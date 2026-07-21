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Beleza | Notícia

9 opções para comemorar o Dia do Batom em grande estilo

Entre tratamentos intensivos e a tendência gourmand, confira seleções que unem hidratação, conforto e personalidade para celebrar este Dia do Batom

Por Eduarda Barreto Publicado em 21/07/2026 às 19:15
Dia do Batom
Dia do Batom - Divulgação

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O batom costuma ser o grande protagonista da maquiagem, mas o segredo de uma aplicação impecável começa bem antes da cor. Com a chegada do Dia do Batom, celebrado em 29 de julho, ganha destaque a importância da rotina de cuidados labiais.

Lábios hidratados e bem nutridos garantem um acabamento mais uniforme e confortável, independentemente da textura escolhida.

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Nos meses mais frios, quando o ressecamento é mais evidente, hábitos como hidratação contínua e proteção fazem toda a diferença.

Marcas como Quem Disse, Berenice?, Vult e O Boticário reuniram uma seleção especial que une tratamento e maquiagem — desde fórmulas de regeneração até itens inspirados na estética gourmand.

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Confira as opções para celebrar o Dia do Batom

1. Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Peeling (3,6g) R$ 69,90

Desenvolvido para agir durante o sono, conta com um efeito peeling suave que renova e revitaliza a mucosa labial. É o aliado perfeito para restaurar lábios ressecados e com descamação.

2. Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Plump (3,6g) R$ 69,90

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Balm Labial Noturno Make B. Lip Chronology Night Plump 3,6g - Divulgação

Também focado nos cuidados noturnos, este balm reduz a rugosidade, preenche visivelmente os sulcos e promove um efeito de aumento de volume gradual nos lábios.

3. Hidra Balm Reparador Labial Diário FPS 10 (7g) R$ 39,90

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Hidra Balm Reparador Labial Diário FPS10 7g - Divulgação

Um escudo protetor diário. Ele previne o ressecamento, reduz a perda de água, estimula a barreira de proteção natural e deixa a boca com aspecto macio, saudável e viçoso.

4. Batom Preenchedor Vermelho Red Classic Make B. Hyaluronic (3,4g) R$ 48,90

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Batom Preenchedor Vermelho Red Classic Make B. Hyaluronic 3,4g - Divulgação

Para quem não abre mão do clássico batom vermelho: enriquecido com ácido hialurônico, ele une pigmentação marcante a uma ação preenchedora e ultra-hidratante.

5. Multi Balm 2 em 1 Marrom Brigadeiro — Vult (6,5g) R$ 35,90

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Batom E Blush Multifuncional Marrom Cacau Matcha Mochi Blur 3,5g - Divulgação

Multifuncionalidade com um toque nostálgico! Une a fragrância irresistível de brigadeiro a uma tonalidade marrom suave. Pode ser usado tanto nos lábios quanto nas pálpebras, como sombra cremosa.

6. Batom e Blush Multifuncional Marrom Cacau Matcha Mochi Blur (3,5g) R$ 72,90

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Batom E Blush Multifuncional Marrom Cacau Matcha Mochi Blur 3,5g - Divulgação

Inspirado na estética J-Beauty e na textura fofa do tradicional doce japonês Mochi, entrega o famoso efeito blur (focado e aveludado). Versátil, funciona como batom e blush, trazendo um aroma doce e envolvente.

7. Gloss Stick Malva Frutas Vermelhas — Vult & Batom (2g) R$ 49,90

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Vult &Baton Gloss Stick Malva Frutas Vermelhas 2g - Divulgação

O formato prático em stick une a cremosidade do batom ao brilho espelhado do gloss. Na cor malva e com fragrância de frutas vermelhas, entrega alta performance e zero sensação pegajosa.

8. Hidratante Labial Hidra Balm Calda de Cereja (12ml) R$ 31,90

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Hidratante Labial Hidra Balm Calda de Cereja 12ml - Divulgação

Com fórmula vegana enriquecida com Vitaminas E, F e Ácido Hialurônico, oferece até 24 horas de hidratação profunda. Garante um efeito glossy e suave deslizar.

9. Balm Labial Multifuncional Melancia Cuide-se Bem Feira — QDB (2g) R$ 31,90

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Balm Labial Multifuncional Melancia Cuide-se Bem Feira Quem Disse, Berenice? 2g - Divulgação

Com tecnologia pH tint, este balm reage ao tom natural da pele, criando uma cor personalizada, corada e muito natural. Possui aroma refrescante de melancia.

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