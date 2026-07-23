Cuidado com a pele faz parte do checklist de viagem; saiba o que priorizar
Especialista explica como adaptar os cuidados conforme o tempo disponível antes da viagem e destaca a importância de manter uma rotina de skincare.
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Passagens compradas, hospedagem reservada e roteiro definido. Antes de viajar, muita gente organiza todos os detalhes das férias, mas um item tem conquistado espaço entre os preparativos: os cuidados com a pele.
Afinal, mudanças de clima, exposição ao sol, vento, água do mar, piscina e até o ar-condicionado dos aviões podem alterar a hidratação e a aparência da pele.
Segundo a médica Taiz Campbell (CRM-SP 136527), planejar os cuidados com antecedência pode fazer diferença nos resultados.
Assim como organizamos outros preparativos com antecedência, os tratamentos estéticos também devem ser programados previamente.Dra. Taiz Campbell
"Dessa forma, conseguimos trabalhar a qualidade da pele de maneira gradual e alcançar um resultado mais completo e duradouro", afirma.
Independentemente de recorrer ou não a procedimentos estéticos, especialistas reforçam que uma rotina consistente de skincare continua sendo a principal aliada para manter a pele saudável durante todo o período da viagem.
Como preparar a pele semanas antes da viagem?
Quem ainda tem alguns meses até o embarque pode aproveitar esse intervalo para investir em tratamentos voltados à melhora gradual da qualidade da pele.
Entre as opções citadas pela Galderma está o bioestimulador de colágeno Sculptra®, indicado para estimular a produção de colágeno e elastina.
Como os resultados aparecem de forma progressiva, esse tipo de procedimento costuma ser recomendado para quem consegue se organizar com antecedência.
"Os bioestimuladores são excelentes aliados para quem deseja investir na saúde da pele com antecedência. Eles agem estimulando o organismo a produzir gradualmente novas fibras de sustentação", explica a médica.
Vale lembrar que esse tipo de tratamento deve ser realizado apenas por profissionais habilitados.
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O que fazer quando a viagem já está próxima?
Nem sempre é possível planejar tudo com meses de antecedência. Para quem está a poucos dias ou semanas da viagem, existem procedimentos que oferecem resultados mais imediatos.
Segundo a especialista, o ácido hialurônico injetável pode ser utilizado para suavizar linhas, redefinir contornos e valorizar características faciais.
A linha Restylane®, por exemplo, oferece diferentes produtos para necessidades específicas, como projeção do queixo, definição dos lábios, melhora da qualidade da pele e suavização de olheiras e rugas.
A recomendação, porém, é realizar qualquer procedimento apenas após avaliação médica, respeitando o tempo necessário para recuperação antes do embarque.
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Por que o skincare continua sendo indispensável?
Mesmo para quem opta por procedimentos estéticos, os cuidados diários não devem ser deixados de lado. Limpeza, hidratação e proteção solar continuam sendo fundamentais antes, durante e depois da viagem.
Nesse contexto, a Galderma destaca a linha Alastin®, desenvolvida para complementar tratamentos dermatológicos e favorecer a regeneração da pele por meio da Tecnologia TriHex®.
Além dos dermocosméticos, hábitos simples ajudam a preservar a saúde da pele durante as férias: beber bastante água, reaplicar o protetor solar, evitar banhos muito quentes e manter a hidratação após longos períodos de exposição ao sol.
Cuidar da pele também pode fazer parte do planejamento das férias. Com os tratamentos certos e uma rotina de cuidados adequada, é possível embarcar com a pele mais bonita e revitalizada.Dra. Taiz Campbell
Assim como organizamos outros preparativos com antecedência, os tratamentos estéticos também devem ser programados previamente.<br><br>Dra. Taiz Campbell
Cuidar da pele também pode fazer parte do planejamento das férias. Com os tratamentos certos e uma rotina de cuidados adequada, é possível embarcar com a pele mais bonita e revitalizada.Dra. Taiz Campbell