Ruby Kisses lança Butter Bomb Stick, gloss em bastão 3 em 1; conheça a novidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com textura amanteigada, acabamento luminoso e fórmula enriquecida com manteiga de karité, lançamento aposta em conforto e versatilidade para rotina.

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Os produtos multifuncionais têm conquistado espaço no universo da beleza ao reunir praticidade e desempenho em uma única fórmula.

A tendência, que já transformou categorias como skincare e cuidados capilares, também ganha força na maquiagem, especialmente entre os produtos para os lábios.

Seguindo esse movimento, a Ruby Kisses, marca do Grupo Kiss New York, apresentou o Butter Bomb Stick, gloss em bastão que combina brilho, hidratação e cor construível.

A novidade chega ao mercado com proposta 3 em 1, reunindo características de gloss, balm e batom em um único produto.

Por que as maquiagens híbridas estão em alta?

A rotina acelerada dos consumidores tem impulsionado o interesse por cosméticos que entregam mais de um benefício ao mesmo tempo.

Em vez de utilizar diversos produtos para alcançar determinado resultado, cresce a procura por fórmulas capazes de unir maquiagem e cuidados com a pele ou com os lábios.

No caso do Butter Bomb Stick, a proposta é oferecer o brilho característico do gloss, o conforto de um balm hidratante e a praticidade de aplicação de um batom em bala.

A textura amanteigada desliza facilmente sobre os lábios e permite construir camadas, criando desde um efeito mais discreto até uma cobertura mais intensa.

desliza facilmente sobre os lábios e permite construir camadas, criando desde um efeito mais discreto até uma cobertura mais intensa. Outro diferencial está na fórmula enriquecida com manteiga de karité , ingrediente amplamente utilizado em cosméticos por suas propriedades emolientes e nutritivas. O ativo ajuda a manter os lábios hidratados e macios durante o uso, proporcionando uma sensação de conforto sem o aspecto pegajoso comum em alguns glosses tradicionais.

, ingrediente amplamente utilizado em cosméticos por suas propriedades emolientes e nutritivas.

O que muda com o Butter Bomb Stick?

A Ruby Kisses aposta em uma proposta que acompanha a evolução dos produtos labiais. Se antes o consumidor precisava escolher entre brilho, tratamento ou pigmentação, a nova geração de cosméticos busca reunir essas características em uma única aplicação.

O Butter Bomb Stick é vegano, livre de testes em animais e chega em seis tonalidades:

Macaron , um bege rosado;

, um bege rosado; Fig Tarte , rosa escuro;

, rosa escuro; Merlot , borgonha;

, borgonha; Lava Cake , marrom escuro;

, marrom escuro; Hot Chocolate , marrom chocolate;

, marrom chocolate; e Cinnamon Roll, marrom com fundo alaranjado.

Com preço sugerido de R$ 44,90, o lançamento amplia o portfólio da Ruby Kisses em um momento em que produtos híbridos ganham cada vez mais relevância no mercado de maquiagem.