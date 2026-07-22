Como hidratar a pele no inverno? Veja 11 produtos indicados pela Beleza na Web

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O frio e a baixa umidade favorecem o ressecamento da pele. Para reforçar a rotina, a Beleza na Web reuniu onze produtos voltados à hidratação.

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O inverno costuma exigir mudanças na rotina de cuidados com a pele. A combinação de temperaturas mais baixas, banhos quentes e menor umidade do ar favorece a perda de água da barreira cutânea, aumentando a sensação de ressecamento, descamação e desconforto.

Nesse período, especialistas costumam recomendar fórmulas que reforcem a hidratação, tanto do rosto, quanto do corpo, além da limpeza suave e do uso diário de protetor solar.

Pensando nisso, a Beleza na Web reúne uma seleção de produtos voltados para quem deseja manter a pele hidratada durante a estação.

Como evitar o ressecamento da pele no inverno?

Durante os meses mais frios, regiões como mãos, joelhos, cotovelos, canelas e rosto costumam sofrer mais com a perda de hidratação.

Além da escolha de cosméticos adequados, hábitos como evitar banhos muito quentes, beber água regularmente e aplicar hidratantes logo após o banho ajudam a preservar a barreira natural da pele.

11 produtos para reforçar a hidratação da pele no inverno

Água micelar para limpar sem ressecar a pele

A limpeza também merece atenção durante o inverno. Em vez de produtos que possam comprometer ainda mais a barreira cutânea, opções hidratantes ajudam a remover impurezas sem provocar sensação de repuxamento.

Entre as indicações da Beleza na Web está a Bioderma Hydrabio H2O, formulada para higienizar enquanto preserva a hidratação natural da pele.

Hidratantes faciais para reforçar a barreira da pele

Quem sente a pele mais sensível durante os dias frios pode apostar em fórmulas hidratantes voltadas ao uso diário.

A seleção inclui o Hada Labo Gokujyun White Gel FPS 50 , que une hidratação e proteção solar,

, que une hidratação e proteção solar, além da Loção Hidratante Facial Hada Labo Gokujyun Super Hyaluronic, conhecida pela presença de ácido hialurônico.

Produtos reparadores para áreas sensibilizadas

Quando o ressecamento é mais intenso, hidratantes reparadores podem ajudar a aliviar o desconforto.

Entre os destaques estão:

o La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ , indicado para reparar a barreira cutânea,

, indicado para reparar a barreira cutânea, e o Mantecorp Epidrat Calm B5, desenvolvido para proporcionar hidratação e conforto à pele sensibilizada.

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Óleo de banho ajuda a evitar o ressecamento corporal

Banhos quentes são comuns no inverno, mas podem favorecer a perda de água da pele. Uma alternativa é incluir um óleo de banho na rotina.

A Beleza na Web destaca o Bioderma Atoderm Higiene Hidratante Diária, formulado para limpar sem remover a hidratação natural.

Pomadas reparadoras para regiões mais ressecadas

Cotovelos, joelhos, pés e mãos costumam sofrer mais com o frio. Para esses casos, produtos de alta concentração hidratante podem ser aliados.

Um dos indicados é o Eucerin Aquaphor, desenvolvido para auxiliar na recuperação de áreas extremamente secas.

Hidratantes corporais para manter a pele macia

A hidratação do corpo também merece atenção nesta época do ano. A lista reúne opções como:

o Cetaphil Gel Creme Hidratante Corporal com Aloe Vera,

com Aloe Vera, o Vult Corpo Hidraluronic Hidratação Intensiva

e a Loção Hidratante Corporal Pampers Girassol, voltadas para manter a pele confortável ao longo do dia.

Sérum facial pode complementar a rotina

Para quem deseja potencializar os cuidados, um sérum pode entrar na rotina antes do hidratante.