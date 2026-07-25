Zendaya inspira maquiagem "queimadinha de sol" e reforça tendência de pele natural; veja como reproduzir o visual

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Beleza usada pela atriz na première de "A Odisseia" coloca o efeito sun-kissed novamente em alta e impulsiona o uso de blushes

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A maquiagem "queimadinha de sol" voltou ao centro das tendências de beleza após a aparição de Zendaya na première de A Odisseia, em Nova York.

Assinada pelo maquiador Ernesto Casillas, a produção chamou atenção pela pele luminosa, corada e com aspecto naturalmente bronzeado, como se a atriz tivesse acabado de passar um dia na praia. O profissional compartilhou o passo a passo nas redes sociais e, em poucas horas, o visual já se transformava em referência para quem busca reproduzir o chamado efeito sun-kissed.

O sucesso da maquiagem confirma uma tendência que vem ganhando força há alguns meses. Em vez de bases de alta cobertura e acabamento totalmente uniforme, a proposta é valorizar a textura natural da pele, preservar sardas e criar um aspecto saudável com poucas camadas de produto.

O blush assume o protagonismo da maquiagem. Aplicado não apenas nas maçãs do rosto, mas também sobre o nariz e as têmporas, ele cria o efeito de pele aquecida pelo sol sem depender de um bronzeado intenso ou de iluminadores muito marcados.

Segundo Ale de Souza, maquiador e Beauty Director da MBOOM, o segredo está na leveza da aplicação.

"Não é preciso parecer intensamente bronzeada. O efeito pode ser sutil, como se a pele tivesse recebido um pouco de sol. Mais importante do que a quantidade de produto é criar transições suaves e manter o frescor no acabamento."

A estética acompanha outra mudança importante no mercado de beleza: o interesse crescente por produtos multifuncionais, capazes de simplificar a rotina sem abrir mão de um resultado sofisticado. Blushes em bastão, bronzers cremosos e hidratantes com cor aparecem entre os favoritos justamente por permitirem construir a intensidade aos poucos.

Produtos para conquistar o efeito sun-kissed

Vic Beauté

Entre as apostas da marca está o Stick Tudo Quentinho (R$ 169), bastão multifuncional que pode ser usado como blush, sombra e batom, criando uma maquiagem monocromática de maneira prática.

Para quem gosta de um brilho mais evidente, o Iluminador Uau (R$ 189,90) oferece acabamento luminoso que pode variar entre um glow discreto e um efeito mais intenso conforme a quantidade aplicada.

Já o Hidratante Labial Facinho (R$ 129) completa o visual com um toque suave de cor e hidratação prolongada.

MBOOM

O Pop Stick Toasty Bronze (R$ 69,90) foi desenvolvido justamente para criar um aspecto naturalmente aquecido na pele. O produto pode ser aplicado tanto nos lábios quanto nas bochechas e permite construir a intensidade em camadas leves.

Sua fórmula reúne peptídeos, ácido hialurônico e esqualano vegetal, unindo maquiagem e cuidados com a pele.

Australian Gold

Para quem prefere um bronzeado real, o Kakadu Bronzer (R$ 124,99) é um autobronzeador em mousse que desenvolve a cor de forma gradual entre sete e 24 horas.

A aplicação pode ser feita com a Luva de Aplicação da marca (R$ 39,90), que ajuda a distribuir o produto de maneira uniforme.

CARE Beauty

A marca aposta em produtos que unem maquiagem e skincare.

O Skindrops Glow (R$ 229) é um sérum hidratante iluminador que melhora a textura da pele enquanto proporciona luminosidade natural.

Já o Blush Iluminador Multifuncional Duo Pink & Peach (R$ 197) combina tons rosados e coral para criar o efeito saudável característico da tendência.

Outra opção é o Clean Bronzer Rosé Glow (R$ 197), bronzer mineral enriquecido com vitamina E e antioxidantes, que oferece acabamento suave sem pesar na pele.

Eudora

O Iluminador Niina Secrets Soft Petals (R$ 74,99) entrega brilho delicado com partículas ultrafinas e pode ser usado nos pontos altos do rosto para complementar a maquiagem sem esconder o aspecto natural da pele.

Ollie

Quem procura praticidade encontra no Bastão 3 em 1 FPS 95 (R$ 99) uma solução completa. O produto funciona como blush, batom e sombra, além de oferecer proteção solar e ativos como vitaminas C e E e ácido hialurônico, reforçando a proposta de uma maquiagem leve, funcional e voltada para o cuidado da pele.