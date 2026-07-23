Cuidado com a pele faz parte do checklist de viagem; saiba o que priorizar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialista explica como adaptar os cuidados conforme o tempo disponível antes da viagem e destaca a importância de manter uma rotina de skincare.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Passagens compradas, hospedagem reservada e roteiro definido. Antes de viajar, muita gente organiza todos os detalhes das férias, mas um item tem conquistado espaço entre os preparativos: os cuidados com a pele.

Afinal, mudanças de clima, exposição ao sol, vento, água do mar, piscina e até o ar-condicionado dos aviões podem alterar a hidratação e a aparência da pele.

Segundo a médica Taiz Campbell (CRM-SP 136527), planejar os cuidados com antecedência pode fazer diferença nos resultados.

Assim como organizamos outros preparativos com antecedência, os tratamentos estéticos também devem ser programados previamente.



Dra. Taiz Campbell

"Dessa forma, conseguimos trabalhar a qualidade da pele de maneira gradual e alcançar um resultado mais completo e duradouro", afirma.

Independentemente de recorrer ou não a procedimentos estéticos, especialistas reforçam que uma rotina consistente de skincare continua sendo a principal aliada para manter a pele saudável durante todo o período da viagem.

Como preparar a pele semanas antes da viagem?

Quem ainda tem alguns meses até o embarque pode aproveitar esse intervalo para investir em tratamentos voltados à melhora gradual da qualidade da pele.

Entre as opções citadas pela Galderma está o bioestimulador de colágeno Sculptra®, indicado para estimular a produção de colágeno e elastina.

Como os resultados aparecem de forma progressiva, esse tipo de procedimento costuma ser recomendado para quem consegue se organizar com antecedência.

"Os bioestimuladores são excelentes aliados para quem deseja investir na saúde da pele com antecedência. Eles agem estimulando o organismo a produzir gradualmente novas fibras de sustentação", explica a médica.

Vale lembrar que esse tipo de tratamento deve ser realizado apenas por profissionais habilitados.

O que fazer quando a viagem já está próxima?

Nem sempre é possível planejar tudo com meses de antecedência. Para quem está a poucos dias ou semanas da viagem, existem procedimentos que oferecem resultados mais imediatos.

Segundo a especialista, o ácido hialurônico injetável pode ser utilizado para suavizar linhas, redefinir contornos e valorizar características faciais.

A linha Restylane®, por exemplo, oferece diferentes produtos para necessidades específicas, como projeção do queixo, definição dos lábios, melhora da qualidade da pele e suavização de olheiras e rugas.

A recomendação, porém, é realizar qualquer procedimento apenas após avaliação médica, respeitando o tempo necessário para recuperação antes do embarque.

LEIA TAMBÉM: Como montar um skincare eficiente no inverno? Especialista explica porque menos é mais

Por que o skincare continua sendo indispensável?

Mesmo para quem opta por procedimentos estéticos, os cuidados diários não devem ser deixados de lado. Limpeza, hidratação e proteção solar continuam sendo fundamentais antes, durante e depois da viagem.

Nesse contexto, a Galderma destaca a linha Alastin®, desenvolvida para complementar tratamentos dermatológicos e favorecer a regeneração da pele por meio da Tecnologia TriHex®.

Além dos dermocosméticos, hábitos simples ajudam a preservar a saúde da pele durante as férias: beber bastante água, reaplicar o protetor solar, evitar banhos muito quentes e manter a hidratação após longos períodos de exposição ao sol.