PDRN: conheça o ingrediente da K-Beauty que promete revolucionar a rotina de skincare

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O ingrediente agora aparece em espumas de limpeza, cremes para olhos e até balms labiais, ampliando as possibilidades da rotina de cuidados com pele.

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O universo da K-Beauty segue influenciando tendências globais de cuidados com a pele, e um ingrediente tem chamado atenção de consumidores e especialistas: o PDRN.

Popularizado inicialmente em séruns e tratamentos de alta performance, o ativo amplia sua presença em diferentes categorias de cosméticos e passa a integrar rotinas completas de skincare.

Apontado pela WGSN, empresa global de previsão de tendências, como um dos ingredientes que devem moldar o mercado de beleza nos próximos anos, o PDRN acompanha um movimento de consumidores em busca de fórmulas voltadas à regeneração da pele, hidratação e cuidados de longo prazo.

Com isso, o ingrediente deixa de ser um recurso pontual para aparecer em produtos usados desde a limpeza até a hidratação.

O que é o PDRN e por que ele se tornou tendência na K-Beauty?

Conhecido por ser derivado de fragmentos de DNA do salmão, o PDRN ganhou espaço primeiro em procedimentos estéticos e, posteriormente, em produtos cosméticos.

Seu principal diferencial está relacionado ao auxílio nos processos naturais de recuperação da pele, contribuindo para melhorar a hidratação, a elasticidade e a aparência geral.

Segundo Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic, a evolução do ingrediente acompanha as transformações da própria indústria coreana de beleza.

O PDRN ganhou notoriedade por seu potencial regenerador, mas hoje a discussão vai além.

Thomas Kim

“A indústria coreana percebeu que ele pode contribuir para diferentes aspectos da saúde da pele, desde hidratação e fortalecimento da barreira cutânea até melhora da aparência de áreas mais delicadas, como olhos e lábios. Por isso, vemos o ingrediente migrando para novas categorias."

Por que o PDRN está aparecendo em mais produtos de skincare?

O avanço da tendência reflete uma mudança de comportamento dos consumidores, que passaram a valorizar rotinas completas em vez de apostar apenas em produtos concentrados.

Em vez de concentrar o cuidado em um único sérum, o mercado passa a incorporar o ativo em espumas de limpeza, pads faciais, essências, cremes para a área dos olhos e balms labiais. A proposta é que cada etapa da rotina contribua para manter a pele equilibrada e saudável.

"Existe uma mudança de mentalidade no skincare. O consumidor não quer mais apenas corrigir problemas ou recorrer a ativos muito potentes em etapas isoladas. Ele procura rotinas inteligentes, em que cada produto contribua para manter a pele equilibrada e saudável ao longo do tempo. O PDRN se encaixa muito bem nessa lógica", afirma Kim.

Seguindo essa tendência, a Osang Cosmetic ampliou a presença do ingrediente na linha Wati for Skin.

Além da ampola formulada com PDRN, o ativo também passou a integrar uma essência, espuma de limpeza, creme para os olhos, pad facial e balm labial, ampliando as opções para diferentes etapas da rotina.

O futuro do skincare aposta em rotinas mais inteligentes

A expansão do PDRN para novas categorias acompanha uma transformação mais ampla no mercado de beleza. Em vez de buscar apenas ingredientes mais potentes, as marcas investem em tecnologias capazes de atuar de forma complementar ao longo do dia.

Para Thomas Kim, essa é uma tendência que deve ganhar ainda mais força.

"O futuro do skincare não está necessariamente em ativos mais fortes, mas em tecnologias mais versáteis e capazes de atuar de maneira complementar”, disse.

“O PDRN é um exemplo disso. Ele começou como um ingrediente associado à regeneração e hoje passa a representar uma visão mais ampla de cuidado, em que diferentes produtos trabalham juntos para promover saúde e longevidade da pele."