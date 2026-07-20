Maggie Wheeler revela produtos favoritos da collab de Friends com Quem Disse, Berenice?
Durante visita ao país, Maggie Wheeler elogiou detalhes da coleção inspirada em Friends, compartilhou segredos de beleza e apontou itens favoritos.
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Mais de 20 anos após o último episódio de Friends, a série continua inspirando novas gerações e movimentando lançamentos que unem nostalgia e comportamento.
Desta vez, a franquia ganhou uma coleção de maquiagem cocriada com fãs pela Quem Disse, Berenice?, iniciativa que trouxe ao Brasil uma convidada especial: Maggie Wheeler, atriz que interpretou a inesquecível Janice.
Durante a passagem pelo país, a artista conheceu os produtos da coleção, compartilhou sua reação aos detalhes da linha e contou quais itens conquistaram espaço na sua rotina.
Além de comentar a homenagem ao seriado, Maggie também revelou que prefere uma maquiagem prática, reforçando uma tendência que valoriza produtos multifuncionais e de fácil aplicação no dia a dia.
Maggie Wheeler destaca detalhes da coleção inspirada em Friends
Ao conhecer a collab, Maggie Wheeler contou que ficou surpresa com o cuidado dedicado à experiência dos fãs.
Entre os destaques, ela mencionou o press kit inspirado na icônica porta do apartamento da série e a Palette Multifuncional Central Perk, desenvolvida no formato do famoso sofá do café.
Minha primeira reação foi de completo choque, para ser sincera. Eu pensei: 'Meu Deus, isso é incrível!'.Maggie Wheeler
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“Não conseguia acreditar quando vi o press kit, desenvolvido no formato da icônica porta do apartamento da série. Depois, quando peguei o sofá pela primeira vez e percebi que ele era macio como uma almofada e não era apenas um plástico rígido, pensei: 'Uau'. Cada detalhe é simplesmente fantástico", afirmou a atriz.
A coleção reúne maquiagens, itens de skincare e acessórios inspirados em personagens e cenários marcantes da produção, apostando no apelo colecionável para os fãs.
Berêsticks multifuncionais estão entre os favoritos da atriz
Entre todos os produtos apresentados, os Berêsticks Multifuncionais foram os que mais chamaram a atenção de Maggie Wheeler. Os bastões podem ser usados nos olhos, lábios e bochechas, reunindo diferentes funções em um único produto.
Segundo a atriz, os charms inspirados nos personagens também foram um diferencial divertido da coleção.
"Eu levo alguns dos sticks comigo. Adoro os charms dos personagens, porque assim você nunca vai perdê-los na bolsa”, disse.
“Quando coloca a mão lá dentro, consegue reconhecer imediatamente o cabelo da Phoebe ou o do Chandler. Carrego as cores dos sticks comigo e deixo a paleta em formato de sofá em casa. Tenho um carinho especial por ela."
Além dos Berêsticks, a linha conta com a Palette Multifuncional Central Perk, necessaire temática e o Gel Hidratante I'll Be There For Your Skin, pensado para preparar a pele antes da maquiagem.
Rotina simples de maquiagem acompanha tendência de praticidade
Durante o encontro, Maggie Wheeler também falou sobre seus hábitos de beleza. A atriz contou que prefere uma rotina enxuta, focada em poucos produtos para valorizar a aparência natural.
"Minha rotina de maquiagem é simples. Lavo o rosto, uso hidratante, creme para a área dos olhos, passo meu perfume favorito e um batom de que gosto muito. Depois acrescento um pouco de sombra, máscara de cílios, um pouco de corretivo abaixo dos olhos e um toque de cor nas bochechas."
Essa proposta conversa com a coleção desenvolvida pela Quem Disse, Berenice?, que aposta em produtos multifuncionais para facilitar o uso diário.
A edição limitada inspirada em Friends já está disponível nos canais de venda da marca, reunindo maquiagem, skincare e acessórios criados em parceria com fãs da série.
Minha primeira reação foi de completo choque, para ser sincera. Eu pensei: 'Meu Deus, isso é incrível!'. <br><br>Maggie Wheeler