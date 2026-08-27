8 produtos para reduzir etapas na rotina de skincare e haircare

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A rotina de beleza também pode ser simplificada. Conheça 8 opções para pele e fios que reúnem mais de um benefício e atendem diferentes necessidades.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Ter uma rotina de skincare e haircare não significa necessariamente acumular uma série de produtos no banheiro. Para quem prefere praticidade, algumas fórmulas combinam diferentes funções e podem ajudar a diminuir o número de etapas dos cuidados diários.

A proposta do minimalismo na beleza vai justamente nessa direção: escolher produtos versáteis, capazes de atender mais de uma necessidade.

Hidratantes para rosto e corpo, máscaras que tratam diferentes aspectos dos fios e produtos que associam proteção a hidratação são alguns exemplos.

Pensando nessa tendência, a Beleza na Web reuniu opções de diferentes marcas e faixas de preço. A seleção inclui itens para quem quer enxugar a rotina sem necessariamente abrir mão de cuidados específicos.

8 produtos multifuncionais para simplificar a rotina de beleza

Imagem de produtos multifuncionais para simplificar a rotina de cuidados disponíveis na Beleza na Web - Divulgação

1. Loção hidratante para rosto e corpo

A CeraVe Loção Hidratante Facial e Corporal para Pele Seca a Extra Seca (473 ml, R$ 131,01) pode ser utilizada tanto no rosto quanto no corpo. Sem fragrância, a fórmula combina três ceramidas essenciais e ácido hialurônico.

2. Máscara para diferentes necessidades dos fios

A Elizavecca CER-100 Tratamento Proteico com Colágeno e Ceramidas (100 ml, R$ 160,46) aposta em uma combinação de colágeno, proteínas e ceramidas. A proposta é tratar fios ressecados e danificados, associando hidratação, reconstrução e fortalecimento.

3. Sérum para hidratar e acalmar a pele

Com Centella Asiática como principal ativo, o Skin1004 Madagascar Centella Ampoule (55 ml, R$ 184,90) concentra propostas de hidratação, efeito calmante e suporte à barreira da pele. O produto também é indicado pela marca para ajudar em casos de vermelhidão e sensibilidade.

LEIA TAMBÉM: LabPOP lança S.O.S Skin com skincare para espinhas, olheiras, poros e manchas

4. Hidratante que também funciona como tratamento noturno

O Vult Glow Acid Reparação 2 em 1 (150 ml, R$ 27,46) combina hidratação com tratamento noturno. A fórmula reúne ativos voltados à renovação da pele e pode simplificar a rotina antes de dormir.

5. Desodorante corporal com função de cuidado

O Dove All Body Deo Lavender & Camomile (75 g, R$ 29,90) vai além da proteção contra odores. Em creme, o produto também hidrata a pele e ajuda a diminuir o atrito entre regiões do corpo.

6. Sérum com foco em sinais do envelhecimento

O SkinCeuticals P-TIOX (30 ml, R$ 404,90) reúne neuropeptídeos, niacinamida, PHA e extrato de laminária. A proposta é atuar sobre rugas de expressão, textura e luminosidade da pele em uma única etapa.

7. Protetor solar que também hidrata

O Bioré Aqua Rich Watery Essence FPS 50 (70 g, R$ 93,96) associa proteção solar e hidratação em uma textura ultraleve. É uma alternativa para concentrar duas necessidades importantes da rotina diurna.

8. Óleo sérum para potencializar os cuidados

O Dove Óleo Sérum Bifásico UV Repair Glow Ferúlico (110 ml, R$ 39,99) combina hidratação, luminosidade e ação antioxidante. A fórmula também é apresentada como auxiliar na proteção contra danos relacionados à exposição solar.



VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

