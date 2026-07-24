Protetor solar em stick FPS 80: ADCOS aposta proteção em uma camada
Nova geração de protetor solar em stick ADCOS chega com FPS 80, novas tonalidades e tecnologia voltada à proteção da pele durante e após a exposição.
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O protetor solar em stick conquistou espaço na rotina de quem busca praticidade na reaplicação ao longo do dia. Agora, a ADCOS anuncia o relançamento da sua linha de fotoprotetores em bastão com FPS 80, trazendo mudanças na formulação e novos recursos voltados principalmente para peles oleosas.
Entre as novidades estão a Tecnologia ADSUN, desenvolvida pela marca e com pedido de patente depositado, a inclusão de ácido hialurônico e a ampliação da cartela de cores.
Segundo a empresa, a proposta é oferecer uma proteção de amplo espectro aliada a benefícios de skincare em um único produto.
O que muda na nova linha de protetores solares da ADCOS?
Neste primeiro momento, o relançamento contempla duas versões:
- Protetor Solar Stick FPS 80 Antioleosidade
- Protetor Solar Stick FPS 80 Ultraleve.
A versão Antioleosidade foi desenvolvida para controlar o brilho por até 12 horas, com acabamento matte e redução visível da aparência dos poros. Já a Ultraleve aposta em uma textura mais leve, efeito matte imediato e cobertura natural para uso diário.
Outro destaque é a campanha "Uma Camada e Mais Nada". A ADCOS afirma que o FPS informado no rótulo é alcançado já na primeira aplicação, sem necessidade de múltiplas camadas para atingir a proteção testada.
Segundo a marca, essa característica foi validada em estudo clínico apresentado durante o congresso da Academia Americana de Dermatologia (AAD).
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Tecnologia, hidratação e opções para diferentes tons de pele
Além da proteção contra os raios UVA e UVB, a nova geração incorpora a Tecnologia ADSUN. Conforme explica Maricy Gattai Porto, diretora executiva da ADCOS, o objetivo é ampliar os cuidados após a exposição solar.
"A proposta é ir além da proteção contra os raios UV. A Tecnologia ADSUN atua na longevidade da pele, promovendo uma proteção mais completa e duradoura, com benefícios que continuam mesmo após a exposição ao sol."
As fórmulas também passam a contar com ácido hialurônico, ingrediente conhecido pela capacidade de reter água e ajudar na hidratação da pele.
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Nas versões com cor, a marca destaca a presença de óxido de ferro, que auxilia na proteção contra a luz visível, além da ampliação da cartela para sete tonalidades, incluindo a nova cor 5.0 Almond.
Segundo a ADCOS, todos os produtos da linha são dermatológica e oftalmologicamente testados, resistentes à água e ao suor e destinados especialmente a quem procura alta proteção solar aliada ao controle da oleosidade.
O lançamento dos novos Sticks FPS 80 Antioleosidade e Ultraleve está previsto para julho de 2026 nos canais de varejo, franquias e demais pontos de venda da marca.