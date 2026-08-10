Pelo encravado e foliculite: por que a lâmina pode causar inflamação na depilação?

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Pelos encravados e foliculite são parecidos, mas não são a mesma coisa. Entenda as diferenças e como diminuir o risco de inflamações após depilação.

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Quem costuma usar lâmina para remover os pelos provavelmente já se deparou com pequenas bolinhas, vermelhidão ou até manchas depois da depilação.

Embora pareçam problemas semelhantes, pelo encravado e foliculite não são exatamente a mesma coisa e entender a diferença ajuda a identificar os fatores que podem estar irritando a pele.

O uso frequente do aparelho pode contribuir para esse cenário porque o fio é cortado muito próximo à superfície cutânea.

Além disso, o atrito da lâmina pode irritar a região e provocar pequenas lesões. O resultado pode ser desde um incômodo passageiro até inflamações, pústulas e alterações na aparência da pele.

Um estudo epidemiológico global realizado pela La Roche-Posay em 2023, com quase 50 mil pacientes de 34 países, apontou que 46% dos entrevistados relataram impacto direto das manchas na autoestima. O dado ajuda a dimensionar como alterações na pele podem ultrapassar a questão estética.

Qual é a diferença entre pelo encravado e foliculite?

Apesar de frequentemente serem confundidos, os dois quadros têm origens diferentes. O pelo encravado ocorre quando o fio não consegue atravessar a superfície da pele e passa a crescer internamente.

Já a foliculite é uma inflamação do folículo piloso, que pode estar relacionada a bactérias, fungos ou à própria agressão repetida da região. A explicação é da especialista Tálona Nayla de Marco, coordenadora responsável técnica da LypeDepyl.

“O pelo encravado acontece quando o fio não consegue ultrapassar a superfície cutânea e passa a crescer internamente. Já a foliculite é um processo inflamatório do folículo piloso, geralmente provocado por bactérias, fungos ou pela agressão repetida da região”, explica.

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Por que a lâmina pode causar pelos encravados?

O principal fator está no corte rente. Ao passar a lâmina, o pelo fica com uma extremidade mais rígida e pontiaguda. Conforme cresce, esse fio pode encontrar dificuldade para atravessar a pele e acabar se curvando para dentro.

“Durante o crescimento, esse fio encontra maior resistência para atravessar a barreira cutânea, o que favorece o crescimento interno e o surgimento de inflamações. O atrito contínuo também pode causar microlesões quase imperceptíveis, facilitando a entrada de microrganismos e intensificando quadros de vermelhidão, sensibilidade e infecção local”, explica Tálona.

A repetição do procedimento na mesma área também pode aumentar a irritação. Em pessoas mais sensíveis ou com predisposição à hiperpigmentação, o processo pode ser acompanhado por pústulas, escurecimento e marcas persistentes.

Como evitar pelos encravados depois da depilação?

Reduzir a frequência de métodos que cortam o pelo muito rente é uma das medidas apontadas pela especialista. Manter a região hidratada também pode ajudar a diminuir respostas irritativas relacionadas ao ressecamento.

A renovação da pele deve ser feita com cautela, já que agressões excessivas podem piorar a irritação. Por isso, quando a região já está inflamada, a prioridade deve ser evitar novas agressões.

Outra alternativa citada por Tálona é a depilação a laser, que atua diretamente na raiz e pode reduzir progressivamente a densidade e a espessura dos fios.

“A depilação a laser, contribui para a redução gradual da densidade e da espessura dos fios, diminuindo o atrito e a recorrência de processos inflamatórios. Com o tempo, a área tratada se torna mais estável, menos sensível e menos suscetível a reações, o que reflete tanto na aparência quanto no conforto ao longo do dia”, conclui.

A LypeDepyl, marca da especialista, atua justamente com depilação a laser. Ainda assim, diante de inflamações recorrentes, infecções ou marcas persistentes, a avaliação de um profissional de saúde é importante para identificar a causa e indicar o cuidado adequado.

