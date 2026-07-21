9 opções para comemorar o Dia do Batom em grande estilo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre tratamentos intensivos e a tendência gourmand, confira seleções que unem hidratação, conforto e personalidade para celebrar este Dia do Batom

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Nos meses mais frios, quando o ressecamento é mais evidente, hábitos como hidratação contínua e proteção fazem toda a diferença. Marcas como Quem Disse, Berenice?, Vult e O Boticário reuniram uma seleção especial que une tratamento e maquiagem — desde fórmulas de regeneração até itens inspirados na estética gourmand. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira as opções para celebrar o Dia do Batom



1. Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Peeling (3,6g) R$ 69,90 Desenvolvido para agir durante o sono, conta com um efeito peeling suave que renova e revitaliza a mucosa labial. É o aliado perfeito para restaurar lábios ressecados e com descamação.

2. Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Plump (3,6g) R$ 69,90 Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Plump 3,6g - Divulgação Também focado nos cuidados noturnos, este balm reduz a rugosidade, preenche visivelmente os sulcos e promove um efeito de aumento de volume gradual nos lábios.

3. Hidra Balm Reparador Labial Diário FPS 10 (7g) R$ 39,90 Hidra Balm Reparador Labial Diário FPS10 7g - Divulgação Um escudo protetor diário. Ele previne o ressecamento, reduz a perda de água, estimula a barreira de proteção natural e deixa a boca com aspecto macio, saudável e viçoso.

4. Batom Preenchedor Vermelho Red Classic Make B. Hyaluronic (3,4g) R$ 48,90 Batom Preenchedor Vermelho Red Classic Make B. Hyaluronic 3,4g - Divulgação Para quem não abre mão do clássico batom vermelho: enriquecido com ácido hialurônico, ele une pigmentação marcante a uma ação preenchedora e ultra-hidratante.

5. Multi Balm 2 em 1 Marrom Brigadeiro — Vult (6,5g) R$ 35,90 Batom E Blush Multifuncional Marrom Cacau Matcha Mochi Blur 3,5g - Divulgação Multifuncionalidade com um toque nostálgico! Une a fragrância irresistível de brigadeiro a uma tonalidade marrom suave. Pode ser usado tanto nos lábios quanto nas pálpebras, como sombra cremosa.

6. Batom e Blush Multifuncional Marrom Cacau Matcha Mochi Blur (3,5g) R$ 72,90 Batom E Blush Multifuncional Marrom Cacau Matcha Mochi Blur 3,5g - Divulgação Inspirado na estética J-Beauty e na textura fofa do tradicional doce japonês Mochi, entrega o famoso efeito blur (focado e aveludado). Versátil, funciona como batom e blush, trazendo um aroma doce e envolvente.

7. Gloss Stick Malva Frutas Vermelhas — Vult & Batom (2g) R$ 49,90 Vult &Baton Gloss Stick Malva Frutas Vermelhas 2g - Divulgação O formato prático em stick une a cremosidade do batom ao brilho espelhado do gloss. Na cor malva e com fragrância de frutas vermelhas, entrega alta performance e zero sensação pegajosa.

8. Hidratante Labial Hidra Balm Calda de Cereja (12ml) R$ 31,90 Hidratante Labial Hidra Balm Calda de Cereja 12ml - Divulgação Com fórmula vegana enriquecida com Vitaminas E, F e Ácido Hialurônico, oferece até 24 horas de hidratação profunda. Garante um efeito glossy e suave deslizar.