iluminador nos pontos altos do rosto ou sombra nas pálpebras.

A fórmula permite construir diferentes níveis de brilho . A cartela também foge um pouco dos iluminadores tradicionais, com opções como Eclipse Bronze, Gold Supernova, Pink Nebula e Moon Pearl, que traz reflexos perolados e holográficos. O produto custa R$ 84,90.

Como funciona a nova máscara de cílios?

Para completar a coleção, a Máscara de Cílios Hello Space aposta no efeito chamado de “Gravidade Zero”. O aplicador curvo foi desenvolvido para alcançar inclusive os fios mais curtos, enquanto a fórmula busca combinar volume e curvatura desde a raiz.

A aplicação indicada é da raiz às pontas, com movimentos de zigue-zague. Para intensificar o resultado, é possível construir novas camadas . O preço sugerido é de R$ 69,90.

Com os três produtos, a parceria aposta menos em uma maquiagem de uso único e mais na possibilidade de adaptar cada item ao visual desejado — seja uma produção discreta para o dia a dia ou uma make mais elaborada para festas e festivais.