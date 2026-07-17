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Beleza | Notícia

Ruby Kisses lança Butter Bomb Stick, gloss em bastão 3 em 1; conheça a novidade

Com textura amanteigada, acabamento luminoso e fórmula enriquecida com manteiga de karité, lançamento aposta em conforto e versatilidade para rotina.

Por Myllena Wu Publicado em 17/07/2026 às 11:49
Imagem: Gloss Stick Butter Bomb
Imagem: Gloss Stick Butter Bomb - Divulgação/Ruby Kisses

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Os produtos multifuncionais têm conquistado espaço no universo da beleza ao reunir praticidade e desempenho em uma única fórmula.

A tendência, que já transformou categorias como skincare e cuidados capilares, também ganha força na maquiagem, especialmente entre os produtos para os lábios.

Seguindo esse movimento, a Ruby Kisses, marca do Grupo Kiss New York, apresentou o Butter Bomb Stick, gloss em bastão que combina brilho, hidratação e cor construível.

A novidade chega ao mercado com proposta 3 em 1, reunindo características de gloss, balm e batom em um único produto.

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Por que as maquiagens híbridas estão em alta?

A rotina acelerada dos consumidores tem impulsionado o interesse por cosméticos que entregam mais de um benefício ao mesmo tempo.

Em vez de utilizar diversos produtos para alcançar determinado resultado, cresce a procura por fórmulas capazes de unir maquiagem e cuidados com a pele ou com os lábios.

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No caso do Butter Bomb Stick, a proposta é oferecer o brilho característico do gloss, o conforto de um balm hidratante e a praticidade de aplicação de um batom em bala.

  • A textura amanteigada desliza facilmente sobre os lábios e permite construir camadas, criando desde um efeito mais discreto até uma cobertura mais intensa.
  • Outro diferencial está na fórmula enriquecida com manteiga de karité, ingrediente amplamente utilizado em cosméticos por suas propriedades emolientes e nutritivas.
    • O ativo ajuda a manter os lábios hidratados e macios durante o uso, proporcionando uma sensação de conforto sem o aspecto pegajoso comum em alguns glosses tradicionais.

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O que muda com o Butter Bomb Stick?

A Ruby Kisses aposta em uma proposta que acompanha a evolução dos produtos labiais. Se antes o consumidor precisava escolher entre brilho, tratamento ou pigmentação, a nova geração de cosméticos busca reunir essas características em uma única aplicação.

O Butter Bomb Stick é vegano, livre de testes em animais e chega em seis tonalidades:

  • Macaron, um bege rosado;
  • Fig Tarte, rosa escuro;
  • Merlot, borgonha;
  • Lava Cake, marrom escuro;
  • Hot Chocolate, marrom chocolate;
  • e Cinnamon Roll, marrom com fundo alaranjado.

Com preço sugerido de R$ 44,90, o lançamento amplia o portfólio da Ruby Kisses em um momento em que produtos híbridos ganham cada vez mais relevância no mercado de maquiagem.

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