fechar
Beleza | Notícia

Protetor solar em stick FPS 80: ADCOS aposta proteção em uma camada

Nova geração de protetor solar em stick ADCOS chega com FPS 80, novas tonalidades e tecnologia voltada à proteção da pele durante e após a exposição.

Por Myllena Wu Publicado em 24/07/2026 às 11:36
Imagem de divulgação do relançamento do protetor solar em stick FPS 80
Imagem de divulgação do relançamento do protetor solar em stick FPS 80 - Divulgação/ADCOS

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O protetor solar em stick conquistou espaço na rotina de quem busca praticidade na reaplicação ao longo do dia. Agora, a ADCOS anuncia o relançamento da sua linha de fotoprotetores em bastão com FPS 80, trazendo mudanças na formulação e novos recursos voltados principalmente para peles oleosas.

Entre as novidades estão a Tecnologia ADSUN, desenvolvida pela marca e com pedido de patente depositado, a inclusão de ácido hialurônico e a ampliação da cartela de cores.

Segundo a empresa, a proposta é oferecer uma proteção de amplo espectro aliada a benefícios de skincare em um único produto.

O que muda na nova linha de protetores solares da ADCOS?

Divulgação/ADCOS
Imagem do protetor solar em stick FPS 80 da ADCOS - Divulgação/ADCOS

Neste primeiro momento, o relançamento contempla duas versões:

  • Protetor Solar Stick FPS 80 Antioleosidade
  • Protetor Solar Stick FPS 80 Ultraleve.

A versão Antioleosidade foi desenvolvida para controlar o brilho por até 12 horas, com acabamento matte e redução visível da aparência dos poros. Já a Ultraleve aposta em uma textura mais leve, efeito matte imediato e cobertura natural para uso diário.

Outro destaque é a campanha "Uma Camada e Mais Nada". A ADCOS afirma que o FPS informado no rótulo é alcançado já na primeira aplicação, sem necessidade de múltiplas camadas para atingir a proteção testada.

Segundo a marca, essa característica foi validada em estudo clínico apresentado durante o congresso da Academia Americana de Dermatologia (AAD).

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Tecnologia, hidratação e opções para diferentes tons de pele

Além da proteção contra os raios UVA e UVB, a nova geração incorpora a Tecnologia ADSUN. Conforme explica Maricy Gattai Porto, diretora executiva da ADCOS, o objetivo é ampliar os cuidados após a exposição solar.

"A proposta é ir além da proteção contra os raios UV. A Tecnologia ADSUN atua na longevidade da pele, promovendo uma proteção mais completa e duradoura, com benefícios que continuam mesmo após a exposição ao sol."

As fórmulas também passam a contar com ácido hialurônico, ingrediente conhecido pela capacidade de reter água e ajudar na hidratação da pele.

LEIA TAMBÉM: PDRN: conheça o ingrediente da K-Beauty que promete revolucionar a rotina de skincare

Nas versões com cor, a marca destaca a presença de óxido de ferro, que auxilia na proteção contra a luz visível, além da ampliação da cartela para sete tonalidades, incluindo a nova cor 5.0 Almond.

Segundo a ADCOS, todos os produtos da linha são dermatológica e oftalmologicamente testados, resistentes à água e ao suor e destinados especialmente a quem procura alta proteção solar aliada ao controle da oleosidade.

O lançamento dos novos Sticks FPS 80 Antioleosidade e Ultraleve está previsto para julho de 2026 nos canais de varejo, franquias e demais pontos de venda da marca.

Leia também

Como escolher produtos seguros para o bebê? Veja o que observar antes da compra
PAMPERS

Como escolher produtos seguros para o bebê? Veja o que observar antes da compra
O que é Quiet Longevity®? Entenda a tendência que propõe envelhecer com mais qualidade de vida
Quiet Longevity

O que é Quiet Longevity®? Entenda a tendência que propõe envelhecer com mais qualidade de vida

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Integra o SJCC desde 2021 como analista de SEO, com foco em análise e curadoria de dados, produção de conteúdo, estratégias e monitoramento.

Siga Myllena Wu