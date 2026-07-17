Chupa Chups inspira nova coleção de skincare e haircare da BR Cosmetic; conheça
Com embalagens inspiradas na infância e fórmulas para diferentes etapas da rotina, a novidade aposta no apelo sensorial para conquistar consumidores.
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As parcerias entre marcas de beleza e franquias conhecidas têm se tornado uma das principais estratégias do mercado de cosméticos.
Mais do que lançar novos produtos, essas collabs apostam na experiência do consumidor ao combinar fórmulas funcionais, embalagens criativas e referências que despertam lembranças afetivas.
Seguindo esse movimento, a BR Cosmetic anunciou uma colaboração com a Chupa Chups, marca mundialmente conhecida pelos pirulitos.
A coleção reúne produtos para cuidados com os cabelos e com a pele por meio das linhas Simple B e The Skin Soul, inspiradas nas cores, fragrâncias e no universo lúdico da marca de doces.
Por que collabs entre marcas de beleza e entretenimento estão em alta?
Nos últimos anos, o setor de cosméticos passou a investir em coleções licenciadas para criar uma conexão emocional com o público.
Embalagens temáticas, fragrâncias inspiradas em personagens ou alimentos e experiências sensoriais fazem parte dessa tendência, que busca transformar o autocuidado em um momento mais leve e personalizado.
Segundo Mayara Aidar, diretora de marketing da BR Cosmetic, a proposta da parceria vai além da estética.
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Essa parceria com a Chupa Chups nasce do desejo de transformar o autocuidado em uma experiência ainda mais leve, sensorial e divertida.Mayara Aidar
“A marca tem um universo muito forte, colorido e afetivo, que conversa diretamente com a proposta da BR Cosmetic de desenvolver produtos que vão além da funcionalidade, criando conexão com o consumidor por meio de fragrâncias, texturas e momentos de prazer na rotina."
O que faz parte da coleção BR Cosmetic x Chupa Chups?
A collab foi dividida entre duas marcas do portfólio da BR Cosmetic para acompanhar diferentes etapas da rotina de autocuidado.
A Simple B assina a linha capilar, enquanto a The Skin Soul reúne os produtos voltados aos cuidados com a pele e perfumação corporal, todos inspirados nas cores, fragrâncias e no universo lúdico da Chupa Chups.
- Na linha Simple B, a coleção traz shampoo, condicionador e máscara de tratamento com fragrância de Tutti Frutti.
- As fórmulas contam com extrato de aloe vera e camomila, ingredientes conhecidos por favorecer a hidratação e a maciez dos fios, oferecendo uma rotina completa para cabelos mais brilhantes e sedosos.
- Já a The Skin Soul aposta em uma linha de body care formada por body cream, hand cream, body splashes nas versões Vanilla, Orange, Cotton Candy e Biscuit, além de hidratantes labiais nos sabores Choco Vanilla, Cola, Tutti Frutti e Framboesa.
- Os produtos combinam ativos como manteiga de karité, óleo de macadâmia e fórmulas de rápida absorção para unir hidratação, fragrâncias marcantes e uma proposta sensorial inspirada na nostalgia da infância.
Assim, além do apelo visual das embalagens, a parceria amplia a tendência de coleções que unem entretenimento, beleza e experiências afetivas em uma mesma linha de produtos.
Entre os produtos da coleção, os preços sugeridos variam de R$ 14,90, no hand cream, a R$ 24,90, caso da máscara capilar, do body cream e dos hidratantes labiais.
Essa parceria com a Chupa Chups nasce do desejo de transformar o autocuidado em uma experiência ainda mais leve, sensorial e divertida.<br><br>Mayara Aidar