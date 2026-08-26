DaBelle lança kit com lápis, batom e gloss em novas cores de caramelo

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Em vez de montar o trio separadamente, a proposta é ter lápis, batom e gloss juntos! DaBelle amplia a linha Boca Perfeita com 2 novos tons caramelo.

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Os tons de caramelo ganharam espaço na maquiagem por transitarem entre o nude quente e os marrons mais intensos e agora também aparecem em diferentes versões dentro da mesma coleção.

A DaBelle Beauty ampliou a linha Boca Perfeita com dois novos Lip Combos: Caramelo Salgado e Caramelo Intenso, que se juntam à tonalidade original.

A proposta é reunir, em um único kit, três produtos para os lábios: lápis de contorno, batom em bala e gloss. A combinação permite brincar com diferentes intensidades e acabamentos sem precisar montar o trio separadamente.

Cada Lip Combo custa R$ 94,90 e traz os produtos em tamanho real. A novidade chega como uma expansão do sucesso do Caramelo original, mas também acompanha uma busca por tons terrosos que podem funcionar tanto em maquiagens discretas quanto em produções mais marcantes.

Quais são os novos tons de Lip Combo da DaBelle?

Imagem das novas cores da linha Boca Perfeita da DaBelle - Divulgação/DaBelle

O Caramelo Salgado é um tom médio alaranjado, de aparência quente e cremosa. É a opção mais clara entre os dois lançamentos e pode interessar a quem procura um nude menos convencional, com um toque de cor.

é um tom médio alaranjado, de aparência quente e cremosa. É a opção mais clara entre os dois lançamentos e pode interessar a quem procura um nude menos convencional, com um toque de cor. Já o Caramelo Intenso aposta em uma tonalidade mais profunda e terrosa. O resultado tem maior contraste nos lábios e pode ser usado tanto em uma maquiagem mais minimalista quanto em uma produção com olhos mais elaborados.

aposta em uma tonalidade mais profunda e terrosa. O resultado tem maior contraste nos lábios e pode ser usado tanto em uma maquiagem mais minimalista quanto em uma produção com olhos mais elaborados. Eles se juntam ao Caramelo original, descrito pela marca como um nude quente de acabamento cremoso.

Como funciona o Lip Combo Boca Perfeita?

A ideia do kit é combinar três etapas da maquiagem: o lápis ajuda a contornar os lábios, o batom preenche a área e o gloss acrescenta brilho. Os produtos podem ser usados juntos ou separadamente, permitindo variar o resultado final.

Segundo a DaBelle, cada trio possibilita pelo menos sete combinações de acabamento, justamente pela possibilidade de misturar cores e texturas.

As fórmulas dos produtos são enriquecidas com manteiga de karité e vitamina E e, segundo a fabricante, são veganas e cruelty free.

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Os glosses também têm fragrância e sabor de caramelo, um detalhe sensorial que acompanha a proposta da coleção.

“Quando lançamos o Lip Combo Caramelo, percebemos rapidamente que ele havia criado uma conexão muito especial com as consumidoras”, afirma Danielle de Jesus, fundadora da DaBelle.

“O sucesso foi tão expressivo que entendemos que aquela cor já representava muito mais do que um único produto”.

Qual Lip Combo Caramelo escolher?

A diferença entre as três opções está principalmente na profundidade e no subtom.

Caramelo é o meio-termo nude e quente;

é o meio-termo nude e quente; Caramelo Salgado acrescenta uma nuance mais alaranjada e iluminada;

acrescenta uma nuance mais alaranjada e iluminada; enquanto Caramelo Intenso segue para um marrom mais escuro e contrastante.

Assim, a escolha pode depender do efeito desejado: quem prefere uma boca mais discreta tende a encontrar no primeiro uma opção versátil; o Salgado adiciona mais frescor à produção; e o Intenso entrega uma aparência mais definida.

