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Beleza | Notícia

Face The Day Palette: conheça a nova paleta multifuncional da Mascavo

Entre produções discretas e visuais marcantes, a novidade chega com 5 cores em pó e proposta de adaptar a maquiagem a diferentes momentos da rotina.

Por Myllena Wu Publicado em 13/08/2026 às 8:44
Imagem: paleta multifuncional 'Face The Day Palette', da Mascavo
Imagem: paleta multifuncional 'Face The Day Palette', da Mascavo - Divulgação/Mascavo

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A busca por uma nécessaire mais prática tem levado produtos de maquiagem a assumir mais de uma função.

Em vez de carregar vários itens para criar diferentes propostas, a ideia é concentrar cores e acabamentos em produtos que permitam variar a produção ao longo do dia. É nessa proposta que a Mascavo apresenta a Face The Day Palette, nova paleta em pó da marca.

O lançamento reúne cinco tonalidadesSunrise, Warm, Blossom, Petal e Afterglow — em acabamentos matte e cintilante. A proposta é permitir combinações que vão de maquiagens mais discretas a produções de maior intensidade, sem depender de uma única forma de aplicação.

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O que vem na Face The Day Palette?

A paleta traz cinco cores pensadas para diferentes tons de pele e propostas de maquiagem. Os acabamentos variam entre matte e cintilante, ampliando as possibilidades de combinação.

A Mascavo também destaca a textura ultrafina do produto, descrita como macia e aveludada. Segundo as informações da marca, a fórmula permite espalhar e esfumar os tons com facilidade, enquanto a pigmentação pode ser construída gradualmente por meio de camadas.

Outro diferencial apontado é a redução de resíduos esvoaçantes durante a aplicação. Na prática, a característica pode interessar especialmente a quem prefere uma maquiagem em pó com aplicação mais limpa.

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Como usar a paleta no dia a dia?

A proposta da Face The Day Palette é justamente não restringir as tonalidades a uma única função. As cinco cores podem ser combinadas para criar diferentes intensidades e acabamentos, permitindo adaptar a maquiagem ao momento ou ao estilo escolhido.

  • Os tons matte podem compor uma produção mais discreta, enquanto os cintilantes acrescentam luminosidade.

A possibilidade de construir camadas também permite controlar a intensidade do resultado, começando com uma aplicação mais suave e reforçando a cor conforme a preferência.

Mais do que seguir uma regra específica de maquiagem, a proposta apresentada pela Mascavo é usar a combinação de cores como ponto de partida para diferentes possibilidades.

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Quanto custa a Face The Day Palette da Mascavo?

Divulgação/Mascavo
Imagem da nova paleta multifuncional da Mascavo, 'Face The Day Palette' - Divulgação/Mascavo

A Face The Day Palette custa R$ 219,90, conforme o preço informado pela marca. O lançamento faz parte do portfólio da Mascavo, marca de maquiagem fundada em 2024 pela empresária e influenciadora Mari Saad.

A empresa afirma trabalhar com produtos de maquiagem voltados a diferentes momentos e estilos, tendo como pilares naturalidade, energia e sensorialidade.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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