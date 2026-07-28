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Skincare: Como as novas tecnologias estão transformando os cuidados com a pele?

Ácido hialurônico, vitamina C e niacinamida seguem em alta, mas a inovação no skincare agora aposta em tecnologias capazes de potencializar resultados

Por Myllena Wu Publicado em 28/07/2026 às 8:38
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Imagem de uma necessaire com produtos de skincare - Magnific

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A rotina de cuidados com a pele deixou de ser guiada apenas pela presença de ingredientes famosos nos rótulos.

Ativos como ácido hialurônico, niacinamida, vitamina C e antioxidantes continuam entre os mais procurados pelos consumidores, mas especialistas apontam que a eficácia dos dermocosméticos depende cada vez mais da forma como esses componentes são combinados e incorporados às fórmulas.

Um estudo publicado na revista científica Antioxidants indica que tecnologias de formulação podem aumentar a estabilidade, a absorção e o desempenho dos ingredientes, tornando os produtos mais eficientes.

Na prática, isso significa que dois cosméticos com o mesmo ativo podem apresentar resultados diferentes, dependendo da tecnologia utilizada em sua composição.

Como saber se um dermocosmético é realmente eficaz?

Segundo o dermatologista Ivan Silva (CRM-RS 41079/RQE 34794), a evolução da dermatologia permitiu o desenvolvimento de sistemas capazes de potencializar a ação dos ingredientes.

"Hoje, não basta apenas incluir um ingrediente reconhecido em uma formulação. As tecnologias associadas a ele e suas combinações são fundamentais para garantir estabilidade, melhor absorção e uma atuação mais específica nas diferentes necessidades da pele", explica.

Além dos ativos, fatores como testes clínicos, estabilidade da fórmula e capacidade de penetração na pele passaram a ser considerados diferenciais importantes na hora de escolher um produto.

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Por que a combinação de ativos faz diferença nos cuidados com a pele?

Uma das tendências atuais é desenvolver fórmulas em que ingredientes atuem de forma complementar.

  • Entre os exemplos apresentados pela Cetaphil está a tecnologia Gallic-AOX Power™, que associa ácido gálico e vitamina E para ampliar a ação antioxidante e ajudar a reduzir os efeitos do estresse oxidativo.
  • Na hidratação, a marca utiliza o ácido hialurônico Hyacare® 50 em conjunto com glicerina. A proposta é favorecer uma hidratação prolongada ao combinar partículas menores de ácido hialurônico com um ativo conhecido por auxiliar na retenção de água na pele.
  • Já para o cuidado com manchas, a tecnologia GentleBright® reúne niacinamida e extrato de lírio-do-mar, buscando uniformizar o tom da pele sem comprometer a barreira cutânea.

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O que observar antes de comprar um dermocosmético?

Para quem busca investir em skincare, especialistas recomendam analisar mais do que a lista de ingredientes.

Vale observar se o produto apresenta estudos de eficácia, se foi desenvolvido para o seu tipo de pele e se utiliza tecnologias capazes de potencializar a ação dos ativos.

Mesmo com o avanço das formulações, o dermatologista reforça que a escolha do tratamento deve ser individualizada.

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"Os consumidores buscam cada vez mais resultados visíveis, mas sem abrir mão do conforto e da saúde da pele. As novas tecnologias permitem justamente esse equilíbrio entre eficácia e tolerância", afirma.

Antes de incluir novos dermocosméticos na rotina, a orientação é procurar um dermatologista para identificar as necessidades da pele e escolher os produtos mais adequados para cada caso.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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