Noviole apresenta AZELABIO®, sérum azelaico multi-eficácia que redefine o cuidado das peles acneicas, oleosas e sensíveis
Tecnologia associa CAMEXBIO®, ativo pós-biótico patenteado da marca obtido por fermentação do Chá Verde, à Azeloglicina, Niacinamida e Zinco PCA
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A Noviole amplia seu portfólio de inovação em biotecnologia aplicada à dermatologia com o lançamento de AZELABIO®, um sérum multi-eficaz desenvolvido para responder aos principais desafios das peles acneicas, oleosas, com manchas e sensíveis.
Especialista esclarece dúvidas sobre cuidados com a pele
O complexo combina o derivado do ácido azelaico Azeloglicina 10%, o ativo pós-biótico proprietário CAMEXBIO®, Niacinamida e Zinco PCA em uma solução de alta performance que atua simultaneamente no controle da oleosidade, na redução da acne, na uniformização do tom da pele e no fortalecimento da barreira cutânea de peles sensíveis.
No centro da inovação está o CAMEXBIO®, ativo exclusivo da Noviole obtido por meio da fermentação biotecnológica do chá verde.
Desenvolvido após anos de pesquisa e protegido por tecnologia proprietária, o ingrediente reúne elevada capacidade antioxidante e ação anti-inflamatória, contribuindo para o equilíbrio da microbiota cutânea e para a melhora da qualidade global da pele.
O ativo é padronizado com atividade antioxidante de 93% pelo método DPPH, resultado 15% superior ao controle positivo, a quercetina, reforçando seu potencial de proteção frente ao estresse oxidativo.
A tecnologia potencializa a Azeloglicina, um derivado do ácido azelaico associado à glicina que utiliza um sistema de liberação gradual, permitindo que o ácido azelaico seja disponibilizado após a passagem pelo estrato córneo.
Essa estratégia proporciona maior conforto de aplicação e otimiza sua ação seborreguladora, anti-inflamatória, antiacne e despigmentante, além de contribuir para a redução da vermelhidão e para o fortalecimento da barreira cutânea.
A formulação é complementada por Niacinamida e Zinco PCA, ativos amplamente reconhecidos na dermatologia por sua atuação na regulação da produção de sebo, no fortalecimento da função barreira e na melhora da uniformidade da pele, ampliando a abordagem multifuncional do complexo.
A eficácia percebida do AZELABIO® foi confirmada em estudos com voluntários, que demonstraram resultados consistentes em diferentes parâmetros clínicos.
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Entre os participantes, 90% relataram melhora no controle da oleosidade, enquanto 95% perceberam auxílio no controle da acne e na prevenção de novas lesões.
O mesmo percentual observou clareamento de manchas e marcas de acne, além de redução da vermelhidão e melhora da tolerância cutânea, reforçando o potencial do ativo para o cuidado de peles sensibilizadas e com tendência à rosácea.
"Além de sermos a primeira marca do mercado dermocosmético brasileiro a desenvolver uma solução com um derivado de Ácido Azelaico em máxima concentração, reunindo todos os seus benefícios e ampla versatilidade de indicações, também apresentamos ao mercado o CAMEXBIO®, nosso ingrediente ativo patenteado. Essa inovação representa uma nova fase para a Noviole e reforça nosso pioneirismo entre as empresas brasileiras no desenvolvimento de biotecnologias próprias e na produção de ciência nacional. Esse lançamento traduz o nosso compromisso de oferecer soluções de alta performance, inovadoras e inclusivas, capazes de atender uma gama cada vez maior de consumidores, aliando tecnologia patenteada, eficácia comprovada e excelente custo-benefício dentro da categoria de produtos dermatológicos", afirma Gustavo Balbi, cofundador e CEO da Noviole.
Ao integrar alta performance de biotecnologia inovadora e de ativos dermatológicos consagrados em um único produto, Azelabio® representa uma nova geração de soluções para os cuidados da pele em todas as fases da vida (da adolescência à vida adulta, incluindo gestantes), capaz de atuar em diferentes mecanismos envolvidos na acne, na hiperpigmentação, na oleosidade e na sensibilidade cutânea, sem comprometer a tolerabilidade da pele.
Sobre a Noviole
Fundada em abril de 2021, a NOVIOLE é uma marca brasileira independente de dermocosméticos que une ciência, biotecnologia e inovação para democratizar o acesso à dermatologia de alta performance.
Com um portfólio de 13 SKUs, desenvolve soluções para todos os tipos de pele, investindo em tecnologias proprietárias e ativos biotecnológicos nacionais que aliam eficácia, segurança e respaldo científico.