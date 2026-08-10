Como montar uma rotina de beleza mais prática? Veja 8 produtos multifuncionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Menos produtos na prateleira e mais praticidade no dia a dia: veja como itens multifuncionais podem concentrar diferentes cuidados em uma única etapa.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A ideia de uma rotina de beleza com muitas etapas pode parecer atraente, mas nem sempre combina com a vida real.

Entre trabalho, compromissos e pouco tempo disponível, o cuidado diário tem passado por uma mudança: em vez de acumular produtos, algumas pessoas têm buscado fórmulas capazes de desempenhar mais de uma função.

Esse movimento aparece, tanto no skincare, quanto no haircare. Hidratantes que podem ser usados em diferentes áreas, séruns que concentram ativos e produtos para os cabelos que combinam tratamento são exemplos de como a multifuncionalidade pode reduzir etapas sem necessariamente abrir mão do cuidado.

A Beleza na Web acompanha essa tendência e reuniu produtos de diferentes marcas em uma curadoria voltada para quem procura praticidade. Mais do que seguir uma lista pronta, porém, a lógica é entender quais funções fazem sentido para cada rotina.

O que são produtos multifuncionais de beleza?

São produtos formulados para oferecer mais de um benefício ou atender a diferentes necessidades em uma mesma etapa.

A proposta pode ajudar quem prefere uma rotina mais enxuta, mas a escolha ainda deve considerar o tipo de pele, as características dos fios e os objetivos de cada pessoa.

No skincare, por exemplo, um produto pode combinar hidratação e proteção. Já no haircare, uma única máscara pode reunir propriedades voltadas para hidratação, reconstrução e fortalecimento.

Quais produtos ajudam a simplificar o skincare?

1. CeraVe Loção Hidratante Facial e Corporal

Indicada para pele seca a extrasseca, a loção da CeraVe pode ser utilizada no rosto e no corpo. A fórmula sem fragrância reúne três ceramidas essenciais e ácido hialurônico, concentrando em um só produto o cuidado hidratante de diferentes regiões.

2. Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

O sérum da Skin1004 tem a Centella Asiática como principal ativo e reúne diferentes propostas de cuidado, como hidratação, ação calmante e suporte à barreira da pele. É uma alternativa para quem prefere concentrar etapas em um único sérum.

3. Vult Glow Acid Reparação 2 em 1

A proposta do creme noturno da Vult é combinar hidratação e tratamento em uma mesma aplicação. O produto reúne ativos voltados à renovação da pele e à hidratação, podendo simplificar a rotina noturna.

4. Dove All Body Deo

O desodorante corporal em creme da Dove vai além da proteção contra odores: também hidrata a pele e ajuda a reduzir o atrito entre regiões do corpo. Assim, reúne duas funções em um mesmo produto.

5. SkinCeuticals P-TIOX

O sérum da SkinCeuticals combina neuropeptídeos, niacinamida, PHA e extrato de laminária. A proposta concentra cuidados antissinais, textura e luminosidade em uma etapa da rotina.

6. Bioré Aqua Rich Watery Essence FPS 50

O protetor solar facial e corporal da Bioré combina proteção solar e hidratação em uma fórmula ultraleve. Para quem procura reduzir etapas, a associação dessas funções pode ser especialmente prática.

7. Dove Óleo Sérum Bifásico UV Repair Glow Ferúlico

A fórmula reúne hidratação, luminosidade e ação antioxidante, além de auxiliar na proteção da pele contra danos relacionados à exposição solar. É uma opção para acrescentar diferentes cuidados em uma única aplicação.

LEIA TAMBÉM: 4 produtos da Guava que unem maquiagem e skincare para o inverno

E no haircare, quais produtos seguem essa proposta?

8. Elizavecca CER-100 Tratamento Proteico com Colágeno e Ceramidas

A máscara capilar da Elizavecca concentra colágeno, proteínas e ceramidas e é apresentada como um tratamento para fios ressecados e danificados. A proposta reúne hidratação, reconstrução e fortalecimento em uma única etapa.

