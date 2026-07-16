Natura Ekos e Anitta anunciam parceria inédita; conheça a coleção Equilibrivm

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Além do patrocínio da turnê, a Natura Ekos prepara uma coleção limitada de cuidados corporais inspirada no universo criativo de Anitta em nova fase.

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Parcerias entre marcas de beleza e artistas têm se tornado cada vez mais frequentes, principalmente quando conseguem unir identidade visual, comportamento e o engajamento do público nas redes sociais.

Nos últimos anos, esse tipo de colaboração deixou de ser apenas uma estratégia de marketing para dar origem a coleções exclusivas e experiências voltadas aos consumidores.

Seguindo esse movimento, a Natura anunciou uma parceria inédita entre Natura Ekos e Anitta. A colaboração envolve o patrocínio da turnê Equilibrivm e o lançamento de uma coleção limitada de cuidados corporais inspirada no novo momento criativo da cantora.

Como surgiu a parceria entre Natura Ekos e Anitta?

Segundo a empresa, a colaboração nasceu a partir das conversas espontâneas dos fãs nas redes sociais.

Internautas passaram a associar elementos visuais e mensagens presentes no universo de Equilibrivm, novo projeto artístico de Anitta, aos conceitos de bem-estar e natureza tradicionalmente ligados à linha Natura Ekos. Com isso, a marca decidiu transformar essa identificação em uma parceria oficial.

"Anitta é uma das artistas brasileiras que melhor representa a capacidade de criar movimentos culturais e mobilizar comunidades. Encontramos uma convergência muito natural entre o conceito de Equilibrivm e o universo de Natura Ekos", afirma Gabriel Fernandes, diretor sênior de Branding, Comunicação e CX da Natura.

O que já foi divulgado sobre a coleção Equilibrivm?

Além de apoiar a agenda de shows da artista, a Natura confirmou o desenvolvimento da linha Natura Ekos Equilibrivm, uma edição limitada de cuidados corporais.

A empresa informou que os produtos serão inspirados no conceito de reconexão apresentado por Anitta em seu novo trabalho artístico.

A proposta é traduzir esse universo em texturas, fragrâncias e rituais de autocuidado, mantendo a identidade da linha Natura Ekos, conhecida pelo uso de ingredientes da sociobiodiversidade brasileira.

Até o momento, a marca ainda não revelou quais produtos farão parte da coleção nem a data oficial de lançamento.

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O que muda para quem acompanha a turnê?

A parceria vai além dos cosméticos. Durante os shows da turnê Equilibrivm, a Natura Ekos pretende promover ativações e experiências imersivas para aproximar o público da marca.

A iniciativa também deve destacar produtos já conhecidos da linha, como Ekos Castanha e Ekos Cupuaçu. Para Anitta, a colaboração representa um encontro entre valores pessoais e o propósito da marca.

"Equilibrivm representa um momento muito importante da minha vida, de reconexão comigo mesma e com tudo aquilo em que acredito. Encontrar uma empresa como a Natura, que compartilha esse olhar para o bem-estar de forma integral, tornou essa parceria muito especial", afirma a cantora.

