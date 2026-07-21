9 opções para comemorar o Dia do Batom em grande estilo
Entre tratamentos intensivos e a tendência gourmand, confira seleções que unem hidratação, conforto e personalidade para celebrar este Dia do Batom
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O batom costuma ser o grande protagonista da maquiagem, mas o segredo de uma aplicação impecável começa bem antes da cor. Com a chegada do Dia do Batom, celebrado em 29 de julho, ganha destaque a importância da rotina de cuidados labiais.
Lábios hidratados e bem nutridos garantem um acabamento mais uniforme e confortável, independentemente da textura escolhida.
Nos meses mais frios, quando o ressecamento é mais evidente, hábitos como hidratação contínua e proteção fazem toda a diferença.
Marcas como Quem Disse, Berenice?, Vult e O Boticário reuniram uma seleção especial que une tratamento e maquiagem — desde fórmulas de regeneração até itens inspirados na estética gourmand.
Confira as opções para celebrar o Dia do Batom
1. Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Peeling (3,6g) R$ 69,90
Desenvolvido para agir durante o sono, conta com um efeito peeling suave que renova e revitaliza a mucosa labial. É o aliado perfeito para restaurar lábios ressecados e com descamação.
2. Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Plump (3,6g) R$ 69,90
Também focado nos cuidados noturnos, este balm reduz a rugosidade, preenche visivelmente os sulcos e promove um efeito de aumento de volume gradual nos lábios.
3. Hidra Balm Reparador Labial Diário FPS 10 (7g) R$ 39,90
Um escudo protetor diário. Ele previne o ressecamento, reduz a perda de água, estimula a barreira de proteção natural e deixa a boca com aspecto macio, saudável e viçoso.
4. Batom Preenchedor Vermelho Red Classic Make B. Hyaluronic (3,4g) R$ 48,90
Para quem não abre mão do clássico batom vermelho: enriquecido com ácido hialurônico, ele une pigmentação marcante a uma ação preenchedora e ultra-hidratante.
5. Multi Balm 2 em 1 Marrom Brigadeiro — Vult (6,5g) R$ 35,90
Multifuncionalidade com um toque nostálgico! Une a fragrância irresistível de brigadeiro a uma tonalidade marrom suave. Pode ser usado tanto nos lábios quanto nas pálpebras, como sombra cremosa.
6. Batom e Blush Multifuncional Marrom Cacau Matcha Mochi Blur (3,5g) R$ 72,90
Inspirado na estética J-Beauty e na textura fofa do tradicional doce japonês Mochi, entrega o famoso efeito blur (focado e aveludado). Versátil, funciona como batom e blush, trazendo um aroma doce e envolvente.
7. Gloss Stick Malva Frutas Vermelhas — Vult & Batom (2g) R$ 49,90
O formato prático em stick une a cremosidade do batom ao brilho espelhado do gloss. Na cor malva e com fragrância de frutas vermelhas, entrega alta performance e zero sensação pegajosa.
8. Hidratante Labial Hidra Balm Calda de Cereja (12ml) R$ 31,90
Com fórmula vegana enriquecida com Vitaminas E, F e Ácido Hialurônico, oferece até 24 horas de hidratação profunda. Garante um efeito glossy e suave deslizar.
9. Balm Labial Multifuncional Melancia Cuide-se Bem Feira — QDB (2g) R$ 31,90
Com tecnologia pH tint, este balm reage ao tom natural da pele, criando uma cor personalizada, corada e muito natural. Possui aroma refrescante de melancia.