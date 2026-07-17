Ruby Kisses lança Butter Bomb Stick, gloss em bastão 3 em 1; conheça a novidade
Com textura amanteigada, acabamento luminoso e fórmula enriquecida com manteiga de karité, lançamento aposta em conforto e versatilidade para rotina.
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Os produtos multifuncionais têm conquistado espaço no universo da beleza ao reunir praticidade e desempenho em uma única fórmula.
A tendência, que já transformou categorias como skincare e cuidados capilares, também ganha força na maquiagem, especialmente entre os produtos para os lábios.
Seguindo esse movimento, a Ruby Kisses, marca do Grupo Kiss New York, apresentou o Butter Bomb Stick, gloss em bastão que combina brilho, hidratação e cor construível.
A novidade chega ao mercado com proposta 3 em 1, reunindo características de gloss, balm e batom em um único produto.
Por que as maquiagens híbridas estão em alta?
A rotina acelerada dos consumidores tem impulsionado o interesse por cosméticos que entregam mais de um benefício ao mesmo tempo.
Em vez de utilizar diversos produtos para alcançar determinado resultado, cresce a procura por fórmulas capazes de unir maquiagem e cuidados com a pele ou com os lábios.
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No caso do Butter Bomb Stick, a proposta é oferecer o brilho característico do gloss, o conforto de um balm hidratante e a praticidade de aplicação de um batom em bala.
- A textura amanteigada desliza facilmente sobre os lábios e permite construir camadas, criando desde um efeito mais discreto até uma cobertura mais intensa.
- Outro diferencial está na fórmula enriquecida com manteiga de karité, ingrediente amplamente utilizado em cosméticos por suas propriedades emolientes e nutritivas.
- O ativo ajuda a manter os lábios hidratados e macios durante o uso, proporcionando uma sensação de conforto sem o aspecto pegajoso comum em alguns glosses tradicionais.
O que muda com o Butter Bomb Stick?
A Ruby Kisses aposta em uma proposta que acompanha a evolução dos produtos labiais. Se antes o consumidor precisava escolher entre brilho, tratamento ou pigmentação, a nova geração de cosméticos busca reunir essas características em uma única aplicação.
O Butter Bomb Stick é vegano, livre de testes em animais e chega em seis tonalidades:
- Macaron, um bege rosado;
- Fig Tarte, rosa escuro;
- Merlot, borgonha;
- Lava Cake, marrom escuro;
- Hot Chocolate, marrom chocolate;
- e Cinnamon Roll, marrom com fundo alaranjado.
Com preço sugerido de R$ 44,90, o lançamento amplia o portfólio da Ruby Kisses em um momento em que produtos híbridos ganham cada vez mais relevância no mercado de maquiagem.