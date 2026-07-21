Como acertar o lip combo? Nina Makeup lança kits prontos de batom e lápis
A Nina Makeup aposta em duplas prontas de cores para quem quer lábios bem definidos sem precisar testar diferentes combinações de batom e contorno.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A combinação entre batom e lápis labial ganhou espaço nas redes sociais e se tornou uma das principais tendências de maquiagem dos últimos anos.
Conhecido como lip combo, o visual busca valorizar o contorno dos lábios e criar um acabamento mais uniforme, mas nem sempre é fácil encontrar tons que harmonizem entre si.
De olho nesse movimento, a Nina Makeup lançou o Lip Combo Deu Match, novidade que reúne batom líquido e lápis labial em kits com combinações já definidas.
A proposta é simplificar a rotina de beleza e oferecer uma alternativa prática para quem deseja reproduzir o efeito sem precisar testar diferentes cores.
O que vem nos kits Lip Combo Deu Match da Nina Makeup?
Cada kit reúne dois produtos da linha Instant Lips:
- o Batom Líquido Instant Lips, conhecido pelo acabamento matte, textura aveludada e alta pigmentação,
- e o Lápis Labial Instant Lips, desenvolvido para proporcionar contorno preciso e aplicação confortável graças à fórmula enriquecida com manteiga de karité.
Segundo a marca, a combinação dos dois produtos ajuda a definir o formato dos lábios e proporciona um acabamento mais uniforme, acompanhando uma tendência que ganhou força entre consumidores em busca de praticidade na maquiagem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os kits chegam em duas versões:
- Essência + Magia, que reúne o Batom Líquido Matte Magia e o Lápis Labial Essência;
- Rubi, composto pelo Batom Líquido Matte Rubi e o Lápis Contorno Labial Rubi.
Além das embalagens exclusivas, os kits são vendidos por R$ 59,80 durante o lançamento, abaixo do preço original de R$ 99,80.
Por que o lip combo virou tendência na maquiagem?
A técnica de combinar lápis labial e batom ganhou popularidade por permitir maior definição dos lábios e criar diferentes efeitos de profundidade e volume.
O contorno costuma ser feito com um tom semelhante ou levemente mais escuro que o batom, enquanto o preenchimento completa o visual com acabamento uniforme.
Pensando em facilitar esse processo, a Nina Makeup aposta em combinações previamente selecionadas, eliminando a necessidade de experimentar diferentes tonalidades até encontrar um resultado harmonioso.
LEIA TAMBÉM: Guava lança lip tint com aplicador exclusivo e duração de até 15 horas
- A versão Essência + Magia foi desenvolvida para quem prefere um visual neutro e versátil, adequado para diferentes ocasiões. Já o kit Rubi aposta em um vermelho clássico, voltado para quem busca uma maquiagem mais marcante sem abrir mão da praticidade.
Os novos Lip Combo Deu Match já estão disponíveis no e-commerce da Nina Makeup e também em perfumarias de diversas regiões do país.
A novidade acompanha uma tendência crescente da indústria de beleza, que tem investido em produtos multifuncionais e soluções prontas para tornar a rotina de maquiagem mais simples e intuitiva.