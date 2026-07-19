O impacto bilionário da K-Beauty, J-Beauty e pocedimentos estéticos

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O mercado de beleza está passando por uma de suas transformações mais profundas, e o motor desse movimento tem nome e idade: a Geração Z. Os jovens que cresceram nos anos 2000 sob o impacto de promessas de peles perfeitas transformaram o autocuidado em um estilo de vida e em uma indústria bilionária. Segundo dados da Intel Market Research, o mercado global de beleza voltado para essa geração deve atingir a marca de US$ 208 bilhões ainda este ano. O crescimento é tão acelerado que a projeção para a próxima década aponta para cifras superiores a US$ 592 bilhões até 2034.

Esse fenômeno ganha ainda mais relevância em julho, mês em que se celebra o Dia Internacional do Autocuidado. De acordo com o Dr. Octávio Guarçoni, médico referência em medicina estética no país, a aproximação de parte da GenZ da casa dos 30 anos mudou a maturidade do consumo.

O skincare deixou de ser apenas estética para se tornar sinônimo de bem-estar, nutrição e fortalecimento da barreira protetora da pele. Um estudo recente da McKinsey & Company confirma essa tendência, posicionando o nicho de skincare à frente de categorias tradicionais como cuidados capilares, fragrâncias e maquiagem.

O fenômeno K-Beauty e J-Beauty sob o olhar médico

Grande parte dessa movimentação bilionária se deve à popularização global das rotinas inspiradas na beleza coreana (K-beauty) e japonesa (J-beauty). Rituais repletos de demaquilantes, tônicos, essências e mists hidratantes invadiram as redes sociais e os carrinhos de compras dos jovens. No entanto, o que realmente faz sentido nessas rotinas sob o ponto de vista da medicina?

Para o Dr. Octávio Guarçoni, as rotinas de skincare passaram por mudanças significativas na última década. “Com uma parcela dos jovens da GenZ se aproximando dos 30+, o amadurecimento dos cuidados com o corpo, cabelo e a pele passa a ser visto como indispensável na rotina. A febre da ‘pele perfeita’ surgiu no imaginário das crianças dos anos 2000, a famosa Geração Z, que cresceu assistindo propagandas que prometiam peles sem acne, espinhas ou manchas. Isso nos auxilia à entender por que tantos jovens usam o skincare como motor de transformações pessoais e da própria indústria”, explica o Doutor.

Sobre o que realmente faz sentido médico nas práticas orientais, Guarçoni analisa: “Acho que o maior mérito tanto da K-beauty quanto da J-beauty foi mudar a forma como as pessoas enxergam a pele. Em vez de pensar apenas em tratar problemas, elas difundiram a idea de prevenção e cuidado contínuo. Do ponto de vista médico, fazem muito sentido hábitos como a limpeza suave da pele, a hidratação adequada, o uso diário do protetor solar e a introdução gradual de ativos com evidência científica, como retinoides, vitamina C e niacinamida. Outro ponto positivo é a valorização da barreira cutânea. Hoje sabemos que uma pele com a barreira íntegra fica mais resistente, menos sensível e envelhece melhor. No fim das contas, o conceito é excelente. Só não precisamos de dez ou quinze produtos para alcançar esse resultado.”

O perigo do excesso: quando a rotina longa se torna vilã

Embora o entusiasmo dos jovens seja positivo, há etapas dessas rotinas que costumam ser desnecessárias ou até prejudiciais. O acúmulo excessivo de passos nas rotinas diárias tem levado muitos pacientes aos consultórios com quadros inflamatórios causados pelo excesso de produtos.

“Sim. Existe uma tendência de acreditar que quanto mais etapas, melhor será o resultado, e isso não é verdade. Vejo muitas pessoas fazendo dupla limpeza sem necessidade, usando vários séruns ao mesmo tempo, misturando ácidos diferentes e esfoliando a pele em excesso. O resultado pode ser justamente o contrário do esperado: irritação, sensibilidade, manchas e enfraquecimento da barreira da pele. Na medicina, costumamos dizer que skincare eficiente não é o mais complexo. É o mais adequado para aquele tipo de pele. Para a maioria das pessoas, uma rotina simples e bem escolhida costuma trazer resultados muito melhores do que uma rotina longa copiada da internet”, alerta o médico.

O futuro da estética: o fim dos rostos padronizados

Com o mercado de beleza mundial crescendo 5% ao ano até 2030, a procura atual está voltada para resultados visíveis e imediatos, o que faz dos tratamentos estéticos uma opção não descartada pelo público mais jovem. Eles chegam ao consultório com uma bagagem consolidada de cuidados em casa e buscam tecnologias para potencializar a saúde cutânea.

“Os jovens chegam ao consultório com rotinas de skincare consolidadas e, cada vez mais, buscam procedimentos que complementam esses cuidados. Limpeza de pele, peelings, lasers para acne e manchas, bioestimuladores de colágeno e tecnologias para melhorar a textura da pele estão entre os mais procurados. A prioridade, para eles, é manter a pele saudável e prevenir o envelhecimento, sempre com resultados naturais. A tendência é que mais e mais estratégias de cuidados surjam ao longo do caminho, mas é preciso cuidado com as armadilhas de ter várias rotinas”, afirma o doutor.

Guarçoni lembra que o autocuidado verdadeiro passa por outras etapas essenciais, como uma boa rotina de sono, alimentação balanceada e exercícios físicos. No entanto, ele reforça a necessidade de fugir dos modismos das redes sociais: “Procedimentos como skinbooster, bioestimulador de colágeno, lasers e protocolos como K-beauty e o J-Beauty, para melhorar a qualidade da pele, estão entre as mais comentadas nas redes sociais. No entanto, nem sempre o que está em alta é o mais indicado para todos. A estética deve respeitar a individualidade de cada paciente, os traços e as características. Muitas vezes, a melhor conduta é indicar outro caminho para garantir resultados naturais, seguros e harmônicos.”

Quando questionado sobre qual tendência perderá força nos próximos anos, o especialista é categórico: “Acredito que a ideia de fazer procedimentos apenas porque estão na moda vai perder espaço. As pessoas estão ficando mais informadas e começam a perceber que beleza não é seguir tendências, mas preservar características individuais. Também acredito que o excesso de procedimentos, principalmente aqueles que deixam o rosto artificial ou padronizado, continuará perdendo força. Hoje já existe um movimento muito claro em direção a resultados mais naturais, respeitando a anatomia de cada pessoa. Na minha prática, vejo que o paciente não quer mais parecer outra pessoa. Ele quer parecer uma versão mais descansada, saudável e bem cuidada de si mesmo. Esse, para mi, é o futuro da medicina estética: menos exagero, mais individualização e decisões baseadas em evidência científica”, conclui.