Coque polido e delineado discreto: o visual de Selena Gomez inspira tendência de efeito lifting

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Aparição da atriz reforça a alta da beleza minimalista, com penteado que valoriza os traços e maquiagem leve que destaca o olhar

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Selena Gomez voltou a chamar atenção no universo da beleza ao surgir com um visual elegante e minimalista durante a estreia de Marty's Life Is Short, em Los Angeles. Apostando em um coque baixo perfeitamente alinhado e uma maquiagem quase imperceptível, a atriz reforçou uma tendência que vem ganhando espaço em 2026: produções que valorizam os traços naturais e criam um efeito lifting sem exageros.

O penteado, assinado pela hairstylist Ashley Ruiz, segundo o portal Soy Carmín, é um dos principais responsáveis pelo resultado. Com os fios presos de forma firme e polida, o coque deixa o rosto totalmente à mostra e cria uma sensação visual de elevação das maçãs do rosto e definição do contorno facial. O acabamento sem fios soltos também transmite sofisticação e combina tanto com eventos formais quanto com produções do dia a dia.

Na maquiagem, a proposta segue a mesma linha. A beauty artist Jenna Nicole optou por um delineado ultrafino, aplicado rente aos cílios, suficiente para intensificar o olhar sem pesar a expressão. A pele aparece iluminada, com cobertura leve e acabamento natural, enquanto os lábios recebem apenas um toque suave de cor.

Como reproduzir o visual

O efeito visto em Selena Gomez pode ser recriado com poucos passos e produtos.

Coque bem alinhado

O segredo está em prender os cabelos com bastante firmeza, utilizando gel ou pomada para controlar os fios e garantir brilho. O coque baixo deixa o visual elegante e ajuda a criar o efeito lifting naturalmente.

Pele leve e iluminada

Em vez de bases de alta cobertura, a tendência prioriza produtos leves, capazes de uniformizar o tom da pele sem esconder sua textura natural. Séruns hidratantes e bases com acabamento luminoso ajudam a alcançar esse resultado.

Delineado quase invisível

A ideia não é criar um traço marcante, mas apenas definir a linha dos cílios. Um delineador de ponta fina facilita a aplicação e mantém a maquiagem delicada.

Sobrancelhas naturais

Fios penteados para cima e preenchimento discreto complementam o visual sem roubar a atenção.

Minimalismo segue em alta

O visual também acompanha a consolidação do chamado "luxo discreto", estética que aposta em cortes clássicos, maquiagem leve e cabelos bem cuidados em vez de produções excessivamente elaboradas.

Essa proposta conversa diretamente com o movimento de beleza natural que domina as redes sociais e influencia lançamentos de maquiagem, skincare e produtos multifuncionais. Em vez de transformar completamente a aparência, a tendência busca valorizar as características individuais com técnicas simples e acabamento sofisticado.