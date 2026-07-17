Guava lança lip tint com aplicador exclusivo e duração de até 15 horas
A novidade aposta em um aplicador esferográfico inédito, fórmula vegana e cor construível para facilitar a maquiagem e oferecer um acabamento natural.
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A busca por produtos que unem praticidade, tratamento e longa duração tem impulsionado uma nova geração de cosméticos multifuncionais.
No segmento de maquiagem labial, a tendência é investir em fórmulas que entreguem cor natural, conforto e alta fixação sem abrir mão dos cuidados com a pele.
É nesse cenário que a Guava apresenta a Caneta Lip Tint 15h. A novidade aposta em um aplicador esferográfico inédito no mercado brasileiro, além de uma fórmula vegana desenvolvida para oferecer cobertura uniforme, hidratação e até 15 horas de duração.
O que muda com o aplicador esferográfico?
O principal diferencial do lançamento está no formato de aplicação. Em vez das tradicionais pontas de feltro ou pincel, a caneta utiliza um aplicador esferográfico que facilita tanto o contorno quanto o preenchimento dos lábios, inclusive para quem não tem muita prática na maquiagem.
Segundo a Guava, a tecnologia também ajuda a distribuir melhor os pigmentos, evitando um dos problemas mais comuns dos lip tints: o acúmulo de cor apenas na parte central da boca.
O resultado é um acabamento uniforme que pode ser intensificado em camadas, variando de um efeito mais discreto para o dia a dia até uma cor mais marcante.
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Por que os lip tints continuam em alta?
Os lip tints seguem entre os produtos mais procurados por quem prefere uma maquiagem leve e de longa duração. Diferentemente dos batons tradicionais, eles costumam oferecer aparência mais natural, baixa transferência e acabamento confortável.
Na Caneta Lip Tint 15h, a Guava afirma que a fórmula permanece nos lábios por até 15 horas, sem borrar ou acumular nas linhas finas. Além disso, o produto foi enriquecido com alta concentração de glicerina para ajudar na hidratação e minimizar o ressecamento.
A composição também é 100% vegana, cruelty-free e livre de ingredientes como parabenos, BHT, fenoxietanol, álcool etílico e disruptores endócrinos.
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Produto também pode ser usado para criar sardinhas
Outra característica que acompanha a tendência dos cosméticos multifuncionais é a possibilidade de usar o produto além dos lábios.
Graças à secagem rápida e ao acabamento que não mancha a pele, a Guava destaca que a caneta também pode ser utilizada para criar sardinhas falsas com efeito "sun kissed".
Disponível nas cores Amora e Mocha, a Caneta Lip Tint 15h reforça a proposta da marca de desenvolver produtos que unem maquiagem e skincare em uma rotina mais prática.