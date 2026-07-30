Huda Beauty chega ao Brasil em agosto com venda exclusiva na Sephora

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A chegada da Huda Beauty promete movimentar o mercado nacional de beleza. A marca desembarca com um catálogo amplo, incluindo itens que viralizaram.

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Depois de anos figurando entre as marcas de maquiagem mais desejadas pelas brasileiras, a Huda Beauty finalmente terá lançamento oficial no país.

Fundada pela empresária, maquiadora e influenciadora Huda Kattan, a marca estreia em agosto com venda exclusiva pela Sephora Brasil, colocando fim à necessidade de recorrer a compras internacionais ou importadores.

A chegada da marca representa um dos lançamentos mais aguardados do mercado de beleza em 2026.

Conhecida pela forte presença nas redes sociais e por produtos que frequentemente viralizam entre maquiadores e criadores de conteúdo, a Huda Beauty desembarca no Brasil com um portfólio de mais de 170 itens.

Quando a Huda Beauty chega ao Brasil?

O lançamento acontecerá em etapas. Os consumidores poderão acessar os produtos pelo aplicativo da Sephora a partir de 31 de julho. No dia 1º de agosto, as vendas começam no e-commerce da varejista e, em 4 de agosto, a coleção chega às lojas físicas da rede.

A estratégia permite que diferentes canais recebam os produtos gradualmente, ampliando o acesso do público ao lançamento.

Quais produtos da Huda Beauty estarão disponíveis?

Entre os destaques da estreia estão alguns dos itens mais conhecidos da marca internacionalmente.

O catálogo inclui os pós Easy Bake Loose & Pressed Powder, os Lip Stains e o corretivo Faux Filter Luminous Matte Concealer, produtos que conquistaram popularidade por causa da alta cobertura, acabamento e desempenho em maquiagens profissionais.

Ao todo, mais de 170 produtos passam a integrar o mercado brasileiro, ampliando significativamente a oferta da marca para quem acompanha seus lançamentos há anos.

Por que a Huda Beauty faz tanto sucesso?

Criada em 2013, em Dubai, a Huda Beauty nasceu da experiência de Huda Kattan como maquiadora e produtora de conteúdo digital.

Em poucos anos, a empresa se consolidou como uma das maiores referências da indústria global da maquiagem ao apostar em fórmulas de alta performance, inovação e forte presença nas plataformas digitais.

Além dos produtos, a marca também ficou conhecida pelo conceito "Beauty is Self-Made", que incentiva a maquiagem como ferramenta de criatividade, diversidade e expressão individual.

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O que a chegada da marca representa para o mercado brasileiro?

Para a Sephora Brasil, a estreia reforça a estratégia de ampliar o portfólio com marcas internacionais de grande relevância no setor de beleza.

"Esta chegada representa um momento importante para a Sephora. É uma marca que nossos clientes acompanham há anos e que passa a integrar nosso portfólio de exclusividades, reforçando nosso compromisso de trazer ao país algumas das principais referências do mercado global de beleza", afirma Renata Nakano, diretora de Merchandising da Sephora Brasil.

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