8 produtos para reduzir etapas na rotina de skincare e haircare
A rotina de beleza também pode ser simplificada. Conheça 8 opções para pele e fios que reúnem mais de um benefício e atendem diferentes necessidades.
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Ter uma rotina de skincare e haircare não significa necessariamente acumular uma série de produtos no banheiro. Para quem prefere praticidade, algumas fórmulas combinam diferentes funções e podem ajudar a diminuir o número de etapas dos cuidados diários.
A proposta do minimalismo na beleza vai justamente nessa direção: escolher produtos versáteis, capazes de atender mais de uma necessidade.
Hidratantes para rosto e corpo, máscaras que tratam diferentes aspectos dos fios e produtos que associam proteção a hidratação são alguns exemplos.
Pensando nessa tendência, a Beleza na Web reuniu opções de diferentes marcas e faixas de preço. A seleção inclui itens para quem quer enxugar a rotina sem necessariamente abrir mão de cuidados específicos.
8 produtos multifuncionais para simplificar a rotina de beleza
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1. Loção hidratante para rosto e corpo
A CeraVe Loção Hidratante Facial e Corporal para Pele Seca a Extra Seca (473 ml, R$ 131,01) pode ser utilizada tanto no rosto quanto no corpo. Sem fragrância, a fórmula combina três ceramidas essenciais e ácido hialurônico.
2. Máscara para diferentes necessidades dos fios
A Elizavecca CER-100 Tratamento Proteico com Colágeno e Ceramidas (100 ml, R$ 160,46) aposta em uma combinação de colágeno, proteínas e ceramidas. A proposta é tratar fios ressecados e danificados, associando hidratação, reconstrução e fortalecimento.
3. Sérum para hidratar e acalmar a pele
Com Centella Asiática como principal ativo, o Skin1004 Madagascar Centella Ampoule (55 ml, R$ 184,90) concentra propostas de hidratação, efeito calmante e suporte à barreira da pele. O produto também é indicado pela marca para ajudar em casos de vermelhidão e sensibilidade.
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4. Hidratante que também funciona como tratamento noturno
O Vult Glow Acid Reparação 2 em 1 (150 ml, R$ 27,46) combina hidratação com tratamento noturno. A fórmula reúne ativos voltados à renovação da pele e pode simplificar a rotina antes de dormir.
5. Desodorante corporal com função de cuidado
O Dove All Body Deo Lavender & Camomile (75 g, R$ 29,90) vai além da proteção contra odores. Em creme, o produto também hidrata a pele e ajuda a diminuir o atrito entre regiões do corpo.
6. Sérum com foco em sinais do envelhecimento
O SkinCeuticals P-TIOX (30 ml, R$ 404,90) reúne neuropeptídeos, niacinamida, PHA e extrato de laminária. A proposta é atuar sobre rugas de expressão, textura e luminosidade da pele em uma única etapa.
7. Protetor solar que também hidrata
O Bioré Aqua Rich Watery Essence FPS 50 (70 g, R$ 93,96) associa proteção solar e hidratação em uma textura ultraleve. É uma alternativa para concentrar duas necessidades importantes da rotina diurna.
8. Óleo sérum para potencializar os cuidados
O Dove Óleo Sérum Bifásico UV Repair Glow Ferúlico (110 ml, R$ 39,99) combina hidratação, luminosidade e ação antioxidante. A fórmula também é apresentada como auxiliar na proteção contra danos relacionados à exposição solar.