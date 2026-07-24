O que é Quiet Longevity®? Entenda a tendência que propõe envelhecer com mais qualidade de vida
A ideia de envelhecer bem ganha um novo significado com o Quiet Longevity®, que combina planejamento, acompanhamento e cuidados personalizados.
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Envelhecer deixou de ser visto apenas como uma questão estética. Cada vez mais, saúde física, bem-estar mental, equilíbrio hormonal e qualidade de vida fazem parte da conversa sobre longevidade, enquanto a aparência passa a ser encarada como reflexo desse conjunto de cuidados.
É nesse contexto que surge o Quiet Longevity®, conceito patenteado pelo Grupo Taiz Campbell (GTC).
A proposta reúne diferentes especialidades da saúde em um único planejamento, com foco em promover um envelhecimento mais saudável, funcional e sustentável ao longo do tempo.
O que é o Quiet Longevity®?
Ao contrário de abordagens centradas apenas em procedimentos estéticos, o Quiet Longevity® propõe uma visão integrada do paciente.
A ideia é que fatores como alimentação, hormônios, composição corporal, saúde vascular e qualidade da pele sejam avaliados em conjunto para orientar um plano personalizado.
"É sobre ampliar o olhar, entendendo que estética não existe isolada da saúde. O corpo precisa funcionar bem para refletir isso externamente", explica a médica e fundadora do GTC, Dra. Taiz Campbell.
Segundo o conceito, diferentes áreas — como endocrinologia, nutrição, ginecologia, dermatologia, cirurgia vascular e fisioterapia pélvica — podem atuar de forma coordenada, conforme as necessidades de cada paciente.
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Como funciona essa abordagem?
O protocolo começa com uma avaliação ampla do estado de saúde. Além do histórico clínico, são considerados aspectos como exames laboratoriais, composição corporal, força muscular e outros indicadores que ajudam a compreender o organismo de forma global.
A partir dessas informações, é elaborado um plano individualizado que pode envolver estratégias para controle inflamatório, preservação da massa muscular, regulação hormonal, saúde íntima, cuidados vasculares e manutenção da qualidade da pele.
A proposta é substituir intervenções isoladas por um acompanhamento contínuo e de longo prazo, priorizando prevenção e qualidade de vida.
Por que esse conceito tem chamado atenção?
O Quiet Longevity® acompanha uma mudança no comportamento de quem busca cuidados com a saúde. Em vez de focar exclusivamente na aparência, cresce o interesse por mais disposição, autonomia, equilíbrio hormonal e bem-estar durante o envelhecimento.
"O paciente já vive esse movimento. Ele busca disposição, clareza mental, um corpo funcional e uma aparência que reflita esse equilíbrio", afirma a Dra. Taiz Campbell.
O Quiet Longevity® organiza essa jornada de forma estratégica e personalizada.Dra. Taiz Campbell
O Quiet Longevity® organiza essa jornada de forma estratégica e personalizada.Dra. Taiz Campbell