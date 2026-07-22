Dia dos Avós: 10 sugestões de presentes do Boticário para surpreender

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Perfumes, hidratantes e kits de cuidados estão entre as alternativas para quem busca um presente útil e cheio de significado para celebrar a data.

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O Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho, é uma oportunidade de demonstrar carinho por quem costuma ocupar um papel especial na família.

Nos últimos anos, presentes voltados ao bem-estar e ao autocuidado passaram a dividir espaço com as lembranças tradicionais, acompanhando um perfil de consumidores mais ativos e atentos à qualidade de vida.

Perfumes, hidratantes, produtos para cuidados com a pele e itens de beleza figuram entre as alternativas para quem deseja presentear com algo que possa ser incorporado à rotina.

De olho nesse movimento, marcas como O Boticário ampliaram as opções de kits e combos voltados para diferentes perfis de avós.

Como escolher um presente para o Dia dos Avós?

Na hora de escolher um presente, vale considerar os hábitos e preferências de quem será homenageado. Para quem gosta de perfumaria, fragrâncias clássicas continuam entre as opções mais procuradas.

Já produtos de cuidados pessoais podem agradar quem aprecia reservar alguns minutos do dia para uma rotina de bem-estar.

Outra tendência é apostar em kits que combinam diferentes produtos, permitindo criar um ritual completo de autocuidado, desde o banho até a hidratação e a perfumação.

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Quais presentes de beleza podem agradar as avós?

Entre as sugestões apresentadas por O Boticário estão kits da linha Floratta Rose , que reúnem fragrância, creme corporal e creme para mãos, além de combos da Nativa SPA Rosas Secretas , voltados para hidratação e perfumação da pele.

, que reúnem fragrância, creme corporal e creme para mãos, além de combos da , voltados para hidratação e perfumação da pele. Para quem gosta de maquiagem, a marca também destaca o Estojo Mini Batons Six Mini Lips Make B. , com seis tonalidades diferentes, e o combo que reúne batom da linha Make B. e nécessaire.

, com seis tonalidades diferentes, e o combo que reúne e nécessaire. Já para quem mantém uma rotina de cuidados com a pele, uma das opções é o combo Botik Ácido Hialurônico, formado por sérum e creme facial desenvolvidos para hidratação e firmeza da pele.

O que dar de presente para os avôs?

Entre as alternativas masculinas, perfumes seguem como uma escolha tradicional. O Malbec Eau de Parfum , por exemplo, aparece entre as sugestões para quem prefere fragrâncias marcantes.

, por exemplo, aparece entre as sugestões para quem prefere fragrâncias marcantes. Também há opções voltadas aos cuidados diários, como o Combo MEN , que reúne shampoo 2 em 1, sabonetes e desodorante para os pés, e o Combo Clash , composto por sabonete, creme pré e pós-barba e body spray.

, que reúne shampoo 2 em 1, sabonetes e desodorante para os pés, , composto por sabonete, creme pré e pós-barba e body spray. Outra alternativa é o Combo Presente Arbo, que combina uma fragrância da linha com uma nécessaire para o dia a dia ou viagens.

Autocuidado se torna uma forma de presentear

Mais do que uma lembrança, presentes ligados ao autocuidado refletem uma mudança de comportamento entre consumidores de diferentes gerações.

Segundo a proposta apresentada por O Boticário para a data, produtos de perfumaria e cuidados pessoais podem representar momentos de conforto, autoestima e bem-estar.

A seleção reúne opções para diferentes perfis e faixas de preço, com valores a partir de R$ 79,90, mostrando que o Dia dos Avós também pode ser uma oportunidade para incentivar hábitos de cuidado e qualidade de vida.

