Marrom e cereja viram tendência nos lábios; Dailus amplia linha de contornos labiais

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Marrom e cereja conquistaram espaço nas redes sociais. Entenda por que essas tonalidades ganharam força e conheça os lançamentos da Dailus!

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Os contornos labiais passaram por uma transformação nos últimos anos. Antes vistos como um produto complementar, eles ganharam protagonismo graças à popularização dos chamados lip combos, técnica que combina diferentes produtos e tonalidades para criar profundidade, definição e efeito degradê nos lábios.

Nesse cenário, os tons de marrom e cereja deixaram de aparecer apenas como tendências passageiras das redes sociais e passaram a ocupar espaço entre as cores mais procuradas por quem acompanha o universo da maquiagem.

Atenta a esse movimento, a Dailus anunciou a ampliação da sua linha de Lápis Apontável para Contorno Labial com quatro novas tonalidades inspiradas nessa estética.

Por que os tons de marrom e cereja se tornaram tendência na maquiagem?

Imagem dos novos tons do Lápis Apontável para Contorno Labial, Mocha Mousse e Cereja Silvestre - Divulgação/Dailus

O crescimento desse visual pode ser observado também no ambiente digital. Segundo dados divulgados pela marca, a hashtag #brownlipliner já ultrapassa 1,5 bilhão de visualizações no TikTok.

já ultrapassa 1,5 bilhão de visualizações no TikTok. Já no Pinterest, as buscas por #cherrycolalips e #blackcherry registraram crescimento de 345%, reforçando o interesse por maquiagens inspiradas em tons intensos e sofisticados.

Além da influência das redes sociais, a tendência acompanha uma mudança na forma como o contorno labial é utilizado.

Hoje, ele ajuda a criar volume, destacar o formato da boca e construir combinações personalizadas, tornando-se um dos principais produtos da rotina de maquiagem.

"O nosso objetivo foi levar essas cores para uma categoria que hoje ocupa um papel central na construção dos lip combos, mantendo a performance e a qualidade que já fazem parte da linha de contornos labiais da Dailus", afirma Giovana Cesena, gerente de marketing da marca.

Quais são as novas cores de contorno labial lançadas pela Dailus?

A novidade inclui quatro tonalidades que dialogam com as tendências atuais:

Imagem dos novos tons do Lápis Apontável para Contorno Labial, Pudim de Chocolate e Bombom de Cereja - Divulgação/Dailus

Mocha Mousse : marrom claro neutro indicado para produções discretas e versáteis.

: marrom claro neutro indicado para produções discretas e versáteis. Pudim de Chocolate : marrom quente e intenso, inspirado na estética gourmand.

: marrom quente e intenso, inspirado na estética gourmand. Bombom de Cereja : vinho arroxeado profundo para quem prefere um visual marcante.

: vinho arroxeado profundo para quem prefere um visual marcante. Cereja Silvestre: magenta vibrante que aposta em um efeito moderno e sofisticado.

Segundo a Dailus, os novos lápis mantêm a mesma fórmula da linha, com textura macia, alta pigmentação, hidratação proporcionada pela manteiga de karité e acabamento pensado tanto para contornar quanto preencher os lábios.

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Como criar um lip combo equilibrado?

A popularização dos lip combos também ampliou as possibilidades de uso dos contornos. Em geral, especialistas recomendam utilizar um lápis ligeiramente mais escuro que o batom para criar um degradê natural, esfumando a transição entre as cores antes da aplicação do produto principal.

A proposta permite adaptar o resultado ao estilo de cada pessoa, seja em maquiagens discretas para o dia a dia ou em produções mais marcantes.

Com a chegada dos novos tons de marrom e cereja, a tendência ganha ainda mais opções para quem deseja variar as combinações sem abrir mão de uma paleta considerada clássica na maquiagem atual.

