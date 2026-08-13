Face The Day Palette: conheça a nova paleta multifuncional da Mascavo
Entre produções discretas e visuais marcantes, a novidade chega com 5 cores em pó e proposta de adaptar a maquiagem a diferentes momentos da rotina.
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A busca por uma nécessaire mais prática tem levado produtos de maquiagem a assumir mais de uma função.
Em vez de carregar vários itens para criar diferentes propostas, a ideia é concentrar cores e acabamentos em produtos que permitam variar a produção ao longo do dia. É nessa proposta que a Mascavo apresenta a Face The Day Palette, nova paleta em pó da marca.
O lançamento reúne cinco tonalidades — Sunrise, Warm, Blossom, Petal e Afterglow — em acabamentos matte e cintilante. A proposta é permitir combinações que vão de maquiagens mais discretas a produções de maior intensidade, sem depender de uma única forma de aplicação.
O que vem na Face The Day Palette?
A paleta traz cinco cores pensadas para diferentes tons de pele e propostas de maquiagem. Os acabamentos variam entre matte e cintilante, ampliando as possibilidades de combinação.
A Mascavo também destaca a textura ultrafina do produto, descrita como macia e aveludada. Segundo as informações da marca, a fórmula permite espalhar e esfumar os tons com facilidade, enquanto a pigmentação pode ser construída gradualmente por meio de camadas.
Outro diferencial apontado é a redução de resíduos esvoaçantes durante a aplicação. Na prática, a característica pode interessar especialmente a quem prefere uma maquiagem em pó com aplicação mais limpa.
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Como usar a paleta no dia a dia?
A proposta da Face The Day Palette é justamente não restringir as tonalidades a uma única função. As cinco cores podem ser combinadas para criar diferentes intensidades e acabamentos, permitindo adaptar a maquiagem ao momento ou ao estilo escolhido.
- Os tons matte podem compor uma produção mais discreta, enquanto os cintilantes acrescentam luminosidade.
A possibilidade de construir camadas também permite controlar a intensidade do resultado, começando com uma aplicação mais suave e reforçando a cor conforme a preferência.
Mais do que seguir uma regra específica de maquiagem, a proposta apresentada pela Mascavo é usar a combinação de cores como ponto de partida para diferentes possibilidades.
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Quanto custa a Face The Day Palette da Mascavo?
A Face The Day Palette custa R$ 219,90, conforme o preço informado pela marca. O lançamento faz parte do portfólio da Mascavo, marca de maquiagem fundada em 2024 pela empresária e influenciadora Mari Saad.
A empresa afirma trabalhar com produtos de maquiagem voltados a diferentes momentos e estilos, tendo como pilares naturalidade, energia e sensorialidade.