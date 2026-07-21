Como acertar o lip combo? Nina Makeup lança kits prontos de batom e lápis

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A Nina Makeup aposta em duplas prontas de cores para quem quer lábios bem definidos sem precisar testar diferentes combinações de batom e contorno.

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A combinação entre batom e lápis labial ganhou espaço nas redes sociais e se tornou uma das principais tendências de maquiagem dos últimos anos.

Conhecido como lip combo, o visual busca valorizar o contorno dos lábios e criar um acabamento mais uniforme, mas nem sempre é fácil encontrar tons que harmonizem entre si.

De olho nesse movimento, a Nina Makeup lançou o Lip Combo Deu Match, novidade que reúne batom líquido e lápis labial em kits com combinações já definidas.

A proposta é simplificar a rotina de beleza e oferecer uma alternativa prática para quem deseja reproduzir o efeito sem precisar testar diferentes cores.

O que vem nos kits Lip Combo Deu Match da Nina Makeup?

Cada kit reúne dois produtos da linha Instant Lips:

o Batom Líquido Instant Lips , conhecido pelo acabamento matte, textura aveludada e alta pigmentação,

, conhecido pelo acabamento matte, textura aveludada e alta pigmentação, e o Lápis Labial Instant Lips , desenvolvido para proporcionar contorno preciso e aplicação confortável graças à fórmula enriquecida com manteiga de karité.

Segundo a marca, a combinação dos dois produtos ajuda a definir o formato dos lábios e proporciona um acabamento mais uniforme, acompanhando uma tendência que ganhou força entre consumidores em busca de praticidade na maquiagem.

Os kits chegam em duas versões:

Imagem do kit de lip combo Essência - Divulgação/Nina Makeup

Essência + Magia , que reúne o Batom Líquido Matte Magia e o Lápis Labial Essência;

, que reúne o Batom Líquido Matte Magia e o Lápis Labial Essência; Rubi , composto pelo Batom Líquido Matte Rubi e o Lápis Contorno Labial Rubi.

Além das embalagens exclusivas, os kits são vendidos por R$ 59,80 durante o lançamento, abaixo do preço original de R$ 99,80.

Por que o lip combo virou tendência na maquiagem?

A técnica de combinar lápis labial e batom ganhou popularidade por permitir maior definição dos lábios e criar diferentes efeitos de profundidade e volume.

O contorno costuma ser feito com um tom semelhante ou levemente mais escuro que o batom, enquanto o preenchimento completa o visual com acabamento uniforme.

Pensando em facilitar esse processo, a Nina Makeup aposta em combinações previamente selecionadas, eliminando a necessidade de experimentar diferentes tonalidades até encontrar um resultado harmonioso.

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A versão Essência + Magia foi desenvolvida para quem prefere um visual neutro e versátil, adequado para diferentes ocasiões. Já o kit Rubi aposta em um vermelho clássico, voltado para quem busca uma maquiagem mais marcante sem abrir mão da praticidade.

Imagem do kit de lip combo Rubi - Divulgação/Nina Makeup

Os novos Lip Combo Deu Match já estão disponíveis no e-commerce da Nina Makeup e também em perfumarias de diversas regiões do país.

A novidade acompanha uma tendência crescente da indústria de beleza, que tem investido em produtos multifuncionais e soluções prontas para tornar a rotina de maquiagem mais simples e intuitiva.

