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Beleza | Notícia

Lip combo sem erro: Nina Makeup lança kits com combinações prontas

A marca maranhense de cosméticos anunciou o lançamento do combo de maquiagem Instant Lips, que integra batom líquido matte e lápis de contorno labial

Por Bianca Tavares Publicado em 20/07/2026 às 20:51 | Atualizado em 20/07/2026 às 20:52
Nina Makeup apresenta Lip Combo Deu Match
Nina Makeup apresenta Lip Combo Deu Match - Divulgação

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A marca de cosméticos Nina Makeup anunciou a ampliação de seu portfólio de produtos com o lançamento do kit Lip Combo Deu Match. A novidade une dois itens tradicionais do catálogo da empresa - um batom líquido e um lápis para contorno labial - em uma única embalagem.

A proposta da marca é acompanhar a tendência de maquiagem focada na combinação integrada de contorno e preenchimento dos lábios, oferecendo praticidade para o uso cotidiano.

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Os conjuntos trazem itens da linha Instant Lips. O batom líquido possui acabamento matte com textura aveludada e proposta de fixação prolongada.

Já o lápis labial, voltado para o desenho do contorno, apresenta textura cremosa para facilitar o deslize na pele e possui fórmula enriquecida com manteiga de karité, componente utilizado para auxiliar na hidratação da área.

Versões

O lançamento foi distribuído no mercado nacional em duas variações de cores: a opção Essência + Magia, que reúne o Batom Líquido Matte Magia e o Lápis Labial Essência; e a versão Rubi, composta pelo Batom Líquido Matte Rubi e pelo Lápis Contorno Labial Rubi. O preço sugerido é de R$ 59,80.

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