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Beleza | Notícia

Nova máscara de cílios da Dailus promete volume sem grumos e remoção em película

Nova máscara da Dailus combina volume intenso, alta pigmentação e tecnologia peel-off, que permite retirar o produto com água morna e sem esfregar.

Por Myllena Wu Publicado em 12/08/2026 às 9:52
Imagem da Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume
Imagem da Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume - Reprodução/Instagram

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A busca por cílios mais volumosos costuma vir acompanhada de um velho problema: a dificuldade para retirar a máscara no fim do dia.

Fórmulas de alto impacto podem exigir mais esforço na hora da limpeza, enquanto resíduos escuros ao redor dos olhos deixam o conhecido “efeito panda”.

É justamente nessa combinação entre impacto e praticidade que a Dailus posiciona seu novo lançamento.

A Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume chega como uma nova integrante da linha Peel-Off Panda, com proposta de entregar volume desde a primeira camada, permitir a construção de camadas sem grumos e facilitar a remoção.

Como funciona a nova máscara de cílios da Dailus?

A fórmula tem alta pigmentação e secagem rápida, enquanto o aplicador estrela de dupla ação foi desenvolvido para trabalhar definição e volume em etapas diferentes.

O lado menor da escova alcança os cílios mais curtos desde a raiz, com movimentos de zigue-zague. Depois, o lado maior concentra mais produto da metade às pontas. Segundo a marca, a combinação permite intensificar o efeito sem formar grumos.

A proposta atende quem prefere um olhar mais marcado, mas também permite construir o resultado gradualmente, adicionando novas camadas.

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Tecnologia peel-off facilita a remoção

Divulgação/Dailus
Imagem: Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume - Divulgação/Dailus

O principal diferencial da linha está na tecnologia peel-off. Em contato com água morna, a fórmula forma uma película flexível ao redor dos cílios, que pode ser retirada delicadamente em pequenos fragmentos.

A promessa é diminuir a necessidade de esfregar a região dos olhos durante a remoção e evitar que resíduos escuros se espalhem pela pele.

Para quem considera a demaquilagem uma das partes mais trabalhosas da maquiagem, esse pode ser justamente o ponto de maior interesse da novidade.

O que há na fórmula da máscara?

Além da proposta de volume, a Dailus informa que a composição conta com vitamina E e óleo de argan. A marca associa a vitamina E a uma ação antioxidante e o óleo de argan a benefícios de hidratação, nutrição e maciez dos cílios.

A novidade também é apresentada como vegana, cruelty-free, livre de parabenos e testada oftalmologicamente.

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Quanto custa a Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume?

A Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume tem preço sugerido de R$ 55,90. O produto chega com a proposta de unir dois desejos que nem sempre caminham juntos na maquiagem: um efeito intenso nos cílios e uma remoção mais simples no fim do dia.

Para quem gosta de experimentar diferentes níveis de volume, o aplicador de dupla ação e a possibilidade de construir camadas são outros elementos a considerar antes de escolher o produto.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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