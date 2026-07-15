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Beleza | Notícia

Toy Story 5 inspira nova linha de skincare da Fenzza; veja os produtos

Toy Story 5 chega ao universo da beleza em uma linha de skincare que combina embalagens temáticas com produtos voltados para a rotina diária da pele.

Por Myllena Wu Publicado em 15/07/2026 às 13:20
Imagem da nova coleção da Fenzza inspirada em Toy Story 5
Imagem da nova coleção da Fenzza inspirada em Toy Story 5 - Divulgação/Fenzza

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O universo da beleza tem apostado cada vez mais em coleções inspiradas em filmes, séries e personagens famosos. Mais do que embalagens chamativas, essas linhas procuram unir o apelo da cultura pop a produtos que fazem parte da rotina de cuidados pessoais.

Seguindo essa tendência, a Fenzza apresentou uma coleção licenciada inspirada em Toy Story 5, da Disney e Pixar.

A novidade chega ao mercado com cinco produtos para skincare e combina personagens da franquia com fórmulas que utilizam ingredientes já conhecidos por quem acompanha o universo dos cuidados faciais, como ácido hialurônico, niacinamida, vitamina E e extratos vegetais.

O que acompanha a nova linha de skincare de Toy Story 5?

A coleção foi desenvolvida para contemplar diferentes etapas da rotina de cuidados com a pele. Ao todo, são cinco produtos:

  • Água Micelar;
  • Espuma de Limpeza Facial;
  • Sabonete Líquido Facial;
  • Hidratante Facial;
  • Sérum Facial.

Segundo a marca, a proposta é oferecer uma rotina completa de limpeza e hidratação, enquanto as embalagens remetem ao universo da animação, que acompanha diferentes gerações desde o lançamento do primeiro filme.

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Quais ativos aparecem na coleção?

Embora o grande destaque seja o licenciamento da franquia, a linha também aposta em ingredientes bastante populares no skincare.

  • Entre eles estão o ácido hialurônico, conhecido por ajudar na hidratação da pele; a niacinamida, frequentemente utilizada em produtos voltados para uniformização da aparência da pele; além de vitamina E, extrato de rosa mosqueta, óleo de coco e extrato de hamamélis, ativos presentes em diferentes fórmulas de cuidados faciais.

Cada produto reúne combinações específicas desses ingredientes, de acordo com sua função dentro da rotina diária.

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Produtos licenciados estão cada vez mais presentes na beleza

Coleções inspiradas em personagens deixaram de ser exclusividade da maquiagem e passaram a ocupar espaço também no segmento de skincare.

A estratégia busca aproximar consumidores que já têm afinidade com determinadas franquias e transformar o momento de autocuidado em uma experiência mais lúdica.

No caso da Fenzza, a inspiração em Toy Story 5 amplia uma linha de produtos que aposta na conexão entre entretenimento e beleza, sem abrir mão de fórmulas voltadas ao uso cotidiano.

Vale a pena escolher produtos de skincare pela temática?

Especialistas costumam destacar que a embalagem pode despertar o interesse inicial, mas a escolha deve considerar principalmente a composição do produto e as necessidades da pele.

No caso da nova coleção da Fenzza, a proposta une o apelo visual da franquia da Disney e Pixar a ativos amplamente utilizados no mercado de skincare.

Para quem já procurava produtos básicos para limpeza e hidratação, a linha surge como mais uma opção, especialmente para fãs de Toy Story que desejam levar um pouco do universo da animação para a bancada de cuidados diários.

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