Aplicativos de treino ajudam brasileiros a manter rotina de exercícios, aponta pesquisa

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Levantamento da Maximum Boxing mostra que 82% praticariam menos atividade física sem aplicativos e revela as plataformas mais utilizadas no país

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Os aplicativos de treino se tornaram aliados importantes para quem busca manter uma rotina de atividade física. É o que mostra uma pesquisa da Maximum Boxing, referência em equipamentos para esportes de combate, segundo a qual 82% dos brasileiros afirmam que praticariam menos exercícios físicos se não utilizassem esse tipo de ferramenta.

O levantamento reforça a crescente presença da tecnologia na rotina de quem se exercita. Atualmente, 47% dos brasileiros incluem atividades físicas no dia a dia, em diferentes níveis de frequência, de acordo com dados da Genial/Quaest. Nesse contexto, os aplicativos aparecem como uma ferramenta para estimular a constância, acompanhar resultados e organizar os treinos.

Realizada com 500 adultos de todas as regiões do país, a pesquisa buscou entender como os brasileiros utilizam plataformas voltadas ao monitoramento de atividades físicas, quais são os aplicativos mais populares e quais benefícios eles percebem no uso dessas ferramentas.

Sete em cada dez usam aplicativos ao menos uma vez por semana

Segundo o estudo, 70% dos entrevistados utilizaram aplicativos de treino pelo menos uma vez por semana nos últimos 12 meses.

Entre os usuários, o uso frequente predomina. Do total, 28,8% afirmam acessar essas plataformas diariamente e 31,6% algumas vezes por semana. Apenas 10,2% disseram utilizar os aplicativos de forma esporádica.

Smart Fit lidera entre os aplicativos mais usados

A pesquisa também identificou os aplicativos de treino mais utilizados pelos brasileiros, reunindo plataformas voltadas para musculação, corrida, ciclismo, monitoramento de saúde e exercícios em casa.

O ranking é liderado pelo aplicativo da Smart Fit, citado por 33% dos entrevistados. Na sequência aparecem Strava (29,8%) e Google Fit (23,8%).

Confira os dez aplicativos mais utilizados:

Smart Fit (33,0%)

Strava (29,8%)

Google Fit (23,8%)

Samsung Health (18,8%)

Apple Fitness (15,6%)

Gym Rats (15,2%)

Queima Diária (11,8%)

Adidas Training (10,6%)

Nike Run Club (8,8%)

Growth – Dieta e Treino (5,4%)

Enquanto plataformas como Smart Fit e Gym Rats auxiliam na organização dos treinos de musculação, aplicativos como Strava e Nike Run Club concentram recursos voltados para corredores e ciclistas. Já Google Fit, Samsung Health e Apple Fitness reúnem informações sobre atividades físicas, passos, frequência de exercícios e outros indicadores de saúde.

Organização e evolução motivam o uso

Entre os principais motivos para utilizar aplicativos de treino, criar e manter uma rotina aparece em primeiro lugar, sendo citado por 56,4% dos entrevistados.

Logo depois surgem o registro da evolução física (55,8%) e a busca por melhorar o desempenho (53,8%).

Outros fatores também foram mencionados, como o incentivo para não abandonar os treinos (34%) e a participação em desafios e metas oferecidos pelas plataformas (28,6%).

"Os dados mostram que os aplicativos deixaram de atender apenas um tipo de praticante e passaram a acompanhar diferentes momentos da jornada esportiva, seja para quem busca organizar os treinos, monitorar a evolução ou melhorar o desempenho. O principal valor dessas ferramentas está em transformar a atividade física em algo mais mensurável e consistente, ajudando o usuário a criar uma rotina e manter a constância", afirma William Ferraz, coordenador da Maximum Boxing.

Musculação e corrida concentram o maior uso

A musculação lidera entre as modalidades acompanhadas por aplicativos, sendo praticada por 60,8% dos entrevistados. Em seguida aparecem corrida e caminhada, com 58,4%.

Alongamento e mobilidade foram citados por 30%, enquanto treinos funcionais e HIIT aparecem com 24,8%. O ciclismo foi mencionado por 14,8%.

Segundo a pesquisa, modalidades que permitem acompanhar métricas como tempo, distância, carga e evolução tendem a apresentar maior integração com aplicativos.

Tecnologia aumenta a frequência dos treinos

Os entrevistados também relataram mudanças na rotina após começarem a utilizar aplicativos de treino.

Entre os principais impactos percebidos estão:

aumento da frequência dos treinos (53%);

definição de metas mais claras (48,8%);

registro mais constante das atividades (34,6%);

maior motivação para treinar mesmo sem disposição (31,2%);

percepção de um estilo de vida mais ativo (23%);

mudanças na alimentação (17,2%);

incentivo a outras pessoas para praticar exercícios (13,4%);

criação de amizades por meio do esporte (13%).

Para William Ferraz, visualizar a evolução é um dos fatores que ajudam a manter a prática de exercícios.

"Quando a pessoa consegue visualizar seus resultados, acompanhar o próprio progresso e estabelecer novos objetivos, ela encontra mais estímulos para manter a prática de atividades físicas."

O coordenador também destaca que a empresa utiliza estratégias de competição saudável entre colaboradores para estimular a prática esportiva.

"Além disso, dentro da Maximum Boxing, utilizamos estratégias de competição saudável entre os colaboradores, como forma de incentivar a participação e criar um ambiente de motivação coletiva. Essa dinâmica faz com que os profissionais se sintam mais engajados, tenham mais incentivo para se movimentar e percebam a atividade física como um hábito compartilhado, não apenas como uma meta individual", finaliza.

Metodologia

A pesquisa foi realizada nas últimas semanas com 500 brasileiros maiores de 18 anos, residentes em todas as regiões do país e conectados à internet. O estudo possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,3 pontos percentuais.

Os participantes responderam a oito perguntas sobre hábitos de uso de aplicativos de treino, modalidades praticadas e impactos dessas ferramentas na rotina de atividades físicas.