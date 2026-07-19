Beauty artists ensinam como preparar cabelo e maquiagem para enfrentar a fila e curtir o show de Harry Styles

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Penteados práticos, pele leve, produtos multifuncionais e retoques inteligentes ajudam a manter o visual bonito durante horas de espera

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Os shows de Harry Styles costumam ser muito mais do que uma apresentação musical. Para milhares de fãs, a experiência começa cedo, ainda na fila, e passa pela escolha do look, dos acessórios, do penteado e da maquiagem. Nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho, quando o cantor se apresenta no MorumBIS, em São Paulo, a beleza também precisará resistir a horas de espera, calor, mudanças de temperatura e muita movimentação.

Segundo especialistas, a melhor estratégia não é apostar em uma maquiagem pesada ou exagerar nos produtos de finalização. A chave está em preparar bem a pele e os cabelos, priorizando fórmulas leves, resistentes e fáceis de reaplicar ao longo do dia.

Pele leve e maquiagem construída em camadas

Para o maquiador e beauty director da MBOOM, Ale de Souza, a preparação da pele faz toda a diferença na durabilidade da maquiagem.

"Quanto mais produto acumulado, maior a possibilidade de a maquiagem se deslocar ao longo das horas. A ideia é hidratar a pele, utilizar proteção solar e aplicar uma cobertura fina apenas onde for necessário e construir cor aos poucos. Produtos multifuncionais ajudam muito nesse tipo de ocasião porque entregam acabamento sem pesar e ocupam pouco espaço na bolsa", explica.

A estética divertida e colorida que costuma marcar os shows de Harry Styles também inspira a maquiagem dos fãs. Blushes, sombras cremosas, pontos de brilho e lábios com acabamento glow aparecem como apostas para criar um visual expressivo sem abrir mão do conforto.

Segundo Ale, a forma de aplicação influencia diretamente na fixação.

"É importante trabalhar o produto em camadas finas, pressionando sobre a pele em vez de apenas espalhar. Para aumentar a resistência, vale selar suavemente as áreas que costumam produzir mais oleosidade, mas sem tirar completamente o viço. A maquiagem de show pode ter cor, brilho e personalidade, desde que continue confortável."

Cabelos preparados para durar até o último bis

Nos fios, a preparação começa ainda na lavagem. Para Van Jesus, expert da TRUSS, cabelos bem tratados respondem melhor à finalização e mantêm o penteado bonito por muito mais tempo.

"Antes de pensar na fixação, é preciso estar em dia com o tratamento dos fios. O cabelo deve estar limpo, condicionado, desembaraçado e protegido. Quando o fio está ressecado ou sensibilizado, ele absorve mais umidade do ambiente, perde definição e fica mais suscetível ao frizz", afirma.

Depois da lavagem, a recomendação é investir em produtos sem enxágue com proteção térmica e ação antifrizz antes de utilizar secador, modelador ou difusor. Além de proteger os fios, eles ajudam a manter o acabamento mesmo depois de horas ao ar livre.

Penteados práticos dominam a tendência

Entre as principais apostas para enfrentar um dia inteiro de fila estão os penteados que unem praticidade e estilo. Rabos de cavalo, coques despojados, tranças e versões semipresas aparecem entre as escolhas mais indicadas.

"Esses são penteados que ajudam a manter o cabelo power ao longo das horas, mas sem perder a personalidade. O rabo de cavalo pode ganhar uma risca marcada ou mechas soltas na frente, o coque pode ter um acabamento mais natural e as tranças podem aparecer como detalhe em cabelos soltos ou semi-presos. O mais importante é preparar bem os fios antes de prender, usando proteção, controle de frizz e produtos leves, para que o penteado dure sem deixar o cabelo rígido ou pesado", orienta Van Jesus.

O que não pode faltar na bolsa

Na hora de montar a nécessaire, praticidade faz toda a diferença. Miniaturas de produtos, protetor solar, protetor labial, gloss, blush em stick e itens multifuncionais facilitam pequenos retoques ao longo do dia sem ocupar muito espaço.

Entre os destaques estão protetores solares faciais de alta resistência ao suor, pós com FPS para reaplicação da proteção sem comprometer a maquiagem, sticks para lábios e bochechas, glosses hidratantes e finalizadores capilares que controlam o frizz e devolvem brilho aos fios.

A ideia não é manter o visual impecável durante horas, mas garantir conforto e liberdade para aproveitar cada momento do show sem transformar cabelo e maquiagem em uma preocupação. Afinal, entre cantar, dançar e viver a experiência ao lado de milhares de fãs, a beleza também precisa acompanhar o ritmo.