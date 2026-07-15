Procedimentos estéticos mudam depois dos 40? Entenda porque a pele responde diferente

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Especialistas alertam que, após os 40 anos, fatores como qualidade da pele, sono e oscilações hormonais passam a influenciar diretamente os resultados

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Para muitas mulheres, os cuidados com a pele fazem parte da rotina há anos. Botox, preenchimentos, lasers e bioestimuladores costumam oferecer resultados previsíveis durante bastante tempo.

No entanto, ao chegar aos 40 anos, é comum surgir uma sensação de que os tratamentos já não entregam exatamente o mesmo efeito: a recuperação parece mais lenta, a pele fica mais sensível e o resultado nem sempre dura como antes.

Embora seja comum atribuir essas mudanças apenas à idade ou imaginar que determinado procedimento "deixou de funcionar", especialistas explicam que existe outro fator importante nessa equação: a perimenopausa, fase que antecede a menopausa e que pode começar anos antes da última menstruação.

As oscilações hormonais desse período influenciam diretamente o comportamento da pele e podem modificar sua resposta às técnicas estéticas.

O que muda na pele depois dos 40 anos?

Depois dos 40, a pele passa por mudanças graduais que vão além do envelhecimento natural. A redução progressiva da produção hormonal pode comprometer a hidratação, a elasticidade e a capacidade de regeneração dos tecidos.

Como consequência, a recuperação após procedimentos pode ser mais lenta e algumas reações inflamatórias tornam-se mais intensas.

Além das alterações hormonais, fatores como qualidade do sono, ressecamento, manchas e sensibilidade também passam a exercer maior influência nos resultados dos tratamentos.

Isso explica por que duas pacientes submetidas ao mesmo procedimento podem apresentar respostas completamente diferentes.

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Por que meu procedimento estético não dura mais como antes?

Segundo a médica Danuza Alves, diretora médica da Clínica Leger Porto Alegre, quando uma paciente percebe mudanças nos resultados, a avaliação deve ir muito além da técnica utilizada.

"Quando uma paciente chega dizendo que a toxina durou menos, que o laser irritou mais ou que o preenchimento não assentou como antes, eu não posso olhar apenas para o produto ou para a técnica. Eu preciso entender em que momento hormonal essa mulher está, como está o sono, a sensibilidade da pele, a recuperação e o histórico dela", explica.

Isso não significa que procedimentos como toxina botulínica, preenchimentos, bioestimuladores ou lasers deixem de funcionar após os 40 anos.

Na prática, eles continuam sendo opções eficazes, mas precisam ser indicados considerando o momento biológico de cada paciente.

A perimenopausa interfere no botox e no preenchimento?

Sim. Embora muitas mulheres associem a perimenopausa apenas às alterações no ciclo menstrual ou ao surgimento de ondas de calor, a fase também provoca mudanças importantes na pele.

Com oscilações hormonais, a barreira cutânea pode ficar mais fragilizada, a inflamação tende a se comportar de maneira diferente e a recuperação pode exigir mais tempo.

Por isso, a avaliação clínica passa a considerar não apenas o procedimento desejado, mas também a qualidade da pele e o contexto hormonal da paciente.

Fazer mais procedimentos estéticos resolve quando a pele muda?

Nem sempre. De acordo com Danuza Alves, aumentar a quantidade de produto ou repetir protocolos antigos não significa, necessariamente, alcançar um resultado melhor.

"Quando a pele entra em uma fase hormonal mais instável, fazer mais nem sempre significa fazer melhor. Às vezes, a paciente acredita que precisa de mais produto, mas o que ela precisa é preparar melhor a pele, ajustar a rotina e escolher um tratamento compatível com aquele momento biológico", diz.

Em muitos casos, a necessidade não é aumentar o volume com preenchimentos, mas investir primeiro na qualidade da pele, controlando fatores como hidratação, textura e inflamação.

Como saber qual procedimento estético é mais indicado depois dos 40?

Retrato de uma mulher madura - Magnific

Com o crescimento da oferta de tratamentos voltados para mulheres maduras, especialistas alertam para a importância de uma avaliação individualizada antes de iniciar qualquer protocolo.

Para Danuza Alves, compreender as transformações do próprio organismo é o primeiro passo para fazer escolhas mais conscientes e evitar expectativas irreais.

"Eu acredito que a mulher precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela antes de comprar qualquer promessa. A perimenopausa não deve ser usada como desculpa para vender mais procedimentos, e sim como um alerta para indicar melhor", afirma.

Na visão da médica, quando uma paciente percebe que a pele mudou, essa sensação costuma refletir alterações reais do organismo.

"Muitas vezes, o procedimento não falhou. Foi o corpo que entrou em outro ritmo, e a estética precisa aprender a acompanhar essa mudança", conclui.

