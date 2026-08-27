Vanillove: Melu aposta na baunilha gourmand em nova linha corporal
Perfume doce, pele hidratada e aroma que acompanha o dia: nova linha Vanillove, da Melu, aposta na baunilha gourmand e na sobreposição de produtos.
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A baunilha deixou de aparecer apenas como uma nota doce e confortável na perfumaria. Nos últimos tempos, o ingrediente também ganhou espaço em produtos de cuidado corporal, acompanhando a procura por fragrâncias gourmand — aquelas que remetem a sensações e ingredientes associados à comida, como doces, cremes e sobremesas.
É nesse movimento que a Melu apresenta Vanillove, nova linha corporal inspirada na baunilha gourmand. A coleção reúne seis produtos que podem ser usados separadamente ou combinados para criar uma experiência de perfumação mais completa.
A proposta inclui body splash, perfume, loção hidratante, sabonete líquido, creme hidratante para as mãos e hidratante labial, aproximando fragrância e autocuidado na mesma rotina.
O que é a linha Vanillove da Melu?
A coleção aposta em uma fragrância de perfil oriental gourmand, descrita pela marca como doce, cremosa e envolvente.
No body splash, a abertura combina mirtilos e cereja em calda, enquanto o coração traz sorvete de creme e pralinê de avelã. Na base aparecem cumaru, fava tonka e musk.
A ideia é levar o mesmo universo olfativo para diferentes etapas do dia, do banho à perfumação. A linha chega aos canais de venda da Melu a partir de agosto de 2026.
Além do perfume, alguns produtos têm ingredientes voltados ao cuidado da pele. A loção hidratante, por exemplo, combina óleo de coco, óleo de jojoba e manteiga de karité. Já o sabonete líquido conta com água de coco e D-pantenol.
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Como fazer layering com os produtos Vanillove?
O layering é a técnica de sobrepor produtos com fragrâncias compatíveis para construir uma assinatura olfativa mais intensa e prolongar a presença do aroma na pele.
Na proposta da Melu, a combinação pode começar no banho com o sabonete líquido. Depois, a loção hidratante ajuda a preparar a pele antes da aplicação do body splash. O perfume pode entrar por último, especialmente em regiões como os pontos de pulso.
A lógica não exige necessariamente usar todos os produtos. A graça está justamente em experimentar as combinações e entender quais etapas fazem sentido para cada pessoa.
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Quais produtos fazem parte da Vanillove?
A coleção é formada por seis itens: body splash, perfume, loção hidratante, sabonete líquido, creme hidratante para as mãos e hidratante labial.
O creme para as mãos também reúne óleo de jojoba, manteiga de karité e óleo de coco. Já o hidratante labial combina manteiga de karité com óleos de girassol, jojoba, rosa mosqueta e coco.
A proposta da Vanillove é, portanto, ir além do perfume tradicional: transformar a fragrância em uma espécie de fio condutor da rotina de autocuidado, com produtos que podem ser usados individualmente ou em conjunto.