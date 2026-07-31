O que tem na nécessaire de Priscila Evellyn? Influencer revela batons favoritos da Avon

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Em nova campanha da Avon, Priscila Evellyn compartilha produtos que fazem parte da sua maquiagem, incluindo opções de lip combo, batons matte e gloss.

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Os conteúdos de "arrume-se comigo" e as rotinas de maquiagem seguem entre os formatos mais populares das redes sociais, despertando curiosidade sobre os produtos usados por criadores de conteúdo.

Aproveitando esse interesse, a Avon lançou uma nova etapa da campanha "Pensou Batom, Pensou Avon", estrelada pela influenciadora Priscila Evellyn.

Na ação, a criadora de conteúdo compartilha os produtos que fazem parte da sua nécessaire e explica quais características considera essenciais na hora de escolher um batom.

Entre os critérios citados estão alta pigmentação, praticidade e longa duração — atributos presentes em diferentes itens da linha da marca.

"Batom é o que não falta na minha maquiagem, é a peça final pra eu me sentir com vibe de gostosa, um lábio bem contornado, então, é tudo! Na minha necessaire não pode faltar um bom produto que entrega na performance", afirma Priscila Evellyn.

Quais produtos fazem parte da nécessaire de Priscila Evellyn?

Entre os itens destacados pela influenciadora está o Delineador Labial Retrátil Power Stay , apresentado como opção para desenhar e definir os lábios antes da aplicação do batom. Segundo a Avon, o produto oferece até oito horas de duração e foi desenvolvido para facilitar a construção dos chamados lip combos.

, apresentado como opção para desenhar e definir os lábios antes da aplicação do batom. Outro escolhido é o Gloss Labial Brilhante , que pode ser usado sozinho ou sobre o batom para criar acabamento espelhado e intensificar o brilho, mantendo a hidratação dos lábios ao longo do dia.

, que pode ser usado sozinho ou sobre o batom para criar acabamento espelhado e intensificar o brilho, mantendo a hidratação dos lábios ao longo do dia. A lista também inclui o K-Pudim, da coleção Avon Sweets inspirada na estética K-Beauty. O produto possui acabamento matte e pode ser aplicado tanto nos lábios quanto nas bochechas, reunindo duas funções em um único item.

inspirada na estética K-Beauty. O produto possui acabamento matte e pode ser aplicado tanto nos lábios quanto nas bochechas, reunindo duas funções em um único item. Fechando a seleção está o Batom Líquido Matte Glitter Effect, cuja proposta combina efeito matte com partículas de brilho ativadas por fricção. A marca informa que a fórmula promete até 16 horas de duração, além de não craquelar nem transferir facilmente.

Onde acompanhar a campanha da Avon?

Os vídeos da campanha já estão disponíveis nos perfis oficiais da Avon e nas redes sociais de Priscila Evellyn, reunindo demonstrações de aplicação, combinações de cores e bastidores da rotina de maquiagem da influenciadora.

Durante o período da ação, a empresa também disponibilizou o cupom AVONQGPRI, válido por uma semana, que concede 10% de desconto na compra de produtos participantes.

A iniciativa faz parte da campanha "Pensou Batom, Pensou Avon", que aposta em conteúdos digitais produzidos por criadores de conteúdo para apresentar lançamentos e reforçar diferentes formas de uso dos produtos labiais da marca.

