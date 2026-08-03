Maxi bags estão de volta: entenda por que as bolsas grandes dominaram 2026

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Muito além da estética, bolsas grandes refletem a mudança de hábitos e mostram como funcionalidade voltou a ser um dos principais critérios da moda.

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Depois de algumas temporadas marcadas pelo sucesso das mini bags, as maxi bolsas estão retomando espaço nas vitrines, nas passarelas e no street style.

O retorno do acessório acompanha uma mudança de comportamento: consumidores buscam peças que conciliem estilo, conforto e funcionalidade para acompanhar uma rotina cada vez mais intensa.

Se antes a proposta era carregar apenas o essencial, agora a lógica parece ser outra. As bolsas oversized voltam a ser protagonistas justamente por acomodarem tudo o que faz parte do cotidiano, desde objetos de trabalho até produtos de autocuidado, acompanhando quem passa horas fora de casa.

Por que as maxi bolsas voltaram à moda?

O comeback das bolsas grandes está diretamente ligado à valorização da praticidade. Com jornadas que combinam trabalho, estudos, academia, encontros e viagens rápidas, cresce a procura por acessórios capazes de reunir diferentes itens em um único lugar, sem abrir mão da estética.

A tendência também acompanha o fortalecimento do autocuidado fora de casa. Produtos que antes ficavam restritos ao banheiro ou à penteadeira passaram a integrar a rotina urbana, permitindo pequenos momentos de cuidado ao longo do dia.

O que costuma fazer parte da maxi bolsa?

A ideia de transformar a bolsa em um "kit de sobrevivência urbana" ganhou força nos últimos meses. Além da carteira, celular e chaves, muitas pessoas passaram a incluir itens de higiene, beleza e bem-estar para enfrentar a rotina com mais conforto.

Entre os exemplos estão cremes hidratantes para as mãos, desodorantes, lenços umedecidos e de papel, além de finalizadores para os cabelos e produtos multifuncionais de maquiagem.

Nesse contexto, marcas como O Boticário, Vult e Quem Disse, Berenice? apostam em produtos compactos que cabem facilmente na bolsa, como:

hidratantes da linha Nativa SPA,

desodorantes Cuide-se Bem,

o Leave-In Spray 10 em 1 da linha Vult Recarga de Hidratação

e o Berêstick, desenvolvido para ser usado como batom, blush e sombra em um único produto.

Funcionalidade também virou tendência

Mais do que um acessório de moda, a maxi bolsa representa uma forma diferente de consumir.

A preferência por peças maiores mostra que funcionalidade voltou a ser um atributo importante na hora de montar um look, acompanhando consumidores que priorizam praticidade sem abrir mão da estética.

O movimento reforça que tendências nem sempre surgem apenas das passarelas. Muitas vezes, elas refletem mudanças no estilo de vida — e o retorno das maxi bolsas é um exemplo de como a moda tem respondido às necessidades de uma rotina cada vez mais dinâmica.

