Skincare: Como as novas tecnologias estão transformando os cuidados com a pele?
Ácido hialurônico, vitamina C e niacinamida seguem em alta, mas a inovação no skincare agora aposta em tecnologias capazes de potencializar resultados
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A rotina de cuidados com a pele deixou de ser guiada apenas pela presença de ingredientes famosos nos rótulos.
Ativos como ácido hialurônico, niacinamida, vitamina C e antioxidantes continuam entre os mais procurados pelos consumidores, mas especialistas apontam que a eficácia dos dermocosméticos depende cada vez mais da forma como esses componentes são combinados e incorporados às fórmulas.
Um estudo publicado na revista científica Antioxidants indica que tecnologias de formulação podem aumentar a estabilidade, a absorção e o desempenho dos ingredientes, tornando os produtos mais eficientes.
Na prática, isso significa que dois cosméticos com o mesmo ativo podem apresentar resultados diferentes, dependendo da tecnologia utilizada em sua composição.
Como saber se um dermocosmético é realmente eficaz?
Segundo o dermatologista Ivan Silva (CRM-RS 41079/RQE 34794), a evolução da dermatologia permitiu o desenvolvimento de sistemas capazes de potencializar a ação dos ingredientes.
"Hoje, não basta apenas incluir um ingrediente reconhecido em uma formulação. As tecnologias associadas a ele e suas combinações são fundamentais para garantir estabilidade, melhor absorção e uma atuação mais específica nas diferentes necessidades da pele", explica.
Além dos ativos, fatores como testes clínicos, estabilidade da fórmula e capacidade de penetração na pele passaram a ser considerados diferenciais importantes na hora de escolher um produto.
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Por que a combinação de ativos faz diferença nos cuidados com a pele?
Uma das tendências atuais é desenvolver fórmulas em que ingredientes atuem de forma complementar.
- Entre os exemplos apresentados pela Cetaphil está a tecnologia Gallic-AOX Power™, que associa ácido gálico e vitamina E para ampliar a ação antioxidante e ajudar a reduzir os efeitos do estresse oxidativo.
- Na hidratação, a marca utiliza o ácido hialurônico Hyacare® 50 em conjunto com glicerina. A proposta é favorecer uma hidratação prolongada ao combinar partículas menores de ácido hialurônico com um ativo conhecido por auxiliar na retenção de água na pele.
- Já para o cuidado com manchas, a tecnologia GentleBright® reúne niacinamida e extrato de lírio-do-mar, buscando uniformizar o tom da pele sem comprometer a barreira cutânea.
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O que observar antes de comprar um dermocosmético?
Para quem busca investir em skincare, especialistas recomendam analisar mais do que a lista de ingredientes.
Vale observar se o produto apresenta estudos de eficácia, se foi desenvolvido para o seu tipo de pele e se utiliza tecnologias capazes de potencializar a ação dos ativos.
- A Cetaphil aplica essas tecnologias em produtos como o Advanced Defense Serum, o Repair Serum, a Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico e o Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas.
Mesmo com o avanço das formulações, o dermatologista reforça que a escolha do tratamento deve ser individualizada.
"Os consumidores buscam cada vez mais resultados visíveis, mas sem abrir mão do conforto e da saúde da pele. As novas tecnologias permitem justamente esse equilíbrio entre eficácia e tolerância", afirma.
Antes de incluir novos dermocosméticos na rotina, a orientação é procurar um dermatologista para identificar as necessidades da pele e escolher os produtos mais adequados para cada caso.