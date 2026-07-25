Autocuidado: pequenos hábitos podem aumentar sua longevidade, explica médica

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Dormir melhor, controlar o estresse, praticar exercícios e fortalecer relações sociais estão entre as atitudes que ajudam a prevenir doenças

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Autocuidado vai muito além de uma rotina de beleza ou de momentos de relaxamento. Para especialistas, ele está presente nas escolhas feitas diariamente e pode influenciar diretamente a saúde e a longevidade. Dormir bem, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, controlar o estresse e cultivar boas relações estão entre os hábitos que reduzem o risco de doenças crônicas e promovem mais qualidade de vida.

No Dia do Autocuidado, celebrado no último dia 24 de julho, é importante levantar a reflexão sobre como pequenas mudanças na rotina podem gerar benefícios duradouros para o corpo e a mente.

Apesar de reconhecerem a importância desses cuidados, muitos brasileiros ainda encontram dificuldades para colocá-los em prática. Uma pesquisa da PiniOn mostra que 61% afirmam sentir pressão para manter uma rotina equilibrada. Entre os principais obstáculos estão a falta de tempo, questões financeiras e a desmotivação.

Segundo a médica vascular Dra. Anna Paula Weinhardt, que utiliza a Medicina do Estilo de Vida em sua prática clínica, cuidar da saúde não precisa ser algo complexo.

"A Medicina do Estilo de Vida se baseia em pilares simples que atuam na raiz dos problemas de saúde. Mudanças graduais na rotina têm um poder transformador na prevenção de doenças crônicas, promovendo qualidade de vida real e sustentável", explica.

Os seis pilares do autocuidado

A especialista destaca hábitos que podem fazer diferença tanto na prevenção de doenças quanto no envelhecimento saudável.

Alimentação equilibrada

Priorizar alimentos in natura, frutas, legumes, verduras e grãos integrais ajuda a reduzir processos inflamatórios e favorece o bom funcionamento do organismo.

Dica: trocar alimentos ultraprocessados por frutas nos lanches e incluir mais legumes nas refeições aumenta a saciedade e melhora a qualidade nutricional da dieta.

Atividade física

A recomendação é acumular entre 150 e 300 minutos semanais de atividade física moderada ou entre 75 e 150 minutos de exercícios intensos, incluindo treinos de força.

Dica: começar com caminhadas e metas progressivas pode facilitar a criação do hábito.

Sono de qualidade

Dormir entre sete e nove horas por noite favorece a regeneração celular, fortalece o sistema imunológico e contribui para o equilíbrio hormonal.

Dica: desligar telas pelo menos 30 minutos antes de dormir ajuda a manter a produção natural de melatonina, hormônio responsável pelo sono.

Controle do estresse

O estresse crônico está associado ao aumento da inflamação e pode favorecer o desenvolvimento de diversas doenças.

Dica: exercícios de respiração, momentos de lazer e pausas ao longo da rotina ajudam a reduzir a sobrecarga mental.

Conexões sociais

Manter vínculos com amigos e familiares também faz parte da saúde. O isolamento social é considerado um fator de risco para diferentes problemas físicos e emocionais.

Dica: reservar espaço na agenda para encontros e momentos de convivência fortalece as relações e contribui para o bem-estar.

Redução de substâncias nocivas

Evitar o tabagismo e reduzir o consumo de álcool também estão entre os pilares da Medicina do Estilo de Vida.

Dica: ao consumir bebidas alcoólicas, alternar com copos de água ajuda a reduzir a desidratação e minimizar os efeitos do álcool no organismo.

Para a médica, o autocuidado deve ser visto como um investimento contínuo na saúde.

"O autocuidado é clínico, preventivo e garante longevidade. Ele faz pela sua saúde e pela sua aparência algo que nenhum produto químico ou procedimento estético isolado consegue fazer. Tratar o corpo de dentro para fora é o melhor investimento a longo prazo", afirma a Dra. Anna Paula Weinhardt.

Especialista em cirurgia vascular, com PhD em Ciências da Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e pós-graduação pela Harvard Medical School, Anna Paula Weinhardt atua há mais de 15 anos com foco em prevenção, saúde vascular e Medicina do Estilo de Vida, integrando hábitos saudáveis ao tratamento de condições como varizes, trombose e lipedema.

