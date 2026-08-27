fechar
Beleza | Notícia

8 produtos para reduzir etapas na rotina de skincare e haircare

A rotina de beleza também pode ser simplificada. Conheça 8 opções para pele e fios que reúnem mais de um benefício e atendem diferentes necessidades.

Por Myllena Wu Publicado em 27/08/2026 às 12:34
Imagem de haircare e skincare
Imagem de haircare e skincare - Magnific

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Ter uma rotina de skincare e haircare não significa necessariamente acumular uma série de produtos no banheiro. Para quem prefere praticidade, algumas fórmulas combinam diferentes funções e podem ajudar a diminuir o número de etapas dos cuidados diários.

A proposta do minimalismo na beleza vai justamente nessa direção: escolher produtos versáteis, capazes de atender mais de uma necessidade.

Hidratantes para rosto e corpo, máscaras que tratam diferentes aspectos dos fios e produtos que associam proteção a hidratação são alguns exemplos.

Pensando nessa tendência, a Beleza na Web reuniu opções de diferentes marcas e faixas de preço. A seleção inclui itens para quem quer enxugar a rotina sem necessariamente abrir mão de cuidados específicos.

Leia Também

8 produtos multifuncionais para simplificar a rotina de beleza

Divulgação
Imagem de produtos multifuncionais para simplificar a rotina de cuidados disponíveis na Beleza na Web - Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

1. Loção hidratante para rosto e corpo

A CeraVe Loção Hidratante Facial e Corporal para Pele Seca a Extra Seca (473 ml, R$ 131,01) pode ser utilizada tanto no rosto quanto no corpo. Sem fragrância, a fórmula combina três ceramidas essenciais e ácido hialurônico.

2. Máscara para diferentes necessidades dos fios

A Elizavecca CER-100 Tratamento Proteico com Colágeno e Ceramidas (100 ml, R$ 160,46) aposta em uma combinação de colágeno, proteínas e ceramidas. A proposta é tratar fios ressecados e danificados, associando hidratação, reconstrução e fortalecimento.

3. Sérum para hidratar e acalmar a pele

Com Centella Asiática como principal ativo, o Skin1004 Madagascar Centella Ampoule (55 ml, R$ 184,90) concentra propostas de hidratação, efeito calmante e suporte à barreira da pele. O produto também é indicado pela marca para ajudar em casos de vermelhidão e sensibilidade.

LEIA TAMBÉM: LabPOP lança S.O.S Skin com skincare para espinhas, olheiras, poros e manchas

4. Hidratante que também funciona como tratamento noturno

O Vult Glow Acid Reparação 2 em 1 (150 ml, R$ 27,46) combina hidratação com tratamento noturno. A fórmula reúne ativos voltados à renovação da pele e pode simplificar a rotina antes de dormir.

5. Desodorante corporal com função de cuidado

O Dove All Body Deo Lavender & Camomile (75 g, R$ 29,90) vai além da proteção contra odores. Em creme, o produto também hidrata a pele e ajuda a diminuir o atrito entre regiões do corpo.

6. Sérum com foco em sinais do envelhecimento

O SkinCeuticals P-TIOX (30 ml, R$ 404,90) reúne neuropeptídeos, niacinamida, PHA e extrato de laminária. A proposta é atuar sobre rugas de expressão, textura e luminosidade da pele em uma única etapa.

Leia Também

7. Protetor solar que também hidrata

O Bioré Aqua Rich Watery Essence FPS 50 (70 g, R$ 93,96) associa proteção solar e hidratação em uma textura ultraleve. É uma alternativa para concentrar duas necessidades importantes da rotina diurna.

8. Óleo sérum para potencializar os cuidados

O Dove Óleo Sérum Bifásico UV Repair Glow Ferúlico (110 ml, R$ 39,99) combina hidratação, luminosidade e ação antioxidante. A fórmula também é apresentada como auxiliar na proteção contra danos relacionados à exposição solar.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

Leia também

5 séries para maratonar se você gostou de Sterling Point
PRIME VIDEO

5 séries para maratonar se você gostou de Sterling Point
Vanillove: Melu aposta na baunilha gourmand em nova linha corporal
Melu

Vanillove: Melu aposta na baunilha gourmand em nova linha corporal

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu