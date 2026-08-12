Nova máscara de cílios da Dailus promete volume sem grumos e remoção em película
Nova máscara da Dailus combina volume intenso, alta pigmentação e tecnologia peel-off, que permite retirar o produto com água morna e sem esfregar.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A busca por cílios mais volumosos costuma vir acompanhada de um velho problema: a dificuldade para retirar a máscara no fim do dia.
Fórmulas de alto impacto podem exigir mais esforço na hora da limpeza, enquanto resíduos escuros ao redor dos olhos deixam o conhecido “efeito panda”.
É justamente nessa combinação entre impacto e praticidade que a Dailus posiciona seu novo lançamento.
A Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume chega como uma nova integrante da linha Peel-Off Panda, com proposta de entregar volume desde a primeira camada, permitir a construção de camadas sem grumos e facilitar a remoção.
Como funciona a nova máscara de cílios da Dailus?
A fórmula tem alta pigmentação e secagem rápida, enquanto o aplicador estrela de dupla ação foi desenvolvido para trabalhar definição e volume em etapas diferentes.
O lado menor da escova alcança os cílios mais curtos desde a raiz, com movimentos de zigue-zague. Depois, o lado maior concentra mais produto da metade às pontas. Segundo a marca, a combinação permite intensificar o efeito sem formar grumos.
A proposta atende quem prefere um olhar mais marcado, mas também permite construir o resultado gradualmente, adicionando novas camadas.
LEIA TAMBÉM: Máscara de cílios marrom: 5 razões para incluir o produto na sua nécessaire
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tecnologia peel-off facilita a remoção
O principal diferencial da linha está na tecnologia peel-off. Em contato com água morna, a fórmula forma uma película flexível ao redor dos cílios, que pode ser retirada delicadamente em pequenos fragmentos.
A promessa é diminuir a necessidade de esfregar a região dos olhos durante a remoção e evitar que resíduos escuros se espalhem pela pele.
Para quem considera a demaquilagem uma das partes mais trabalhosas da maquiagem, esse pode ser justamente o ponto de maior interesse da novidade.
O que há na fórmula da máscara?
Além da proposta de volume, a Dailus informa que a composição conta com vitamina E e óleo de argan. A marca associa a vitamina E a uma ação antioxidante e o óleo de argan a benefícios de hidratação, nutrição e maciez dos cílios.
A novidade também é apresentada como vegana, cruelty-free, livre de parabenos e testada oftalmologicamente.
Quanto custa a Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume?
A Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume tem preço sugerido de R$ 55,90. O produto chega com a proposta de unir dois desejos que nem sempre caminham juntos na maquiagem: um efeito intenso nos cílios e uma remoção mais simples no fim do dia.
Para quem gosta de experimentar diferentes níveis de volume, o aplicador de dupla ação e a possibilidade de construir camadas são outros elementos a considerar antes de escolher o produto.